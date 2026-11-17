Chủ tịch và hàng loạt lãnh đạo cùng nộp đơn từ nhiệm, thoái sạch vốn

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (Mã: VDP) vừa ghi nhận biến động lớn ở thượng tầng khi Chủ tịch Kiều Hữu cùng 5 lãnh đạo HĐQT và Ban Kiểm soát đồng loạt nộp đơn từ nhiệm.

Cụ thể, 4 thành viên HĐQT xin từ nhiệm gồm Chủ tịch Kiều Hữu và các ông Hoàng Thế Bắc, Trần Văn Đạt, Phạm Tuấn Kiệt. Hai thành viên Ban Kiểm soát là bà Doãn Thị Ngọc Bội (Trưởng ban) và ông Nguyễn Quang Toản cũng nộp đơn xin thôi nhiệm vụ.

Lý do được các lãnh đạo đưa ra là công việc cá nhân, không đủ thời gian tham gia hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát. Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước khi loạt đơn từ nhiệm xuất hiện, nhiều lãnh đạo Vidipha cùng người thân đã thoái toàn bộ cổ phần trong những ngày tháng 8/2026. Cũng trong giai đoạn này, họ cũng không tham gia vào đợt mua cổ phần phát hành thêm của Vidipha cho cổ đông hiện hữu. Những người này đồng thời chuyển nhượng quyền mua cho bên khác.

Cụ thể, vào tháng 8/2026, Chủ tịch Kiều Hữu bán sạch hơn 1,65 triệu cổ phiếu, tương đương 7,5% vốn điều lệ. Con gái ông Kiều Hữu là bà Kiều Thúy Mai cũng bán hết 1,37 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,23% vốn. Như vậy, riêng hai cha con đã thoái xong 13,7% vốn Vidipha.

Một thành viên HĐQT khác là ông Trần Văn Đạt đã bán toàn bộ gần 900.000 cổ phiếu, tương đương 4,07% vốn. Vợ ông Đạt là bà Nguyễn Thị Ánh Thủy cũng bán hết 1,02 triệu cổ phiếu, tổng cộng chiếm 8,7% vốn.

Tương tự, bà Đinh Thị Hoàng Oanh, vợ ông Phạm Tuấn Kiệt - thành viên HĐQT, đã bán toàn bộ hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 11,5% vốn điều lệ trong tháng 8/2026.

Tính tổng cộng, các cá nhân trên đã thoái 37,97% vốn cổ phần của công ty dược phẩm này.

Cuộc sang tay 42% vốn về nhóm cổ đông mới

Chiều ngược lại, Vidipha ghi nhận sự xuất hiện của ba cổ đông lớn lần lượt là bà Nguyễn Thị Yến, ông Nguyễn Quốc Hùng và ông Lê Quang Hải.

Số liệu ghi nhận ngày 25/8/2026, bà Yến đã mua hơn 3,8 triệu cổ phiếu VDP, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn của công ty với tỷ lệ sở hữu 11,956%. Trước đó bà không nắm cổ phiếu VDP.

Cùng ngày 25/8, ông Nguyễn Quốc Hùng cũng báo cáo mua vào 1,75 triệu cổ phiếu. Tính thêm người liên quan, người này sở hữu tới 14,687% vốn của Vidipha.

Tương tự, ông Lê Quang Hải trở thành cổ đông lớn của Vidipha sau khi mua vào hơn 4,95 triệu cổ phiếu trong ngày 7/8/2026. Tiếp đó, ông Hải tiếp tục mua thêm 60.000 cổ phiếu VDP trong phiên 22/9, qua đó tăng sở hữu lên 15,73% vốn Vidipha.

Tổng cộng ba cá nhân Nguyễn Thị Yến, ông Nguyễn Quốc Hùng và ông Lê Quang Hải đã đạt tỷ lệ sở hữu tại Vidipha lên tới hơn 42,373% vốn.

Nguồn: Tổng hợp từ công bố của Vidipha.

Lợi nhuận Vidipha lao dốc

Theo giới thiệu, Vidipha chuyển thể từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 468 ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại Lê Văn Sỹ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ tính tới ngày 30/9 là 220 tỷ đồng.

Vidipha chuyên về các loại thuốc kháng sinh, kháng viêm, các vitamin và muối khoáng, thuốc giảm đau, hạ nhiệt, thuốc chống dị ứng và các loại đặc trị khác như trị giun sán, trị các bệnh đường hô hấp, đường tiêu hoá, ngoài da.

Các sản phẩm nổi bật của Vidipha.

Theo thống kê, doanh thu của Vidipha tăng dần đều trong giai đoạn 2018 - 2022 lên mức gần 1.100 tỷ đồng. Sau đó từ 2023 trở đi, doanh thu có dấu hiệu chững lại nhưng vẫn duy trì trên dưới mốc nghìn tỷ.

Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận không duy trì như thế. Sau khi đạt đỉnh 80 tỷ đồng năm 2023, lợi nhuận có xu hướng giảm về 72 tỷ năm 2024 và 64 tỷ năm 2025.

Trong báo cáo thường niên, Vidipha cho biết bối cảnh nền kinh tế phục hồi nhưng vẫn chịu tác động từ biến động chi phí đầu vào, cạnh tranh trong ngành dược ngày càng gia tăng và nhu cầu thị trường có xu hướng ổn định hơn sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đó.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Theo số liệu mới nhất, 9 tháng đầu năm 2026, Vidipha ghi nhận doanh thu thuần đạt 658 tỷ đồng, tăng 4%, hoàn thành khoảng 65,8% kế hoạch cả năm. Công ty đạt lợi nhuận gộp 202 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp hơn 30%.

Cả chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp đều bị đội lên, lần lượt 95 tỷ và 46 tỷ. Trong khi đó công ty hụt thu khoản thu nhập khác (còn 9 tỷ so với 45 tỷ cùng kỳ). Kết quả, Vidipha lãi sau thuế 47 tỷ đồng, tăng 5%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vidipha đạt 1.172 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm 30%, trong khi các khoản công nợ khách hàng gần 25%.

Đáng chú ý, tiền, tương đương và tiền gửi công ty gần 450 tỷ đồng, chiếm 45% trong tổng tài sản.

Dư nợ đi vay của công ty ở mức 189 tỷ đồng, hoàn toàn là vay nợ ngắn hạn. Tổng nợ phải trả ở mức gần 383 tỷ, tương ứng hệ số D/E (nợ phải trả/vốn chủ) đạt 0,48 lần.