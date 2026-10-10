Loạt ngôi sao 'tẩy chay' Grammy

Theo Billboard, Drake không gửi bất kỳ album nào trong ba dự án phát hành năm 2026 gồm Iceman, Habibti và Maid of Honour để tranh giải Grammy lần thứ 69. Như vậy, sau BTS, tới lượt Stray Kids và Drake ngó lơ lễ trao giải.

Drake tiếp tục quay lưng với Grammy

Các nguồn tin của tạp chí xác nhận nam rapper cũng không đăng ký bất kỳ ca khúc nào từ ba album với Viện Hàn lâm Thu âm. Thông tin được Billboard đề cập trong bài phân tích về cơ hội của nhạc hip-hop tại các hạng mục chính của Grammy 2027, công bố ngày 5/10.

Drake phát hành đồng thời cả 3 album vào 15/5 thông qua Republic Records và Universal Music Group. Trong tuần đầu tiên, Iceman, Habibti và Maid of Honour lần lượt chiếm ba vị trí dẫn đầu Billboard 200. Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử bảng xếp hạng này kể từ khi ra đời vào tháng 3/1956.

Riêng Iceman đạt 463.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần đầu phát hành, giúp Drake có album quán quân thứ 15 trên Billboard 200.

Theo Billboard, tính đến tháng 9, Drake cũng là rapper duy nhất có ca khúc lọt top 10 Billboard Hot 100 với tư cách nghệ sĩ chính trong năm 2026. Album Iceman đưa 9 ca khúc vào top 10 ngay trong tuần đầu ra mắt.

Tuy nhiên, thành tích thương mại của Drake diễn ra trong bối cảnh nhạc hip-hop gặp khó khăn trong cuộc đua tại các bảng xếp hạng và giải thưởng lớn. Billboard cho biết bảng xếp hạng Hot 100 ngày 25/10/2025 không có ca khúc rap nào trong top 40, lần đầu tiên xảy ra kể từ tháng 2/1990.

Riggs Morales, thành viên Viện Hàn lâm Thu âm kiêm nhà điều hành hãng đĩa, nhận định với Billboard năm nay thiếu những sản phẩm hip-hop nổi bật về câu chuyện và nội dung. Trong khi đó, Kendrick Lamar, Clipse và Tyler, The Creator đều không có album lớn đủ điều kiện tranh giải Grammy 2027, dù cả ba từng có sản phẩm được đề cử Album của năm tại lễ trao giải năm 2026.

Drake một lần nữa quay lưng với Grammy. Ảnh: GC Images.

Quyết định không gửi nhạc dự Grammy của Drake không gây nhiều bất ngờ. Nam rapper từng nhiều lần thể hiện thái độ không hài lòng với giải thưởng. Anh cho rằng sự công nhận từ Grammy không còn quan trọng đối với những nghệ sĩ tạo ra âm nhạc có sức ảnh hưởng.

Trong ca khúc Make Them Know, phần kết album Iceman, Drake cũng đề cập đến việc không gửi tác phẩm tranh giải.

Trước đó, nam rapper rút đề cử dành cho Certified Lover Boy trước lễ trao giải Grammy 2022. Theo Billboard, anh không đăng ký album hay các đĩa đơn thuộc dự án này cho mùa giải năm 2023. For All the Dogs phát hành năm 2023, cũng không được gửi dự thi dù đủ điều kiện tranh giải năm 2025.

Dù vậy, các sản phẩm hợp tác của Drake vẫn xuất hiện trong danh sách đề cử. Album Her Loss cùng 21 Savage được đề cử ở hai hạng mục Album của năm và Album nhạc rap xuất sắc tại Grammy 2024. Năm 2023, anh cùng Future và Tems giành giải Màn trình diễn rap giai điệu xuất sắc với ca khúc Wait for U. Đến Grammy 2026, Somebody Loves Me, sản phẩm hợp tác giữa Drake và PartyNextDoor, tiếp tục được đề cử ở hạng mục này.

Drake đã nhận 5 giải Grammy sau 56 lần được đề cử. Chiến thắng đầu tiên của anh là giải Album rap xuất sắc với Take Care tại lễ trao giải năm 2013. Lần gần nhất nam rapper tham dự Grammy là năm 2019, khi anh giành giải Bài hát rap hay nhất với God's Plan.

