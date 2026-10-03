Loạt nâng cấp đáng chú ý trên Hyundai Tucson Hybrid và PHEV 2027

Hyundai đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa trên Tucson thế hệ mới với hai lựa chọn Hybrid (HEV) và Plug-in Hybrid (PHEV). Phát triển theo định hướng “Intelligent Efficiency”, dòng xe mới tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hiệu suất vận hành và tính linh hoạt trong sử dụng.

Trong đó, Tucson HEV hướng tới mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa 42 mpg (5,6 lít/100km) theo tiêu chuẩn EPA trên phiên bản dẫn động cầu trước, đồng thời được nâng khả năng kéo và bổ sung một số công nghệ hỗ trợ vận hành mới.

Tucson HEV hướng tới mức tiêu thụ 5,6 lít/100 km

Hệ truyền động trên Tucson Hybrid kết hợp động cơ tăng áp với hai mô-tơ điện gồm P1 công suất 13 kW và P2 công suất 47,7 kW, cùng bộ pin lithium-ion 1,49 kWh. Hệ thống truyền động thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Theo Hyundai, Tucson HEV dẫn động cầu trước hướng tới mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa 42 mpg (5,6 lít/100km), trong khi phiên bản AWD đạt tối đa 40 mpg (5,88 lít/100 km) theo EPA.

Hệ thống cho công suất tổng hợp từ 235-245 PS, mô-men xoắn 380Nm và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây.

Phiên bản HEV còn được trang bị E-Traction Cornering Control, hệ thống có nhiệm vụ điều chỉnh mô-men xoắn khi xe vào cua gấp nhằm tăng độ bám cho bánh xe phía trong, hạn chế hiện tượng trượt và cải thiện phản hồi đánh lái.

Bên cạnh đó, toàn bộ hệ truyền động được trang bị Integrated Electric Water Pump (EWP). Hệ thống này giúp hợp nhất các mạch làm mát, đồng thời giảm trọng lượng và nâng cao hiệu quả quản lý nhiệt.

HEV Stay Mode: Duy trì tiện nghi khi xe dừng đỗ

Một trong những điểm mới đáng chú ý trên Tucson Hybrid là HEV Stay Mode, được Hyundai giới thiệu là tính năng đầu tiên trong phân khúc.

Khi kích hoạt, hệ thống sử dụng nguồn điện từ bộ pin hybrid điện áp cao để duy trì hoạt động của các thiết bị trong cabin mà không cần động cơ xăng liên tục khởi động và ngắt.

Chế độ này có thể cung cấp năng lượng cho hệ thống sưởi và điều hòa, hệ thống âm thanh - giải trí, cũng như sạc thiết bị điện tử thông qua hai đế sạc không dây Qi công suất 15W và cổng USB-C 100W.

Theo Hyundai, cách vận hành này tạo ra không gian yên tĩnh tương tự xe điện khi xe đang dừng, phù hợp với những tình huống như làm việc trong xe, chờ con hoặc nghỉ ngơi khi cắm trại.

Tăng khả năng kéo

Tucson HEV thế hệ mới cũng được nâng khả năng kéo. Tại Bắc Mỹ, xe có thể kéo tối đa 3.000 pound, tương đương 1.361 kg, tăng 1.000 pound so với thế hệ trước.

Tại châu Âu, khả năng kéo tối đa đạt 1.910 kg đối với bản HEV và 1.810 kg đối với bản PHEV.

Xe được trang bị Trailer Reverse Assist (TRA), hỗ trợ điều khiển xe và rơ-moóc theo quỹ đạo mong muốn khi lùi trong không gian hẹp.

Tucson PHEV có công suất 288 PS

Với khách hàng ưu tiên khả năng di chuyển bằng điện, Tucson PHEV sử dụng mô-tơ điện P2 công suất 79 kW kết hợp bộ pin 17,1 kWh.

Hệ truyền động cho công suất tổng hợp 288 PS, mô-men xoắn 350 Nm và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây. Xe sử dụng bộ sạc tích hợp công suất 7,2 kW, hỗ trợ sạc Level 2 tại nhà và các trạm sạc công cộng.

Hyundai công bố phạm vi hoạt động thuần điện ước tính 81 km.

Con số này có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày của nhiều người dùng, song theo thông tin từ Hyundai, Tucson PHEV sẽ phải cạnh tranh với nhóm PHEV mới tại châu Âu có phạm vi chạy điện dài hơn.

Một số mẫu xe đối thủ tại thị trường này đã sử dụng bộ pin dung lượng 20-25 kWh hoặc lớn hơn, cho phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 120-150 km theo chu trình WLTP.

Phạm vi chạy điện trở thành yếu tố đáng chú ý tại châu Âu

Khoảng cách về phạm vi hoạt động có thể trở thành một yếu tố đáng cân nhắc tại châu Âu, nơi chính sách hỗ trợ xe điện hóa tại một số quốc gia gắn với các ngưỡng nhất định về khả năng vận hành không phát thải.

Một số chương trình ưu đãi mua xe, chính sách thuế xe công ty hoặc quyền tiếp cận các khu vực đô thị có thể yêu cầu xe PHEV đạt phạm vi chạy điện vượt 100 km.

Trong bối cảnh đó, các mẫu PHEV có khả năng chạy điện 120-150 km có thể đáp ứng điều kiện của nhiều chính sách ưu đãi hơn, trong khi con số 81 km của Tucson PHEV có thể là một hạn chế đối với nhóm khách hàng đặc biệt quan tâm đến yếu tố này.

Dù vậy, Tucson PHEV vẫn sở hữu hệ truyền động có công suất tương đối cao, kết hợp khả năng vận hành bằng điện với động cơ đốt trong nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng đa dạng.

Theo forum.autodaily.vn