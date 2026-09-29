[Loạt Megastory] Đối thoại cùng những ‘di sản sống’ của Đảng (Kỳ 1)

Họ đứng vào hàng ngũ của Đảng khi đất nước còn chìm trong khói lửa bom đạn của hai cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ đã đi qua chiến tranh bằng máu và nước mắt, vui mừng đón ngày hòa bình, thống nhất rồi tiếp tục dấn thân vào cuộc “vượt dốc” gian nan của thời kỳ đổi mới. Giờ đây, ở cái tuổi ngót nghét trăm năm, mang trên ngực áo Huy hiệu 60, 70, 75, thậm chí chuẩn bị đón 80 năm tuổi Đảng, những đảng viên lão thành ấy vẫn vẹn nguyên lời thề dưới cờ Đảng, ngày ngày dõi theo từng bước đi của Đảng, của dân tộc.

Họ là những “di sản sống”, là chứng nhân lịch sử cho hành trình vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Loạt megastory 4 kỳ được thực hiện với 4 cuộc “đối thoại” sâu sắc cùng 4 đảng viên lão thành từ 55 đến gần 80 năm tuổi Đảng - những người mà một phần tuổi trẻ đã đồng hành cùng đất nước trong bom đạn chiến tranh, đã cùng chung tay tái thiết sau ngày đất nước thống nhất và chứng kiến những đổi thay không ngừng của đất nước hôm nay. Trong họ, lời thề dưới cờ Đảng năm xưa qua nhiều thập kỷ có giá trị trao truyền mạnh mẽ ra sao? Và phải làm gì để những giá trị đó tiếp tục vững bền đến mai sau?

Lời thề dưới cờ Đảng năm xưa được cất lên giữa bom đạn và khói lửa chiến tranh, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Ngày nay, trong một xã hội đổi thay từng ngày, khi thành công đôi khi được đo bằng thu nhập, vị thế và mức độ thụ hưởng, lý tưởng và trách nhiệm của người đảng viên lại đứng trước những câu hỏi mới. Vậy thế hệ hôm nay cần gì ở Đảng? Và Đảng kỳ vọng gì ở sự dấn thân, cống hiến của lớp trẻ hôm nay?

Trả lời cho câu hỏi này, đồng chí Phan Văn Trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, người vinh dự nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đã chia sẻ góc nhìn của một chứng nhân từng đi qua hai cuộc kháng chiến lẫn thời bình, xây dựng đất nước. Cuộc đối thoại sâu sắc, chân thành giữa hai thế hệ cho thấy ngọn lửa lý tưởng cách mạng vẫn bền bỉ cháy và tiếp tục góp sức xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, trường tồn.

Đặt câu hỏi “Vào Đảng để làm gì?” không phải để hoài nghi, mà là để nhìn lại, khẳng định thêm một lần lý tưởng cao quý đó. Đứng trước vô vàn lựa chọn của thời đại số, từ cơ hội làm giàu, sự thụ hưởng cá nhân cho đến môi trường làm việc toàn cầu, một số bạn trẻ cảm thấy “gò bó” và dần xa rời lý tưởng chính trị. Điều đó khiến nhiều người lo lắng: Liệu lý tưởng sống vì cộng đồng có còn hấp dẫn lớp trẻ?

Thực ra, “lý tưởng cách mạng” chưa bao giờ là những khẩu hiệu khô khan. Lý tưởng không đối lập với nhu cầu làm giàu hay quyền tự do, quyền trải nghiệm và thụ hưởng của mỗi người. Với thời đại ngày nay, lý tưởng sống không nằm ở những từ ngữ hoa mỹ, trong những lý luận khô khan mà ở chính hoài bão vươn lên: làm chủ công nghệ, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và đóng góp thiết thực cho xã hội.

Song song với việc định hình chuẩn mực mới, Đảng luôn giữ vững tinh thần “tự sửa, tự soi”. Thông qua Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, gạt bỏ trách nhiệm hay tâm lý sa đà vào chủ nghĩa cá nhân ở một bộ phận cán bộ, để từ đó đề ra hệ thống giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi triệt để.

Trên mặt trận “tư tưởng số”, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã trở thành "lá chắn" vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, các văn kiện chỉ đạo chiến lược như Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16-1-2025 của Bộ Chính trị tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 20-7-2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới cũng liên tục được thẩm thấu vào thực tiễn.

Việc chủ động đối diện và đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng chính là cách để Đảng làm cho những giá trị cách mạng trở nên gần gũi, thuyết phục và thực sự trở thành kim chỉ nam cho hoài bão vươn lên của lớp trẻ hôm nay.