BTS và Stray Kids phản đối hạng mục mới

BTS và Stray Kids cũng không gửi tác phẩm dự thi, trong bối cảnh hạng mục Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc lần đầu được đưa vào hệ thống giải thưởng.

Ngày 29/7, BTS thông báo không gửi nhạc dự Grammy 2027, đồng nghĩa album ARIRANG sẽ không được xem xét. Quyết định được đưa ra vài tuần sau khi Viện Hàn lâm Thu âm công bố hạng mục mới vào 16/6.

Trong thông báo trên Instagram, các thành viên không trực tiếp nêu tên hạng mục gây tranh luận, nhưng bày tỏ mong muốn âm nhạc được đánh giá dựa trên giá trị thay vì bị chia tách theo khu vực hoặc ngôn ngữ. Việc nhóm chủ động không tham gia cuộc đua năm 2027 được chú ý, nhất là khi BTS là một trong những đại diện Kpop có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường quốc tế.

Stray Kids cũng đưa ra quyết định tương tự. Ngày 2/10, JYP Entertainment xác nhận nhóm không gửi bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào trước hạn chót ngày 21/8. Trả lời BBC, công ty chỉ xác nhận Stray Kids không đăng ký tác phẩm dự Grammy. Họ không giải thích nguyên nhân hoặc khẳng định quyết định này có liên quan đến hạng mục nhạc pop châu Á hay không.

Stray Kids vừa có album đứng đầu Billboard 200 lần thứ 9 vào tháng 8 với dự án This & That. Thành tích cho thấy sự vắng mặt của nhóm không xuất phát từ việc thiếu sức hút thương mại.

Stray Kids cũng quyết định không tranh giải ở Grammy 2027. Ảnh: Billboard.

Việc hai nhóm nhạc Kpop nổi tiếng từ chối tham gia khiến hạng mục mới đối mặt với những câu hỏi về tính đại diện và uy tín. Một trong những tranh luận chính là liệu việc xác định nhạc pop châu Á dựa một phần vào địa lý và ngôn ngữ có thực sự mở rộng cơ hội ghi nhận nghệ sĩ hay vô tình tạo thêm ranh giới trong một thị trường âm nhạc toàn cầu.

Một quan chức trong ngành âm nhạc, đề nghị giấu tên, nhận định quyết định của BTS và Stray Kids đã được biết đến rộng rãi, nhưng không đồng nghĩa các nghệ sĩ Kpop khác sẽ làm theo. Theo người này, Grammy vẫn là giải thưởng có uy tín và sức ảnh hưởng, khiến nhiều nghệ sĩ tiếp tục muốn được công nhận.

Trao đổi với The Korea Times về tương lai của giải thưởng Grammy, nhà phê bình âm nhạc Lim Hee Yun nhận định sự vắng mặt của BTS và Stray Kids chắc chắn ảnh hưởng đến cách công chúng nhìn nhận mùa giải đầu tiên của hạng mục nhạc pop châu Á. Theo ông, giải thưởng vẫn có thể xây dựng uy tín thông qua các nghệ sĩ tham gia, nhưng việc một nhóm nhạc châu Á nổi tiếng quốc tế từ chối dự thi vì không đồng tình với cách định nghĩa hạng mục sẽ trở thành một phần đáng chú ý trong câu chuyện của giải thưởng.

Lim cho rằng thay vì chứng kiến toàn bộ giới Kpop cùng rút lui, nhiều khả năng các nghệ sĩ và công ty quản lý sẽ tự đưa ra quyết định riêng.

Sự khác biệt trong quan điểm cũng thể hiện qua chia sẻ của Hongjoong, trưởng nhóm Ateez. Trong cuộc phỏng vấn với Variety ngày 26/9, nam ca sĩ cho biết giành Grammy là ước mơ của anh và nhóm. Tuy nhiên, Hongjoong cũng bày tỏ sự đồng tình với quyết định của BTS, đồng thời nhấn mạnh âm nhạc không có ranh giới.

Những diễn biến này cho thấy phản ứng của giới Kpop trước hạng mục mới không hoàn toàn đồng nhất. Trong khi một số nghệ sĩ lựa chọn đứng ngoài để thể hiện quan điểm, những người khác vẫn xem Grammy là cơ hội quan trọng để mở rộng sự công nhận quốc tế.