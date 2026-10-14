Loạt ngân hàng huy động trái phiếu

Ngân hàngTMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán: NAB) đã phát hành hai lô trái phiếuriêng lẻ với tổng giá trị 595 tỷ đồng trong tháng 9 và đầu tháng 10/2026. Cảhai lô đều có kỳ hạn 7 năm, với lãi suất được cung cấp lần lượt là 9,7%/năm và9,6%/năm.

Cụ thể,lô trái phiếu mã NABL12606 đượcphát hành ngày 4/9/2026, hoàn tất ngày 11/9/2026, có giá trị 100 tỷ đồng. Lôtrái phiếu mã NABL12607 đượcphát hành ngày 25/9/2026, hoàn tất ngày 1/10/2026, với giá trị 495 tỷ đồng. Hailô lần lượt đáo hạn vào ngày 4/9/2033 và 25/9/2033.

Trong khiđó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã huy động tổng cộng 1.300tỷ đồng qua hai lô trái phiếu phát hành trong tháng 9/2026. Cả hai lô đều có lãisuất được cung cấp ở mức 9,6%/năm và kỳ hạn 7 năm.

Lô tráiphiếu mã PCBL12606 được pháthành ngày 21/9/2026, hoàn tất ngày 22/9/2026, có giá trị 500 tỷ đồng và đáo hạnngày 21/9/2033. Tiếp đó, lô PCBL12607được phát hành và hoàn tất ngày 29/9/2026, huy động 800 tỷ đồng, đáo hạn ngày29/9/2033.

Một số ngân hàng phát hành trái phiếu kỳ hạn 6–7 năm với lãi suất từ 9,6% đến 10,5%/năm.

Ngân hàngTMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) cũng phát hành trái phiếutrong giai đoạn cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2026.

Theothông tin được cung cấp, lô trái phiếu mã LPBL12613 được phát hành và hoàn tất ngày 30/9/2026, có giá trị200 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm và đáo hạn ngày 30/9/2032. Tuy nhiên, lô trái phiếunày đang được ghi nhận với hai mức lãi suất khác nhau là 9,5%/năm và 10,5%/năm.

Mức lãi suất 9,5–10,5%/năm của các lô trái phiếu nói trên cao hơn lãi suấttiền gửi thông thường tại các ngân hàng phát hành. Theo biểu lãi suấtđược ghi nhận gần ngày 13/10/2026, Nam A Bank áp dụng lãi suất tiền gửi trựctuyến kỳ hạn 12 tháng khoảng 6,6%/năm; LPBank có mức lãi suất trực tuyến lêntới khoảng 7,2%/năm ở một số kỳ hạn; còn PVcomBank niêm yết lãi suất trực tuyếnkỳ hạn 12 tháng khoảng 5,8%/năm.

So với các mức tham chiếu này, trái phiếu Nam A Bank có lãi suất9,6–9,7%/năm, cao hơn khoảng 3–3,1 điểm phần trăm so với tiền gửi trực tuyến kỳhạn 12 tháng. Tại PVcomBank, mức 9,6%/năm cao hơn khoảng 3,8 điểm phần trăm.Với LPBank, mức chênh lệch so với lãisuất tiền gửi trực tuyến khoảng 3,3 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, các mức lãi suất này không hoàn toàn tương đương để so sánh trựctiếp. Các lô trái phiếu có kỳ hạn 6–7 năm, trong khi lãi suất tiền gửi thamchiếu chủ yếu áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất tiền gửi thực tế cũng cóthể thay đổi theo kỳ hạn, số tiền gửi, kênh giao dịch và điều kiện của từngchương trình.

Đặt cạnh lãi suất cho vay bình quân, mức lãi suất trái phiếu của một số ngânhàng cũng khá sát với chi phí cho vay bình quân được công bố. Theo số liệutháng được công bố, lãi suất cho vay bình quân tại LPBank là 10,19%/năm, còntại PVcomBank là 10,25%/năm. Như vậy, lãi suất trái phiếu 9,6%/năm củaPVcomBank thấp hơn 0,65 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay bình quân củangân hàng này. Với LPBank, mức lãi suất trái phiếu 10,5%/năm cao hơn 0,31 điểm phần trăm so với lãi suất cho vay bình quân 10,19%/năm.