Loạt ngân hàng 'nhanh tay' giảm lãi suất

Giá vốn "rẻ" hơn 1-2%/năm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết vừa tung ra chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm, áp dụng trên toàn hệ thống BIDV từ ngày 15/10/2026, đối với các khoản vay ngắn hạn bằng VNĐ. Mức lãi suất trên giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường, tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm.

"Chương trình sẽ tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là ở giai đoạn cao điểm cuối năm 2026. Qua đó, BIDV tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành tích cực cùng sự phát triển của cộng đồng khách hàng và góp phần vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế", đại diện BIDV thông tin.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Nguyễn Thanh Tùng cho biết, ngân hàng này cam kết từ nay đến cuối năm giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo ông Tùng, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam nhưng chỉ chiếm khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng. Con số trên cho thấy nhu cầu hỗ trợ của khu vực doanh nghiệp này rất lớn, trong khi nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước có giới hạn.

Từ thực tế đó, ông Tùng cho rằng nếu áp dụng cơ chế hỗ trợ đồng loạt cho toàn bộ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực có thể bị dàn trải, khó bảo đảm hiệu quả. Vì vậy, cần xác định rõ đối tượng và mục tiêu ưu tiên, tập trung nguồn lực vào những ngành nghề, lĩnh vực và nhóm doanh nghiệp có tiềm năng phát triển, có khả năng liên kết với doanh nghiệp lớn, tham gia các chuỗi sản xuất, cung ứng.

Cùng với BIDV và Vietcombank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm so với mức thông thường, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất, kinh doanh. Agribank đồng thời dành 70.000 tỷ đồng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng mới từ tháng 8/2026 đến năm 2028, lãi suất thấp hơn 1-2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng giảm lãi suất huy động, áp dụng từ ngày mai 20/10, đồng thời cho vay ưu đãi với mức giảm 1,5-2%/năm cho doanh nghiệp. Theo thông tin từ Tổng giám đốc Từ Tiến Phát, trước đó, chương trình ưu đãi giảm 1% lãi suất cho vay của ACB đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng. Ngân hàng kỳ vọng việc tiếp tục giảm lãi suất sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ông cũng cho rằng thông điệp xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng không tuân thủ chỉ đạo của NHNN là biện pháp mạnh nhằm củng cố kỷ luật thị trường.

Lãi suất huy động cũng giảm nhẹ

Giá vốn đầu vào cũng bắt đầu "hạ nhiệt" khi một số ngân hàng lần lượt giảm lãi suất huy động.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) công bố giảm lãi suất huy động trên toàn bộ các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Đối với tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất các kỳ hạn 1-5 tháng giảm 0,1%/năm. Đáng chú ý, các kỳ hạn 6-12 tháng giảm 0,5%/năm; kỳ hạn 6 tháng còn 6,5%/năm, 7-11 tháng còn 6,4%/năm và 12 tháng còn 6,7%/năm. Lãi suất kỳ hạn 13-18 tháng giảm 0,6%/năm, xuống 6,55%/năm. Mức lãi suất trực tuyến cao nhất hiện còn 6,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24-25 tháng.

LPBank đồng thời giảm lãi suất tiền gửi tại quầy. Theo biểu lãi suất mới, lãi suất kỳ hạn 12-18 tháng ở mức 6,1%/năm; kỳ hạn 24-25 tháng ở mức 6,3%/năm và các kỳ hạn 48-60 tháng ở mức 5,2%/năm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) cũng giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến đối với các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng: Lãi suất các kỳ hạn 6-8 tháng còn 5,4%/năm; 9-11 tháng còn 5,5%/năm; 12-14 tháng còn 5,6%/năm. Các kỳ hạn 18-36 tháng cùng được niêm yết ở mức 5,9%/năm.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026 về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trọng tâm của công văn, yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất.

Theo chỉ đạo, các TCTD phải giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính - tiền tệ; giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

"Lãi suất huy động là một trong những cấu phần quan trọng nhất của chi phí vốn; nếu các ngân hàng tiếp tục đẩy lãi suất huy động lên cao sẽ khó có cơ sở để giảm lãi suất cho vay”, Thống đốc Phạm Đức Ấn phát biểu trong cuộc họp với 46 ngân hàng thương mại sáng nay (19/10). Thống đốc Phạm Đức Ấn lưu ý, giảm lãi suất không thực hiện cào bằng mà cần lựa chọn đúng đối tượng, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và những ngành, lĩnh vực được khuyến khích. Chính sách cần được xem xét đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, qua đó giúp doanh nghiệp đang hoạt động giảm gánh nặng tài chính, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.