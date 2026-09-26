[Loạt Megastory] Đảng viên thế hệ Z (Kỳ 2)

Khoảnh khắc hướng về lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cất lên lời tuyên thệ thiêng liêng là giây phút không thể nào quên với mỗi đảng viên trẻ. Sau những tháng ngày miệt mài học tập, rèn luyện và phấn đấu, niềm tự hào, xúc động như lắng lại trong từng lời tuyên thệ - đánh dấu bước chuyển mình về lý tưởng và cũng từ đây, Đảng có thêm những gương mặt trẻ, tiếp nối mạch nguồn lý tưởng, mang sức trẻ, tri thức và khát vọng cống hiến.

Từ cảm tình Đảng đến khoảnh khắc được đứng trong hàng ngũ, đó là hành trình của niềm tin, lý tưởng và sự bền bỉ. Với các đảng viên trẻ, giây phút ấy không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ, mà còn là lời nhắc về trách nhiệm trong chặng đường phía trước.

Là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) năm học 2023-2024, Nguyễn Trần Quỳnh Anh tiếp tục khẳng định năng lực học tập với nhiều thành tích đáng ghi nhận: giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và giải Nhì môn Ngữ văn Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm lớp 11; giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 12. Quỳnh Anh cũng tham gia và đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi vùng đồng bằng và duyên hải Bắc Bộ. Hiện Quỳnh Anh là sinh viên năm nhất ngành Quan hệ công chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ở tuổi 18 nhưng Quỳnh Anh đã thể hiện được bản lĩnh chính trị, năng lực học tập, sự tự tin trong giao tiếp cùng tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong các hoạt động đoàn, hội. Những nỗ lực ấy cũng đưa em đến một dấu mốc đặc biệt: trở thành đảng viên khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh.

Nhớ lại khoảnh khắc đứng vào hàng ngũ Đảng, Quỳnh Anh vẫn còn nguyên cảm xúc: “Trước ngày được kết nạp, tôi hồi hộp không ngủ được, phải nhẩm lại lời tuyên thệ. Tại lễ kết nạp Đảng, các đảng viên trẻ như tôi đều rưng rưng khi nghe phát biểu của đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Đó là những lời động viên chân thành, ghi nhận nỗ lực học tập, rèn luyện của các quần chúng ưu tú trong suốt những năm qua. Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trước thầy cô, gia đình, bạn bè đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, tôi thực sự xúc động và tự hào”.

Với Quỳnh Anh, cảm tình Đảng được bồi đắp từ truyền thống gia đình, lòng tự hào dân tộc và những bài học về lịch sử. Em tìm hiểu về Đảng qua văn học, lịch sử, qua những tác phẩm, công trình của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Càng tìm hiểu, những khái niệm về lý tưởng, trách nhiệm và cống hiến càng trở nên gần gũi hơn với một người trẻ đang đứng trước những lựa chọn đầu tiên của cuộc đời.

“Với tôi, cảm tình Đảng được bồi đắp và lớn dần từ những bài học lịch sử về chặng đường Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, làm nên những dấu son vẻ vang của dân tộc. Đó còn là những thành tựu của đất nước mà thế hệ sinh ra trong thời bình như chúng tôi đang được thụ hưởng. Từ đó, tôi có thêm động lực để phấn đấu trở thành đảng viên, góp sức xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh trong kỷ nguyên số”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Với người trẻ, lý tưởng có thể được bắt đầu từ những điều rất giản dị: một bài học lịch sử, một câu chuyện về người đi trước, một lần tham gia hoạt động vì cộng đồng hay đơn giản là mong muốn mình trở thành một người có ích. Với Quỳnh Anh, hành trình ấy đã được cụ thể hóa bằng những năm tháng học tập, rèn luyện và phấn đấu. Và ngày đứng dưới cờ Đảng đọc lời tuyên thệ, em hiểu rằng niềm tự hào hôm nay đi cùng một trách nhiệm mới - tiếp tục học tập, rèn luyện và sống xứng đáng với lựa chọn của mình.

Nhớ lại thời điểm được trao quyết định kết nạp Đảng, Huỳnh Phúc Thịnh, cựu học sinh lớp 12A7 Trường THPT Long Khánh, hiện là sinh viên Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) xúc động chia sẻ, đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời em. Thịnh luôn tự nhắc nhở bản thân phải trưởng thành hơn trong từng suy nghĩ và hành động. Đó là ra sức học tập, cống hiến và đóng góp xây dựng đất nước với vai trò của một thanh niên tri thức.

Mang theo niềm tự hào của vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng, các "đảng viên tuổi 18" bước vào môi trường mới với một tâm thế tự tin, bản lĩnh và khát vọng cống hiến lớn lao. Huỳnh Phúc Thịnh khẳng định: “Khi bước chân vào môi trường đại học, tôi mong muốn mang hình ảnh của người trẻ Đồng Nai - tự tin, bản lĩnh, không ngừng học hỏi. Những kiến thức tích lũy trên giảng đường đại học sẽ là nguồn lực lớn nhất để sau này trở về đóng góp xây dựng quê hương, đất nước”.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong hành trình bứt phá vươn tầm ấy, sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở bề dày lịch sử mà còn nằm ở sức sống tươi trẻ của lực lượng kế thừa. Thế hệ đảng viên thế hệ Z - những người "vừa đỏ vừa trẻ vừa hiện đại", thuộc Điều lệ Đảng nhưng nhuần nhuyễn AI - chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, là những hạt nhân lan tỏa năng lượng tích cực.

Với năng lượng tích cực ấy, Hoàng Gia Bảo là một trong 24 học sinh Trường THPT Long Khánh (phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai) vinh dự được kết nạp vào Đảng trong năm học 2025-2026 khi ở độ tuổi 18, hiện Gia Bảo là sinh viên Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Trên cương vị là Bí thư Chi đoàn lớp 12A2, Hoàng Gia Bảo đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện 3 năm học liên tiếp. Việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là dấu mốc quan trọng trong quá trình rèn luyện và trưởng thành của Gia Bảo. “Công nghệ là công cụ để lan tỏa các giá trị tốt đẹp. Lý tưởng của một đảng viên thế hệ Z trong thời đại số là phải có kỹ năng chọn lọc thông tin, làm chủ công nghệ để phát triển bản thân và giúp đỡ mọi người xung quanh, lan tỏa những năng lượng tích cực” - Gia Bảo chia sẻ.

Với đảng viên trẻ Vũ Anh Tuấn, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Long Bình, thành phố Đồng Nai), hành trình phấn đấu không dừng lại ở thời khắc được kết nạp Đảng. Bước vào giảng đường Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Tuấn tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn lớp. Đây là môi trường để Tuấn rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần trách nhiệm và có thêm cơ hội gắn kết, đồng hành cùng các bạn sinh viên trong học tập, hoạt động phong trào và các hoạt động vì cộng đồng.

Xác định việc học tập và nghiên cứu là nền tảng cho chặng đường phía trước, Tuấn đặt mục tiêu trau dồi kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, hướng tới cơ hội làm việc, cống hiến trong hệ thống chính trị. “Tôi mong muốn có thể đóng góp những góc nhìn mới, cách làm mới để giải quyết những vấn đề thực tiễn của ngành trong tương lai” - Vũ Anh Tuấn bộc bạch.

Trở thành đảng viên ở tuổi mười tám, đôi mươi chính là điểm khởi đầu cho hành trình phấn đấu dài lâu và trách nhiệm hơn. Khi các em bước qua cánh cổng trường phổ thông để hòa mình vào giảng đường đại học hay những môi trường lao động hoàn toàn mới, một thách thức lớn đặt ra: Làm thế nào để nhiệt huyết ban đầu không bị phai nhạt, để bản lĩnh chính trị của người trẻ tiếp tục được giữ vững trước muôn vàn ngã rẽ?

Để “giải” bài toán này, các cơ sở Đảng tại địa phương đã chuẩn bị nền tảng dữ liệu kết nối và theo dõi bước chân trưởng thành của các em. Ngay sau khi học sinh tốt nghiệp, đoàn trường và chi, đảng ủy phối hợp chặt chẽ với đoàn xã/phường, đảng ủy địa phương làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng lên các trường đại học, cao đẳng. Đồng thời, các mô hình liên lạc, kết nối cựu học sinh đảng viên trẻ thường xuyên được duy trì thông qua các hoạt động an sinh xã hội, tập huấn kỹ năng hè tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Long Khánh Nguyễn Duy Bằng cho hay: “Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi quá trình rèn luyện của các em ở đại học. Nhà trường dự kiến trong thời gian tới sẽ tổng kết quá trình rèn luyện, đánh giá số lượng học sinh thành công để rút ra những bài học định hướng mới, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Còn Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Quang Thái chia sẻ: “Chi ủy và Ban Giám hiệu kỳ vọng các đảng viên tuổi 18 luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định con đường đã chọn. Luôn tỉnh táo trước những cám dỗ; phấn đấu đi đầu trong tri thức và kỹ năng chuyên môn; sống có trách nhiệm và lan tỏa lối sống đẹp, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Người đảng viên thời đại mới không thể đứng ngoài lề của làn sóng công nghệ, nhưng càng không thể để sự hiện đại làm nguội đi nhiệt huyết lý tưởng. Yêu cầu "vừa hồng, vừa chuyên" trong kỷ nguyên 4.0 chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc nắm chắc bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với khả năng làm chủ các kỹ năng số để kiến tạo tương lai.

Vừa "đỏ" về lý tưởng, vừa "trẻ" về tâm hồn, lại vừa "hiện đại" trong tư duy lẫn hành động - đó chính là phác thảo chân thực nhất về chân dung thế hệ đảng viên mới. Sự giao thoa nhịp nhàng giữa tinh thần nghiêm túc, kỷ luật của Điều lệ Đảng với tư duy đổi mới sáng tạo của thế hệ Z chính là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai. Họ không chỉ khẳng định vị thế của bản thân, mà còn chủ động đưa tiếng nói, sức sống của Đảng hòa cùng nhịp đập của thời đại số.