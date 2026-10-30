Loạt 'kỷ lục' thú vị của Đường lên đỉnh Olympia

Gameshow có tuổi đời dài nhất của VTV: 11h05 ngày 28/3/1999, số đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia chính thức ra mắt khán giả. Đây là gameshow (trò chơi truyền hình) về kiến thức dành cho học sinh THPT, định dạng do VTV lên ý tưởng và sản xuất. Cấu trúc của cuộc thi gồm có 4 phần, gồm khởi động, vượt chướng ngại vật, tăng tốc, về đích. Sau 26 năm, đây là gameshow có tuổi đời dài nhất của Đài Truyền hình Việt Nam (tính đến thời điểm hiện tại). Ảnh: Đinh Hà.

Địa phương có nhiều thí sinh vào vòng chung kết nhất: Tính đến năm thứ 26, Hà Nội là địa phương có nhiều thí sinh lọt vào chung kết năm nhất với 17 người, trong 15 trận. Trong đó, năm thứ 17 và 21, mỗi trận chung kết có tới hai thí sinh là học sinh ở Hà Nội. Thủ đô cũng là nơi 7 năm liên tiếp có cầu truyền hình, từ năm 2020 đến năm 2026. Tuy nhiên, Huế và Quảng Ninh lại là địa phương có nhiều thí sinh vô địch nhất với cùng 3 lần. Ảnh: Trần Hiền.

Trường có nhiều cầu truyền hình nhất: Tính đến Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, trường THPT chuyên Quốc Học - Huế có tới 8 thí sinh đem cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết về với TP Huế, bao gồm các năm 2005, 2008, 2009, 2011, 2016, 2023, 2024 và 2025. Đây cũng là ngôi trường duy nhất có 3 nhà vô địch, gồm Hồ Ngọc Hân (năm thứ 9); Hồ Đắc Thanh Chương (năm thứ 16); Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24). Ảnh: FBNT.

Trường duy nhất có hai nữ quán quân: Trong 26 năm, chỉ 4 cô gái giành vòng nguyệt quế tại trận chung kết năm. Trong đó, có 2 người cùng đến từ trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) là Trần Ngọc Minh (năm thứ 1, 120 điểm) và Lương Phương Thảo (năm thứ 3, 200 điểm). Ngoài hai thí sinh trên, ngôi trường này còn có Đỗ Thị Hồng Nhung giành ngôi á quân Olympia năm thứ 2. Ảnh: VTV.

Chung kết năm có nhiều thí sinh tham gia nhất: Thông thường, mỗi cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia chỉ có sự xuất hiện của 4 thí sinh. Tuy nhiên, trong cuộc thi chung kết năm 2009, lần đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này, vòng chung kết có sự góp mặt của 5 nhà leo núi. Các thí sinh bao gồm Hồ Ngọc Hân, Bạch Đình Thắng (trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Bùi Tứ Quý (trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM); Nguyễn Thị Thu Trang (THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng); Đào Thị Hương (trường THPT Bỉm Sơn, Thanh Hóa). Ảnh: VTV.

Quán quân đạt điểm số cao nhất: Thành tích cao nhất trong trận chung kết Olympia hiện là 340 điểm, do Hồ Đắc Thanh Chương ghi được ở năm 16. Bên cạnh kỷ lục này, một số quán quân khác có điểm số ấn tượng gồm Huỳnh Anh Vũ (THPT Tăng Bạt Hổ, Gia Lai - mùa 8) với 325 điểm, Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh - mùa 21) với 315 điểm, Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị - mùa 17) với 300 điểm... Ảnh: Việt Hùng.

Số điểm kỷ lục của Olympia: Tính đến nay, 460 là tổng điểm cao nhất mà thí sinh đạt được tại Đường lên đỉnh Olympia. Ba thí sinh giành điểm số này là Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, mùa 15), Phan Đăng Nhật Minh (mùa 17) và Nguyễn Bá Vinh (trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ; mùa 19). Ảnh: VTV.

Nam MC "mát tay" nhất: MC Trần Ngọc lập kỷ lục khi có 4 năm dẫn tại điểm cầu của thí sinh giành ngôi vô địch. Thành tích này giúp anh được khán giả gọi là MC "mát tay" nhất Olympia. Cụ thể, anh từng dẫn tại các điểm cầu Bắc Giang (2013), Tiền Giang (2014), Quảng Trị (2015) và Thái Bình (2022), nơi các thí sinh đều giành chiến thắng chung cuộc. Ảnh: FBNV.