Loạt môn thể thao Việt Nam lên đường dự ASIAD 20

Đêm 15/9, đội tuyển Bắn súng gồm 21 thành viên rời Việt Nam trên chuyến bay VN348. Ngày 16/9, lực lượng chính của Karate gồm 10 thành viên lên đường cùng cán bộ đoàn và một số đội tuyển khác; 4 thành viên môn này có lịch trình riêng.

Đến ngày 18/9, 25 thành viên đội tuyển Cầu mây dự kiến tiếp tục hành trình tới Nhật Bản.

Trước giờ chuyến bay VN348 cất cánh, Lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam được tổ chức tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong không khí trang trọng và ấm áp.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự ASIAD 2026.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh dẫn dắt lực lượng của Đoàn lên đường sang Nhật Bản. Cùng đi trong đợt này có cán bộ đoàn và thành viên của nhiều đội tuyển trọng điểm.

Sau những tháng ngày tập luyện, tập huấn và chuẩn bị chuyên môn, giờ lên đường cũng là thời điểm các vận động viên chính thức bước vào hành trình hiện thực hóa mục tiêu tại ASIAD 20. Những lời động viên, những cái bắt tay và lời chúc trước giờ khởi hành tiếp thêm tinh thần cho các thành viên Đoàn trước những cuộc tranh tài được dự báo đầy khốc liệt phía trước.

Phát biểu tại Lễ tiễn Đoàn, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cảm ơn Vietnam Airlines và các cơ quan chức năng hỗ trợ, phối hợp để Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tới Nhật Bản.

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cũng căn dặn toàn đoàn giữ gìn sức khoẻ, nêu cao tinh thần đoàn kết, tuân thủ luật pháp của nước chủ nhà, thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc. Mỗi thành viên đoàn sẽ là sứ giả quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, hoà bình, ổn định tới bạn bè quốc tế.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng chúc Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công, hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội thể thao lớn nhất châu lục.

Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký 498 thành viên, gồm 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn, trong khi ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, giữ vai trò Phó Trưởng đoàn.

Các môn được Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 HCV trở lại tại ASIAD 20 tập trung ở điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây và nhóm môn võ gồm wushu, karate, taekwondo, jujitsu.

Ngoài những nội dung trọng điểm, đoàn Việt Nam cũng tranh tài ở bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, esports, breaking, teqball và MMA.