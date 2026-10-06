Loạt mô tô Honda mới tại Việt Nam, giá đến 270 triệu

Ngày 6/10, Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu phiên bản 2026 của CBR650R, CB650R, NX500, CB500 Hornet và CBR500R. Các xe bắt đầu bán từ ngày 10/10 tại hệ thống Honda DreamWing trên toàn quốc.

Điểm mới đáng chú ý trên cả 5 mẫu là hệ thống E-Clutch. Công nghệ này cho phép người lái khởi hành, dừng xe và sang số mà không phải bóp tay côn trong phần lớn tình huống.

Người dùng vẫn chuyển số bằng chân như xe côn tay thông thường và có thể sử dụng tay côn khi muốn. Trang bị này giúp việc điều khiển mô tô dễ làm quen hơn, đặc biệt với người mới chuyển từ xe máy phổ thông sang xe phân khối lớn.

Trong nhóm mới, CB500 Hornet có giá thấp nhất, 199,99 triệu đồng. CBR500R giá 209,99 triệu đồng, NX500 213,29 triệu đồng.

Hai mẫu CB650R và CBR650R lần lượt giá 261,99 và 269,99 triệu đồng.

CB500 Hornet có giá 199,99 triệu đồng.

CBR650R có kiểu dáng thể thao với phần thân xe được che kín hơn, trong khi CB650R để lộ nhiều chi tiết máy và có tư thế lái thoải mái hơn. Cả hai sử dụng động cơ 4 xi-lanh và màn hình màu 5 inch.

Hai xe cũng có thể kết nối điện thoại để hiển thị chỉ đường, nhận cuộc gọi hoặc điều khiển nhạc. Một số trang bị an toàn gồm hệ thống hạn chế bánh sau trượt khi tăng ga và đèn cảnh báo tự động nháy khi người lái phanh gấp.

CBR650R (bên trái) có kiểu dáng thể thao với phần thân xe được che kín hơn, trong khi CB650R (bên phải) nhiều chi tiết máy và có tư thế lái thoải mái hơn.

Ba mẫu còn lại sử dụng động cơ hai xi-lanh nhưng phục vụ các nhu cầu khác nhau.

NX500 hướng đến người thường xuyên đi xa, sử dụng bánh trước 19 inch, bánh sau 17 inch và bình xăng 17,7 lít. Cấu hình này giúp xe phù hợp hơn với những cung đường dài hoặc mặt đường không bằng phẳng.

Honda NX500.

CB500 Hornet có thiết kế gọn, tay lái rộng và tư thế ngồi tương đối thẳng, phù hợp với việc đi lại hàng ngày. Trong khi đó, CBR500R có kiểu dáng thể thao hơn, với phần thân xe bao quanh động cơ và tư thế ngồi thiên về phía trước.

Honda CBR500R.

Cả ba mẫu đều có màn hình màu 5 inch, hệ thống hỗ trợ hạn chế trượt bánh sau, cảnh báo khi phanh gấp và công nghệ sang số không cần bóp côn.

Theo Honda Việt Nam, cả 5 mẫu xe mới đều đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4.