Loạt mỹ nam, mỹ nữ V-Biz dồn dập đổ bộ đường đua phim Việt trong tháng 10

Bắt đầu từ tháng 9, phim Việt đã rục rịch trở lại thống lĩnh bảng xếp hạng với nhiều cái tên gây chú ý như Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, sắp tới có Trại Buôn Người. Nhưng tâm điểm của mùa phim cuối năm phải là nửa cuối tháng 10, khi có Mẹ Mìn và Chị Chị Em Em 3 đối đầu trực tiếp.

Chỉ cần nhìn vào dàn diễn viên của hai dự án này, khán giả đã phải công nhận bên nào cũng là phim đầy sao, bao nhiêu mỹ nam - mỹ nữ của V-Biz đều dồn cả vào đây. Mẹ Mìn có Minh Hằng, Khương Lê, Rima Thanh Vy còn Chị Chị Em Em 3 quy tụ Steven Nguyễn, Quốc Anh, Hoa hậu Kỳ Duyên, Chi Pu, Bảo Anh, Lan Ngọc.

Mẹ Mìn có thể xếp vào phong cách cổ tích đen tối, lấy cảm hứng từ nhân vật đã được mang ra hù dọa biết bao thế hệ trẻ em Việt Nam. Mẹ Mìn của Minh Hằng chuyên tìm đến những người đang rơi vào bế tắc, ban cho họ một điều ước để xoay chuyển cục diện. Nhưng tất nhiên cái giá phải trả cho điều ước ấy rất đắt và Khương Lê cùng Rima Thanh Vy sẽ phải trả giá khi đã tham gia vào giao kèo với Minh Hằng.

Mẹ Mìn được nhà sản xuất đẩy lên chiếu sớm hơn dự tính để đón đầu ngày 20/10, vì thế mà đụng độ ngay Chị Chị Em Em 3 chiếu cùng thời điểm. Kịch bản cũng lấy cảm hứng từ một nhân vật quen thuộc trong văn hóa dân gian Việt Nam là Thị Màu với bối cảnh là vùng Bắc Bộ cũ với những khuôn phép, lễ giáo khắt khe. Công tử Văn Tài được gia đình thu xếp kết hôn với tiểu thư Thị Màu tài sắc, nhưng Văn Tài lại yêu thầm cô gái Thị Liễu đến từ phương nam. Tam giác tình cảm đã kéo theo rất nhiều âm mưu, toan tính khó đoán, đúng phong cách của loạt phim này.