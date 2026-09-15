Loạt môn thể thao 'độc lạ' xuất hiện ở Asiad 20

Virtual Taekwondo (Taekwondo ảo): Taekwondo ảo lần đầu xuất hiện tại Đại hội Thể thao Châu Á. Thay vì mặc giáp bảo hộ và đánh trực tiếp vào người nhau, các võ sĩ đeo kính VR để thi đấu. Cơ thể họ được gắn năm thiết bị cảm biến chuyển động ở tay, chân và thân mình. Toàn bộ các động tác né đòn hay tung chiêu ngoài đời thật của võ sĩ sẽ được hệ thống máy tính ghi nhận ngay lập tức. Sau đó, công nghệ này sẽ mô phỏng lại chính xác để điều khiển một nhân vật ảo chiến đấu trên màn hình lớn cho khán giả xem.

Điểm độc lạ của môn này là không hề phân chia theo hạng cân hay giới tính. Nam và nữ VĐV sẽ thi đấu chung một nhánh loại trực tiếp để tranh huy chương. Khi võ sĩ đá ngoài đời, nhân vật ảo trong máy sẽ tấn công để bào mòn thanh máu của đối thủ. Mỗi trận đấu diễn ra trong sáu mươi giây. Người chơi phải di chuyển liên tục để vừa né đòn vừa tìm góc tấn công. Đây là trải nghiệm xem võ thuật mới lạ, hứa hẹn hấp dẫn cho khán giả ở Asiad 20.

Teqball: Môn thể thao lai giữa bóng đá và bóng bàn lần đầu xuất hiện tại Asiad. Môn này sử dụng chiếc bàn có hình dáng cong giống như chiếc mai rùa. Luật chơi yêu cầu VĐV phải dùng quả bóng đá để thi đấu nhưng lại áp dụng tư duy của môn bóng bàn. Người chơi được phép dùng mọi bộ phận trên cơ thể như chân, đầu, ngực để đỡ và chuyền bóng sang sân đối phương, ngoại trừ đôi tay, có tối đa ba lần chạm bóng trước khi đưa bóng qua lưới.

Các trận đấu Teqball luôn diễn ra với tốc độ rất nhanh và đòi hỏi VĐV có kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Điểm nhấn của môn này là các pha bật nhảy, tung ngược người trên không để móc bóng dứt điểm. Quả bóng sẽ bay với quỹ đạo hiểm hóc ngay trên đỉnh bàn cong để làm khó hàng phòng ngự đội bạn.

Padel: Đây là môn thể thao lai giữa quần vợt và bóng quần, cũng có lần đầu tiên xuất hiện tại Asiad. Môn này không dùng vợt căng dây lưới thông thường mà sử dụng loại vợt xốp cứng có đục lỗ nhỏ. Sân đấu của Padel có kích thước nhỏ hơn sân quần vợt đôi chút. Toàn bộ sân được bao bọc xung quanh bởi các bức tường bằng kính cường lực và lưới thép kiên cố. Các trận đấu thường được tổ chức theo thể thức đánh đôi để tăng tính phối hợp và hấp dẫn.

Điều làm nên sự độc dị của Padel là bóng được phép đập vào tường kính hoặc lưới thép bao quanh rồi nảy ra. VĐV sẽ tận dụng các bức tường để đánh bóng tiếp chứ không bị mất điểm như môn quần vợt. Luật chơi này buộc người chơi phải có phản xạ cực nhanh và biết tính toán góc nảy của bóng. Từ đây, nhịp độ trận đấu luôn diễn ra chóng mặt với những đường bóng biến hóa liên tục và có nhiều biến số.

Kabaddi: Kabaddi là môn thể thao xuất thân từ Ấn Độ, đã góp mặt 10 lần liên tiếp tại các kỳ Asiad kể từ năm 1990. Môn này trông giống như trò chơi đuổi bắt dân gian, nhưng được nâng cấp thành cuộc đấu thể lực chuyên nghiệp. Luật chơi quy định một cầu thủ tấn công (Raider) phải một mình lao sang phần sân của đối phương để chạm một hoặc nhiều cầu thủ đối phương rồi quay về. Mỗi cầu thủ đối phương bị chạm trúng sẽ mang lại 1 điểm cho đội tấn công. Trong suốt quá trình tấn công kéo dài ba mươi giây, cầu thủ này phải nín thở hoàn toàn và hô liên tục "Kabaddi", không được ngắt quãng.

Thử thách lớn nhất của cầu thủ tấn công là phải đối đầu với hàng phòng thủ gồm bảy người của đội bạn. Khi cầu thủ này vừa chạm vào người ghi điểm, toàn bộ đội đối phương sẽ lao vào ôm vật và quật ngã họ xuống thảm. Đội phòng thủ sẽ tìm mọi cách đè chặt không cho đối phương bò về vạch sân nhà trước khi hết hơi. Nếu trọng tài phát hiện cầu thủ tấn công hít một hơi giữa chừng hoặc ngừng hô, họ sẽ bị phạt loại ngay lập tức khỏi sân thi đấu.

Xe đạp địa hình tự do (BMX Freestyle): Nội dung đua xe đạp tốc độ đã quá quen thuộc, nhưng thể thức tự do tính điểm nghệ thuật thì lần đầu tiên xuất hiện tại Asiad 20. Khu vực thi đấu của môn này được thiết kế riêng với rất nhiều bờ dốc cong và các hình hộp chướng ngại vật phức tạp. Các gờ dốc này được làm ra để tạo bệ phóng giúp vận động viên bay nhảy, phô diễn kỹ thuật trên không trung. Mỗi VĐV sẽ có thời gian sáu mươi giây để thực hiện bài thi cá nhân với những động tác tự do theo ý muốn.

Người xem tại nhà thi đấu sẽ "thót tim" trước những màn bay lượn trên không trung cực kỳ mạo hiểm. Các tay lái sẽ lao lên từ gờ dốc cao rồi nhấc bổng cả người lẫn chiếc xe đạp nhỏ để thực hiện kỹ thuật. Họ sẽ làm các động tác độc lạ như thả hai tay, xoay khung xe 360 độ hoặc nhào lộn ngược. Từng cú tiếp đất an toàn và chuẩn xác sau khi bay xé gió luôn nhận được những tràng pháo tay cổ vũ rất lớn từ khán giả và chinh phục điểm số cao.