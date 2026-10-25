Loạt lưu ý không thể bỏ qua khi đi xem Concert Quốc gia ở Thái Nguyên

Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1.11 tại SVĐ Thái Nguyên, dự kiến đón khoảng 30.000 khán giả.

Để tránh mất nhiều thời gian chờ đợi, khán giả nên đến sớm từ 3 - 5 tiếng nhằm chủ động gửi xe, xếp hàng kiểm tra vé và hoàn tất các thủ tục qua cổng an ninh.

Việc đến sớm cũng giúp hạn chế ảnh hưởng từ tình trạng ùn tắc giao thông, vốn có thể kéo dài từ 1 - 2 tiếng, thậm chí nhiều giờ đồng hồ trước và sau chương trình, do đó đòi hỏi người tham dự phải tính toán phương tiện và thời gian di chuyển hợp lý.

Sự kiện quy mô, dự kiến đón khoảng 30.000 khán giả

Khi đã vào bên trong sân, về vị trí ngồi, khu vực tầng dưới sẽ phù hợp với những khán giả muốn quan sát nghệ sĩ ở khoảng cách gần, trong khi tầng 2 mang lại góc nhìn bao quát toàn bộ sân khấu và vô cùng thuận tiện để theo dõi các màn pháo hoa.

Trong suốt thời gian chương trình diễn ra, một lưu ý quan trọng là sóng điện thoại và mạng Wi-Fi có thể bị suy giảm do lượng người tập trung quá đông, gây nhiều khó khăn cho việc liên lạc.

Do đó, khán giả đi cùng bạn bè hoặc người thân nên thống nhất trước điểm hẹn và cách xử lý nếu không may bị lạc, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào điện thoại để tìm kiếm nhau.

Bên cạnh đó, việc đi lại trong khu vực khán đài cũng cần cân nhắc kỹ vì nhà vệ sinh nằm ở phía bên ngoài vì các quy trình kiểm soát an ninh nghiêm ngặt có thể gây khó khăn cho những ai muốn quay lại vị trí ngồi sau khi rời đi, kể cả khi đã có người giữ chỗ.

Đáng chú ý, khi di chuyển trong không gian đông đúc này, người dân nên cân nhắc kỹ trước khi đưa trẻ em dưới 15 tuổi hoặc người lớn tuổi đi cùng, đặc biệt là những người có sức khỏe không bảo đảm.

Người dân cần lưu ý thời gian di chuyển, giấy tờ tùy thân và các quy định an ninh

Để việc di chuyển trong suốt sự kiện diễn ra thuận lợi, do quãng đường đi bộ vào sân khá dài, khán giả nên ưu tiên trang phục gọn nhẹ, lịch sự và mang giày thể thao hoặc giày bệt êm chân.

Ngoài ra, thời tiết trong ngày có thể thay đổi bất ngờ, vì vậy người tham dự nên chủ động chuẩn bị áo mưa và mũ để ứng phó với mưa nắng đồng thời hạn chế sử dụng ô nhằm tránh che khuất tầm nhìn của người phía sau.

Về đồ dùng mang theo, các vật dụng cá nhân cần thiết bao gồm pin dự phòng, một lượng tiền mặt vừa đủ và những đồ dùng được Ban Tổ chức cho phép, ngoài ra, cần hạn chế mang theo trang sức đắt tiền hoặc tài sản có giá trị lớn để bảo vệ tài sản cá nhân.

Cuối cùng, trước khi khởi hành, khán giả đừng quên kiểm tra lại vé, mang theo căn cước công dân (CCCD) để xuất trình khi được yêu cầu và chủ động tìm hiểu trước quy định của Ban Tổ chức về các vật dụng được phép mang vào khu vực biểu diễn.

Việc chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng từ hành trang, giấy tờ đến kế hoạch di chuyển sẽ giúp bạn cùng người thân có một đêm trọn vẹn cảm xúc và tận hưởng không khí âm nhạc bùng nổ tại sự kiện.