Loạt nguyên nhân gây ngập khu vực Phước Tân ven sông Buông

Ngày 14/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai có báo cáo nhanh gửi UBND TP Đồng Nai về tình hình ngập lụt và công tác kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, khắc phục tại khu vực sông Buông thuộc phường Phước Tân.

Người dân lội nước tìm nơi an toàn để ở tạm trong ngày 11/9.

Trước đó, trong các ngày 9-11/9, trên địa bàn phường Phước Tân và khu vực thượng nguồn sông Buông xuất hiện mưa lớn, gây ngập cục bộ tại một số khu vực thuộc khu phố Hương Phước.

Ngày 13/9, ông Võ Văn Dinh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng UBND phường Phước Tân và đại diện các khu phố kiểm tra thực tế khu vực bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận, mực nước sông Buông đã rút khỏi khu dân cư, thấp hơn bờ sông trung bình khoảng 30cm. Tuy nhiên, một số vị trí thấp trũng tại khu phố Hương Phước, tiếp giáp tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vẫn còn ngập cục bộ.

Nguyên nhân khiến nước rút chậm một phần do nền nhà cũ của người dân thấp hơn mặt đường dân sinh. Tại thời điểm kiểm tra, còn 10 hộ dân bị ảnh hưởng, với diện tích ngập khoảng 6ha, mực nước trung bình khoảng 40cm.

Số liệu quan trắc cho thấy ngày 9/9, lượng mưa tại Long Khánh đạt 64mm, Trảng Bom 37,8mm, Lộ 25 45,9mm và Hàng Gòn 57mm. Ngày 10/9, lượng mưa tại Trảng Bom là 50,4mm, Cẩm Mỹ 41,4mm, Biên Hòa 52,4mm, Long Thành 40,6mm, Bình Sơn 80,3mm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di tản người dân đến nơi an toàn.

Theo nhận định ban đầu của địa phương, nguyên nhân chính gây ngập là mưa lớn tại khu vực thượng nguồn và trên địa bàn, khiến nước nhanh chóng tập trung đổ về trong khi khả năng tiêu thoát không đáp ứng kịp.

Bên cạnh đó, một số yếu tố về địa hình và hạ tầng khiến việc tiêu thoát nước tại khu vực sông Buông gặp khó khăn. Sông có dòng chảy quanh co, uốn lượn; lòng sông xuất hiện nhiều cây cỏ, bùn đất bồi lắng.

Đáng chú ý, mặt cắt tại vị trí cầu sắt tạm ở tổ 9A1 phục vụ thi công bị thu hẹp, ảnh hưởng đến dòng chảy. Khu vực này cũng có địa hình thấp trũng, trong khi tuyến đường dọc ven bờ sông Buông có cao độ thấp. Khi mực nước sông dâng cao, nước có thể tràn vào khu dân cư, làm gia tăng nguy cơ ngập.

Một điểm khác được địa phương lưu ý là cống thoát nước qua tuyến cao tốc tại lý trình K1+950 đang bố trí lệch so với dòng chảy hiện hữu, gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước từ khu dân cư về hạ lưu sông Buông.

Từ thực tế kiểm tra, địa phương kiến nghị khơi thông các tuyến mương thoát nước tại khu vực thấp trũng tiếp giáp cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, qua đó tăng khả năng tiêu thoát nước ra sông Buông.

Địa phương cũng đề xuất điều chỉnh hướng dòng chảy từ suối qua cống thoát nước dưới cao tốc theo hướng thuận dòng, hạn chế các đoạn gấp khúc. Các đơn vị kiến nghị nhà thầu cao tốc tháo dỡ cầu sắt tạm tại tổ 9A1, đồng thời nạo vét đất đá tại khu vực lòng sông Buông phía thượng lưu và hạ lưu cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu địa phương tiếp tục rà soát các khu vực còn ngập, kiểm tra hướng tuyến, bố trí thiết bị, máy móc khơi thông dòng chảy tại các tuyến mương tiêu, tăng khả năng thoát nước ra sông Buông.

Phường Phước Tân được yêu cầu theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước sông Buông và tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân sinh sống ven sông chủ động phòng tránh nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất. Khi xảy ra thiên tai, địa phương phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện di dời người và tài sản của các hộ dân ở khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND phường Phước Tân chỉ đạo cơ quan chuyên môn đánh giá tổng thể khu vực thường xuyên ngập lụt, xác định rõ hiện trạng và đề xuất giải pháp khắc phục. Báo cáo được gửi về Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND TP Đồng Nai giải pháp xử lý, hạn chế tình trạng ngập lụt kéo dài tại khu vực sông Buông.

Trước đó, mưa lớn từ ngày 9 - 11/9 tại phường Phước Tân và thượng nguồn sông Buông gây ngập cục bộ ở khu phố Hương Phước, có nơi ngập sâu hơn 1,5m, ảnh hưởng hơn 420 hộ với khoảng 1.500 nhân khẩu.