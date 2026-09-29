Loạt ngân hàng mở rộng mảng bảo hiểm

Ảnh minh họa: VPBank

Từ mảng phi nhân thọ với OPES, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) đang tiến thêm một bước sang bảo hiểm nhân thọ. Ngày 28/9, ngân hàng cho biết CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPLife) đã được cơ quan quản lý cấp phép và dự kiến đi vào hoạt động trong quý 1/2027. Đây là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới nhất có ngân hàng đứng sau gia nhập thị trường.

Theo kế hoạch VPBank từng công bố, VPLife có vốn điều lệ dự kiến 2.000 tỷ đồng. Khi công ty vận hành, VPBank sẽ có mặt ở cả hai mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ trong hệ sinh thái.

OPES, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ của VPBank, vừa tăng vốn trong năm nay. Tháng 6/2026, Bộ Tài chính chấp thuận cho công ty nâng vốn điều lệ từ 1.900 tỷ đồng lên 2.451 tỷ đồng. Sau đợt tăng vốn, VPBank sở hữu 89,71% vốn OPES, còn Chứng khoán VPBank nắm 10%.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc của OPES đạt 2.654 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Thị phần phi nhân thọ đạt 5,3%, đưa doanh nghiệp lên vị trí thứ 7 toàn thị trường. Lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, gần gấp ba lần cùng kỳ năm trước.

VPBank không phải ngân hàng duy nhất mở rộng hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Trong khoảng hai năm trở lại đây, Techcombank lần lượt xây dựng doanh nghiệp ở cả mảng phi nhân thọ và nhân thọ.

Năm 2024, CTCP Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom được thành lập với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Sang năm 2025, Techcombank được cấp phép thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương, tên thương mại Techcom Life. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ ban đầu 1.300 tỷ đồng, trong đó ngân hàng sở hữu 80%.

Cuối tháng 6/2026, HĐQT Techcombank thông qua việc tăng vốn góp tối đa 2.400 tỷ đồng vào Techcom Life. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của công ty bảo hiểm nhân thọ này dự kiến đạt 4.300 tỷ đồng, hơn ba lần mức vốn khi mới thành lập.

Techcom Life đã xuất hiện trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu về khai thác mới. Theo số liệu Bộ Tài chính, doanh thu phí khai thác mới của toàn thị trường nhân thọ trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 8.419 tỷ đồng, giảm 12,54% so với cùng kỳ. Techcom Life chiếm 9,02% thị phần, đứng sau Bảo Việt Nhân thọ, Dai-ichi, AIA và Manulife.

Ở mảng phi nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm gốc của Techcom đạt 418 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 221,95% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp thuộc nhóm có tốc độ tăng doanh thu trên 50% trên thị trường.

Doanh nghiệp bảo hiểm trong hệ sinh thái VPBank, Techcombank và ACB. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Ngân hàng ACB cũng vừa bước vào mảng phi nhân thọ. Tháng 8/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ ACB được cấp phép thành lập và hoạt động với vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Theo phương án được ACB thông qua, Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản ACB nắm 91% vốn ACB Insurance, còn Công ty Chứng khoán ACB sở hữu 9%. Doanh nghiệp được phép triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, hàng hóa vận chuyển, xe cơ giới, cháy nổ, tín dụng, rủi ro tài chính và các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe.

ACB đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng kép trên 50% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Sau 5 năm, doanh nghiệp hướng tới quy mô tài sản khoảng 2.000 tỷ đồng, ROE trên 20% và thị phần hơn 1,5%.

Ngoài các ngân hàng trên, trước đây nhiều nhà băng khác đã có doanh nghiệp bảo hiểm trong hệ sinh thái. BIDV hiện diện ở mảng phi nhân thọ qua BIC và mảng nhân thọ qua liên doanh BIDV MetLife. VietinBank có VBI, Agribank có ABIC, còn MB có MIC và MB Life.

VietABank cũng từng công bố kế hoạch thành lập, góp vốn hoặc mua lại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và chứng khoán. Nếu được triển khai, kế hoạch này sẽ tiếp tục bổ sung một ngân hàng vào danh sách có doanh nghiệp bảo hiểm trong hệ sinh thái.