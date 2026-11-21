Chốt danh sách họp đại hội bất thường tháng 1/2027 sau khi 6 nhân sự cấp cao đồng loạt từ nhiệm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (sàn HoSE) vừa công bố thông báo ngày 11/12/2026 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026. Theo kế hoạch, cuộc họp dự kiến diễn ra trong tháng 1/2027 tại trụ sở chính của doanh nghiệp ở số 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường Phú Nhuận, TP.HCM.

Nội dung chương trình nghị sự dự kiến trình cổ đông xem xét và thông qua bao gồm việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 đến 2031. Bên cạnh công tác nhân sự, đại hội cũng sẽ xem xét thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có.

Việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường được thực hiện sau khi Vidipha tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của hàng loạt nhân sự cấp cao trong cả cơ quan quản trị lẫn kiểm soát. Ở cấp Hội đồng quản trị có 4 thành viên nộp đơn từ nhiệm gồm Chủ tịch Kiều Hữu và các thành viên Hoàng Thế Bắc, Trần Văn Đạt, Phạm Tuấn Kiệt. Ở Ban kiểm soát có 2 thành viên nộp đơn xin rút gồm Trưởng ban Doãn Thị Ngọc Bội và ông Nguyễn Quang Toản. Trong đơn gửi doanh nghiệp, các lãnh đạo này đều nêu lý do cá nhân khiến không đủ quỹ thời gian tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Vidipha, đồng thời đề nghị được thôi đảm nhiệm vị trí kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nhóm lãnh đạo cùng người thân thoái sạch cổ phiếu, Vidipha đón ba cổ đông lớn mới

Trước khi diễn ra đợt nộp đơn từ nhiệm hàng loạt, nhiều lãnh đạo nêu trên cùng người thân đã hoàn tất bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu nắm giữ ngay trong giai đoạn Vidipha triển khai đợt chào bán gần 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 5/8 đến ngày 20/8/2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiều Hữu đã bán toàn bộ hơn 1,65 triệu cổ phiếu VDP, tương đương 7,5% vốn điều lệ, qua đó không còn là cổ đông của doanh nghiệp. Cùng giai đoạn này, bà Kiều Thúy Mai, con gái ông Kiều Hữu, cũng bán thành công toàn bộ 1,37 triệu cổ phiếu, tương đương 6,23% vốn điều lệ và giảm tỷ lệ sở hữu về 0%. Tính riêng hai cha con ông Kiều Hữu đã bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,7% vốn điều lệ.

Trong cùng khoảng thời gian từ ngày 5/8 đến ngày 20/8/2026, ông Trần Văn Đạt, Thành viên Hội đồng quản trị Vidipha, đã bán ra toàn bộ gần 900.000 cổ phiếu, tương đương 4,07% vốn điều lệ. Vợ ông Đạt là bà Nguyễn Thị Ánh Thủy cũng bán toàn bộ 1,02 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, đưa tổng khối lượng bán ra của hai vợ chồng tương ứng khoảng 8,7% vốn điều lệ với tổng giá trị giao dịch ước tính hơn 70 tỷ đồng. Sau hai giao dịch này, cả vợ chồng ông Trần Văn Đạt đều không còn là cổ đông của VDP.

Cùng chiều thoái vốn, bà Đinh Thị Hoàng Oanh, vợ ông Phạm Tuấn Kiệt, Thành viên Hội đồng quản trị Vidipha, báo cáo đã bán toàn bộ hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 11,5% vốn điều lệ. Hoàn tất giao dịch vào ngày 20/8/2026, bà Oanh cũng rút hoàn toàn khỏi danh sách cổ đông của doanh nghiệp. Bên cạnh việc bán sạch cổ phiếu đang nắm giữ, nhóm cổ đông nói trên đều thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và không tham gia đợt chào bán tăng vốn của Vidipha. Ở chiều ngược lại, cơ cấu sở hữu tại doanh nghiệp dược phẩm này ghi nhận sự xuất hiện của các cổ đông lớn mới gồm bà Nguyễn Thị Yến, ông Nguyễn Quốc Hùng và ông Lê Quang Hải.