Loạt núi lửa đồng loạt phun trào tại Indonesia

Tro bụi phun lên từ núi lửa Semeru, nhìn từ Lumajang, Đông Java, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Dữ liệu của Trung tâm Giảm nhẹ nguy cơ địa chất và núi lửa (PVMBG) cho thấy núi lửa Semeru tại tỉnh Đông Java hoạt động mạnh nhất, với 9 lần phun trào trong ngày. Cột tro cao nhất vươn khoảng 800m tính từ miệng núi lửa.

Semeru hiện duy trì cảnh báo cấp III. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực phía Đông Nam dọc sông Besuk Kobokan trong phạm vi 13km tính từ đỉnh núi; đồng thời tránh các khu vực ven sông trong bán kính 500m do nguy cơ dòng vật liệu núi lửa và mây nóng.

Tại tỉnh Bắc Maluku, núi lửa Ibu ghi nhận 8 lần phun trào, trong đó đợt gần nhất lúc 20 giờ 13 phút tạo cột tro xám dày cao khoảng 500m. Núi lửa này đang ở cấp cảnh báo II. Người dân và du khách được yêu cầu tránh xa khu vực bán kính 2km quanh miệng núi lửa, mở rộng thêm 3,5km về phía Bắc.

Cũng tại Bắc Maluku, núi lửa Dukono ghi nhận hoạt động phun trào kéo dài. Cơ quan chức năng khuyến cáo không tiếp cận miệng núi lửa trong bán kính 4km và chuẩn bị khẩu trang để phòng ngừa tro bụi.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi tập trung nhiều núi lửa đang hoạt động, thường xuyên đối mặt với nguy cơ phun trào và các hiện tượng địa chất nguy hiểm.