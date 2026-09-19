Loạt laptop IdeaPad Slim mới của Lenovo

Với nhiều tùy chọn kích thước màn hình, loạt laptop mới kết hợp sức mạnh chip xử lý Intel® Wildcat Lake hoặc AMD Ryzen™ AI 400 Series cùng các trải nghiệm thông minh nhờ tích hợp AI, màn hình sống động, thời lượng pin bền bỉ và thiết kế nhẹ nhưng chắc chắn - giúp người dùng duy trì hiệu suất, nuôi dưỡng sáng tạo và kết nối liền mạch ở bất cứ đâu.

Hướng tới các học sinh - sinh viên đang bước vào năm học mới và các bạn trẻ vừa tốt nghiệp, Lenovo đã nâng cao giá trị sử dụng của dòng laptop IdeaPad Gen 11 tại Việt Nam bằng việc tích hợp thêm bộ phần mềm Microsoft Office trên toàn bộ sản phẩm. Bộ công cụ hữu ích này cung cấp đầy đủ ứng dụng thiết yếu để soạn thảo tài liệu, tạo bài thuyết trình, quản lý bài tập, tổ chức thông tin và xử lý các tác vụ hằng ngày - giúp người dùng xây dựng nền tảng năng suất toàn diện ngay từ những ngày đầu tiên đồng hành cùng thiết bị.

IdeaPad Slim 5 Series

Với các tùy chọn kích thước màn hình 13", 14" và 15", dòng IdeaPad Slim 5i Gen 11 mang đến sự linh hoạt tối đa cho người dùng - từ tính di động gọn nhẹ đến không gian hiển thị rộng rãi phục vụ nhu cầu đa nhiệm. Được trang bị bộ vi xử lý mới nhất Intel® “Wildcat Lake” Core™ Ultra hoặc AMD Ryzen™ AI 400 Series, các laptop mới cung cấp hiệu năng phản hồi nhanh, đáp ứng trọn vẹn cho công việc hằng ngày, sáng tạo nội dung và những tác vụ được tăng cường bởi AI. Màn hình độ phân giải cao tỷ lệ 16:10, tùy chọn OLED rực rỡ, mang đến không gian hiển thị rộng hơn cùng độ sắc nét ấn tượng, kết hợp với hệ thống loa Dolby Audio™ và chứng nhận TÜV Low Blue Light để đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

IdeaPad Slim 5 Series mới được trang bị nhiều tính năng thông minh như Smart Connect giúp kết nối liền mạch giữa PC và thiết bị di động, công nghệ khử tiếng ồn và tối ưu hóa chất lượng hình ảnh bằng AI, cùng hệ thống bảo mật nâng cao với camera IR, nhận diện khuôn mặt và màn che camera vật lý. Windows Copilot cũng được tích hợp sẵn, trang bị cho người dùng một trợ lý ảo thông minh hỗ trợ soạn thảo, lập kế hoạch, tìm kiếm và quản lý tác vụ hiệu quả.

Các mẫu 14" và 15" có màn hình lớn hơn và không gian bàn phím rộng rãi hơn, cực kỳ tiện lợi cho những phiên làm việc kéo dài, trong khi phiên bản 13" nhỏ gọn vẫn giữ trọn trải nghiệm cao cấp trong một thiết kế cực kỳ linh hoạt - lý tưởng cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Trong khi đó, IdeaPad Slim 3i Gen 11 mang đến sự cân bằng hài hòa giữa hiệu suất, giải trí và tính di động dành cho học sinh - sinh viên, các bạn trẻ mới đi làm và gia đình. Với các tùy chọn kích thước 14", 15" và 16", Slim 3i kết hợp bộ vi xử lý Intel® mới nhất cùng màn hình 16:10 sống động và loạt tính năng thông minh, hỗ trợ hiệu quả cho nhu cầu đa nhiệm, học trực tuyến, thưởng thức nội dung giải trí và sáng tạo hàng ngày.

IdeaPad Slim 3i Gen 11

Người dùng sẽ được tận hưởng trải nghiệm hình ảnh cuốn hút với màn hình độ phân giải cao - bao gồm cả tùy chọn OLED 2.5K - viền mỏng, âm thanh Dolby Audio™ và chứng nhận TÜV Low Blue Light, mang lại sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Trọng lượng nhẹ, thời lượng pin ấn tượng và công nghệ sạc nhanh Rapid Charge Boost giúp thiết bị trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên di chuyển. Độ bền đạt chuẩn MIL STD 810H cùng việc sử dụng vật liệu tái chế sau tiêu dùng cũng thể hiện rõ cam kết của Lenovo đối với độ tin cậy và tính bền vững.

Khả năng nâng cấp RAM và SSD dễ dàng giúp kéo dài vòng đời thiết bị, còn Smart Connect cho phép tương tác liền mạch giữa các hệ điều hành Windows, Android và iOS, hỗ trợ chia sẻ tệp và luồng công việc đa thiết bị một cách dễ dàng.

IdeaPad Slim 5i/5a Gen 11 và IdeaPad Slim 3i Gen 11 hiện đã có mặt trên thị trường, với mức giá khởi điểm lần lượt từ 34.990.000 đồng và 24.990.000 đồng.

Tất cả các mẫu máy đều đi kèm 2 năm dịch vụ Premium Care, đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu để duy trì hiệu năng tối ưu và sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng.