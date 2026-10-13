Loạt ngân hàng rao bán ô tô thu hồi nợ, có xe đấu giá lần thứ 8

Xe dưới 200 triệu đồng tiếp tục được ngân hàng rao bán

VPBank đang triển khai nhiều đợt đấu giá ô tô là tài sản bảo đảm, với giá khởi điểm từ dưới 200 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, một chiếc Mitsubishi Attrage GLS đang được ngân hàng đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 190 triệu đồng. Đây là lần thứ 6 chiếc xe được đưa ra đấu giá. Phiên đấu giá trực tuyến dự kiến diễn ra lúc 15h30 ngày 16/10.

Hai mẫu MG 1.5L và MG5 1.5L màu trắng cũng được VPBank đưa ra đấu giá với cùng mức giá khởi điểm 216 triệu đồng, tiền đặt trước 43,2 triệu đồng. Hai phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 20/10. Cũng trong ngày này, ngân hàng chào bán một chiếc VinFast VF 5 Plus với giá khởi điểm 315 triệu đồng.

Ở nhóm giá cao hơn, VPBank đưa ra đấu giá một chiếc Hyundai Accent với giá khởi điểm 417 triệu đồng và BYD Atto 3 với giá 488 triệu đồng. Đáng chú ý, chiếc BYD Atto 3 này đã trải qua 3 lần đấu giá trước nhưng vẫn chưa thể thanh lý và tiếp tục được đưa ra rao bán.

Trong khi đó, một chiếc xe khách giường nằm Tracomeco Universe được đưa ra đấu giá lần thứ 4 với giá khởi điểm 1,56 tỷ đồng.

Ngân hàng chào bán nhiều xe đã qua sử dụng

Bên cạnh các phiên đấu giá, VPBank còn công khai danh sách ô tô thanh lý trên website, với nhiều dòng xe từ sedan, bán tải đến xe tải. Trong đó, nhóm xe có giá dưới 300 triệu đồng chiếm số lượng đáng kể.

Nhiều chiếc MG5 số sàn đời 2024 được chào bán với giá 159-195 triệu đồng. Các mẫu Mitsubishi Attrage đời 2022-2023 có giá 219-285 triệu đồng. Một chiếc Mercedes-Benz C250 đời 2015 cũng được ngân hàng chào bán với giá 280 triệu đồng. Theo thông tin công khai, nhiều phương tiện trong danh sách từng được sử dụng làm taxi.

VPBank cho biết, xe thanh lý được chào bán thấp hơn giá thị trường khoảng 5-25%. Người mua cũng có thể được hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị xe, với lãi suất từ 7,9%/năm.

Agribank, VietinBank cũng đưa ô tô thế chấp ra xử lý nợ

Không chỉ VPBank, nhiều ngân hàng khác cũng đang phát mại ô tô là tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.

Tại Agribank Chi nhánh Tam Thanh (Lạng Sơn), ngân hàng vừa thông báo đấu giá một chiếc Mercedes-Benz sản xuất năm 2015, là tài sản bảo đảm cho khoản vay của một khách hàng cá nhân. Chiếc xe có giá khởi điểm 388,8 triệu đồng, tiền đặt trước 77 triệu đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 10h ngày 23/10 tại hội trường chi nhánh.

Trong khi đó, VietinBank Chi nhánh 4 TP.HCM đang tìm tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đối với nhiều phương tiện. Đáng chú ý trong danh sách là một chiếc Rolls-Royce Ghost màu xanh. Chiếc xe được đăng ký lần đầu vào tháng 7/2018 và đã đăng ký giao dịch bảo đảm tại ngân hàng, với giá khởi điểm gần 11 tỷ đồng. Cùng với mẫu xe sang này, VietinBank dự kiến đấu giá 5 xe xitec Hyundai chuyên chở xăng dầu của Xuyên Việt Oil để thu hồi nợ.

Nhiều lựa chọn ở phân khúc vài trăm triệu đồng

Tại Sacombank, ngân hàng đang rao bán đấu giá một chiếc Ford Transit 11 chỗ tại Hà Nội với giá khởi điểm hơn 309 triệu đồng. TPBank cũng công bố đấu giá 5 ô tô đã qua sử dụng, gồm Mitsubishi Attrage giá khởi điểm 225 triệu đồng, VinFast Lux SA 2.0 giá 376 triệu đồng, MG5 1.5L giá 240 triệu đồng, một xe KIA giá 485 triệu đồng và MG5 1.5L MT giá 255 triệu đồng. Tiền đặt trước đối với các tài sản này được quy định bằng 20% giá khởi điểm.

Trong khi đó, SeABank Đại An, Phòng giao dịch Trần Duy Hưng đã thông báo thanh lý tài sản bảo đảm lần thứ 8 đối với một chiếc Ford Everest sản xuất năm 2014, với giá khởi điểm chỉ 135 triệu đồng.