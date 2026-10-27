Loạt ngân hàng báo lãi lớn trong 9 tháng đầu năm 2026

Ảnh minh họa. Ảnh: Duy Linh.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 ghi nhận lợi nhuận tại nhiều ngân hàng tăng so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần, các nguồn thu ngoài lãi và sự mở rộng hoạt động tín dụng.

LPBank lãi hơn 10.400 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HOSE: LPB) công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 4.448 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 10.421 tỷ đồng, tăng gần 9% và hoàn thành khoảng 70% kế hoạch năm.

Năm 2026, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 14.982 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2025.

Tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đạt 19.179 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuần ngoài lãi đạt 7.489 tỷ đồng, chiếm 39% tổng thu nhập hoạt động.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Tiền gửi khách hàng và các nguồn vốn huy động trên thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm và 34% so với cùng kỳ.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2025 và tăng 24% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) trong 9 tháng ở mức 27,83%, giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Riêng quý 3, tỷ lệ này đạt 20,71%. Tỷ lệ nợ xấu tại cuối tháng 9/2026 ở mức 1,87%.

Techcombank báo lãi chục nghìn tỷ đồng trong quý 3

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 28.900 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) trong 9 tháng đạt 45.200 tỷ đồng, tăng 17,1%. Riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế đạt 10.400 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong 12 tháng gần nhất đạt 16,3%, so với mức 14,4% cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,5%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về tín dụng, dư nợ tại ngân hàng riêng lẻ tăng 16,3% so với đầu năm nếu tính cả các khoản tín dụng dành cho dự án được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng. Nếu tính theo hạn mức tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước cấp, mức tăng đạt 10,7%.

Dư nợ tín dụng doanh nghiệp đạt 542.400 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm và 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo Techcombank, mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ hoạt động giải ngân cho các dự án hạ tầng quy mô lớn.

PGBank lãi tăng 27% sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank, UPCoM: PGB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế sau dự phòng 9 tháng đầu năm 2026 đạt 630 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, tổng thu thuần của ngân hàng tăng 9,6%. Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng hơn gấp đôi.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 92.637 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 7,1%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 5,8% so với cuối năm trước. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 32%.

Vốn chủ sở hữu đạt 8.364 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cuối năm 2025. Vốn điều lệ tăng từ 5.500 tỷ đồng lên 7.327 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33,2%.

Tỷ lệ nợ xấu của PGBank tại cuối tháng 9/2026 ở mức 2,46%.

ABBank lãi hơn 4.300 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 4.301 tỷ đồng, hoàn thành gần 96% kế hoạch lợi nhuận cả năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua; mức lợi nhuận này cao gần gấp đôi cùng kỳ năm 2025.

Trong 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của ABBank đạt khoảng 7.803 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng 21%, thấp hơn tốc độ tăng thu nhập, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 33% xuống 27%.

Về quy mô vốn, tính đến hết quý 3/2026, vốn điều lệ của ABBank đạt 16.068 tỷ đồng. Theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua và đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, vốn điều lệ ABBank dự kiến tăng lên hơn 26.800 tỷ đồng vào khoảng giữa năm 2027.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN ở mức 0,80% tại ngày 30/9/2026, thấp hơn mục tiêu dưới 1,5% đặt ra cho cả năm. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo chuẩn Basel II.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ABBank đạt hơn 276.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 134.592 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng đạt 152.913 tỷ đồng, tăng 15% so với số đầu năm.

VPBank ghi nhận lợi nhuận quý cao nhất từ trước đến nay

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) ghi nhận tổng tài sản hợp nhất vượt 1,6 triệu tỷ đồng tại cuối tháng 9/2026, tăng 27,8% so với cuối năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng riêng lẻ đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 30% so với cuối năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần hợp nhất tăng 26,7%, lên gần 53.100 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 76,3%, với đóng góp từ các mảng thanh toán, bảo hiểm và ngân hàng đầu tư.

Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt gần 65.500 tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ. Trong đó, ngân hàng mẹ đạt gần 48.900 tỷ đồng, tăng 32,6%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ và tương đương kết quả cả năm 2025. Ngân hàng hoàn thành khoảng 72,4% kế hoạch lợi nhuận năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt hơn 11.000 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

Nam A Bank tiến gần mục tiêu lợi nhuận năm

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, HOSE: NAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.700 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngân hàng hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm và hơn 95% mục tiêu tăng trưởng quy mô.