Nhắc về những ngày đầu đứng dưới cờ Đảng, ông Phan Văn Trang (sinh năm 1931), đảng viên lão thành cách mạng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhớ như in đó là cột mốc tuổi 19 giữa vùng Căn cứ Phú Lợi, khu Thuận - An - Hòa (rừng Cò My). Tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi, cuộc đời ông gắn liền với từng bước chuyển mình của quê hương.

Ở tuổi ngót nghét một thế kỷ với Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, người cán bộ lão thành vẫn giữ nguyên sự minh mẫn và chất giọng hào sảng khi nói về Bác Hồ, về Đảng và về cách mạng…

Những ký ức mộc mạc của tuổi 19 đối với đảng viên trẻ Phan Văn Trang ngày ấy trở thành một khoảng lặng suy ngẫm cho hiện tại. Thời điểm đó, đứng vào hàng ngũ của Đảng đồng nghĩa với gian khổ, hiểm nguy và chấp nhận hy sinh.

Còn hôm nay, trong thời kỳ hội nhập quốc tế và không gian số hiện đại, đứng dưới cờ Đảng không còn là ranh giới sống - chết, nhưng lại đòi hỏi một sự lựa chọn bản lĩnh không kém: bản lĩnh giữ mình trước những cám dỗ vật chất, sự thực dụng và lòng vị kỷ. Sự tiên phong ngày ấy đo bằng máu xương, còn sự tiên phong hôm nay đo bằng sự liêm chính, trí tuệ và tinh thần dấn thân vì cộng đồng.

Xuyên suốt hành trình lãnh đạo cách mạng qua các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là Văn kiện Đại hội XIII cùng định hướng chiến lược Đại hội XIV, Đảng ta luôn khẳng định: Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, có tính chất sống còn đối với vận mệnh dân tộc. Tinh thần ấy không nằm ở những khẩu hiệu trừu tượng, mà được thể hiện qua một hệ thống văn kiện nhất quán, bám sát từng chuyển động của đời sống thực tiễn.

Trước hết, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình theo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều được đặt vào vị trí của một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận phát triển. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng hành động với tinh thần “mỗi người làm việc bằng hai” với tri thức mới, với sự hỗ trợ của khoa học, công nghệ, dưới ánh sáng soi đường của Đảng; cùng hành động với ý chí kiên cường, tiến bước trên mọi mặt trận kinh tế, văn hóa, xã hội như những “chiến sĩ thời bình” thì hiệu quả sẽ gấp mười, gấp trăm lần.

Trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 25-1-2026, đã nhấn mạnh: Từ những ngày đầu dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã hun đúc nên truyền thống kiên cường, bất khuất, càng gian nan thử thách thì càng đoàn kết, đồng lòng để chiến thắng. Trong thế kỷ 20, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên những chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ở thời đại mới, trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta càng phải phát huy tinh thần “không lùi bước, không chùn bước, chỉ có tiến lên, tiến lên không ngừng”.

Để đáp ứng yêu cầu trên, trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (năm 2024) nhằm cụ thể hóa 5 nhóm chuẩn mực đạo đức cách mạng của người đảng viên trong giai đoạn mới, bao gồm: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Lý tưởng cách mạng chưa bao giờ đối lập với hạnh phúc hay sự thành đạt của một cá nhân. Một thanh niên thế hệ Z (năm sinh từ 1995-2005) lập nghiệp thành công, sáng tạo ra một phần mềm “Make in Vietnam” vươn tầm thế giới, tạo ra hàng ngàn việc làm cho xã hội và trích lợi nhuận phụng sự cộng đồng - đó chính là biểu hiện sinh động nhất của lý tưởng cách mạng trong thời đại mới. Nhưng để khát vọng cá nhân đó không bị lệch hướng, không sa vào chủ nghĩa thực dụng vị kỷ, người trẻ rất cần một "kim chỉ nam", cần một môi trường rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng. Và tổ chức Đảng chính là môi trường lý tưởng nhất để định hướng, kết nối những khát vọng riêng lẻ đó thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu và thách thức thời đại, mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” không phải là nhiệm vụ riêng của tổ chức Đảng hay thế hệ trẻ, mà là sứ mệnh chung của hơn một trăm triệu đồng bào. Dù là trí thức, doanh nhân hay người lao động sản xuất trực tiếp, sự đóng góp và lòng yêu nước của mỗi người dân chính là nguồn sức mạnh vững chắc để hiện thực hóa một Việt Nam hùng cường.

Từ câu chuyện của đồng chí Phan Văn Trang, có thể thấy lý tưởng cách mạng không phải điều gì xa xôi. Ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục được thắp sáng trong lòng mỗi người dân Việt Nam hôm nay với mục tiêu chung: Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và cùng nhau viết tiếp những trang sử vinh quang của dân tộc.