Tại ngày 30/9/2026, tỷ lệ nợ xấu trước CIC ở mức khoảng 1,5%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức 0,6%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng 12,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 11,3%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cuối năm 2025 và cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định.

Về quy mô hoạt động, tổng tài sản của Nam A Bank tiệm cận 465.000 tỷ đồng. Tổng huy động từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025.

Vietbank tăng 50% lợi nhuận sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, HOSE: VBB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tạm tính đạt 1.297 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 50% so với mức 865 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng thêm 432 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 257 tỷ đồng.

Ở các hoạt động ngoài lãi, lãi từ hoạt động khác đạt 181 tỷ đồng; lãi từ chứng khoán đầu tư đạt 79 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3,7 lần cùng kỳ năm trước. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 99 tỷ đồng, tăng 30%, trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 129 tỷ đồng, tăng 7%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vietbank đạt 213.140 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 120.196 tỷ đồng, tăng 10,8%.

Tiền gửi khách hàng đạt 110.312 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 8.666 tỷ đồng. Giá trị giấy tờ có giá phát hành tăng 22,2%, lên 28.894 tỷ đồng.

SHB hoàn thành hơn 80% kế hoạch lợi nhuận năm

Tại Hội nghị Nhà đầu tư SHB 2026 diễn ra chiều 15/10, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB, HOSE: SHB) cho biết lợi nhuận trước thuế sơ bộ của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 81% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SHB đạt 990.000 tỷ đồng, tăng khoảng 11,4% so với đầu năm và 16,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Huy động vốn trên thị trường 1 đạt 720.000 tỷ đồng, tăng khoảng 12,2% so với đầu năm và 14,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, dư nợ tín dụng đạt 680.000 tỷ đồng, tăng 9,52% so với đầu năm.

SHB cho biết ngân hàng tiếp tục kiểm soát chất lượng tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

ACB hoàn thành 74% kế hoạch năm

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, HOSE: ACB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 16.600 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành 74% kế hoạch cả năm. Riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ACB đạt gần 28.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 16%. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 16%, trong khi lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh khác đóng góp gần 2.300 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng của ACB đạt khoảng 765.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm.

Về các chỉ tiêu an toàn hoạt động, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của ngân hàng ở mức khoảng 28%, thấp hơn mức trần 40% theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR), tính theo Thông tư 25, đạt khoảng 79%, thấp hơn mức tối đa 85%. Trong khi đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo Thông tư 14 đạt khoảng 12%.

Tại thời điểm cuối quý 3, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ của ACB ở mức khoảng 1,04%.

OCB lãi hơn 4.100 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, HOSE: OCB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt hơn 1.653 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.123 tỷ đồng, tăng hơn 20% và hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu thuần của OCB đạt hơn 9.219 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu thuần từ lãi đạt 7.676 tỷ đồng, tăng 13,4%, còn thu nhập ngoài lãi tăng 43%.

Động lực tăng trưởng thu nhập ngoài lãi đến từ thu thuần dịch vụ tăng 39,6%, cùng sự cải thiện đáng kể của hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán.

BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 825 tỷ đồng sau 9 tháng

Quý 3/2026, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, HOSE: BVB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 278 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 825 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước. So với mục tiêu lợi nhuận 700 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngân hàng đã hoàn thành 118% kế hoạch năm.

Động lực nổi bật đến từ tăng trưởng nguồn thu cốt lõi. Tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ tạo nền tảng cho kết quả lợi nhuận lũy kế.

Trong 9 tháng, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm 5,8 điểm phần trăm, góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 145.200 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm.

Dư nợ tín dụng đạt hơn 85.540 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm, gắn liền với định hướng chiến lược tập trung vào khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.

Tổng huy động đạt hơn 134.000 tỷ đồng, tăng 8,7%; trong đó huy động vốn thị trường 1 đạt hơn 108.500 tỷ đồng, tăng 10,6%. Nguồn vốn từ khách hàng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, hỗ trợ ngân hàng đáp ứng nhu cầu tín dụng và chủ động điều hành kinh doanh.