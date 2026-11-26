Mở đầu buổi tối tranh tài, Lương Jérémie Loic Nino ở làn bơi số 4 tham gia tranh tài 50m bơi bướm nam. Ở cự ly ngắn, các VĐV bung hết sức ngay từ đầu. Với sức trẻ, Lương Jérémie Loic Nino có phần thể hiện ấn tượng khi cán đích với thành tích 23 giây 74.

Lương Jérémie Loic Nino phá kỷ lục quốc gia 50m bơi bướm nam, giành tấm HCV

Thông số này giúp Lương Jeremie Loic Nino phá sâu hai cột mốc quan trọng của bơi lội Việt Nam. Anh nhanh hơn 0,23 giây so với kỷ lục quốc gia cũ là 23,97 giây do Nguyễn Hoàng Khang (Vĩnh Long) thiết lập hồi tháng 5.2023. Đồng thời, thành tích 23 giây 74 cũng vượt xa kỷ lục Đại hội cũ 24 giây 22 của chính Nguyễn Hoàng Khang.

Phạm Thị Vân cán đích với thành tích ấn tượng

Chung kết 50m bơi bướm nữ cũng ghi nhận kỷ lục quốc gia mới của VĐV Phạm Thị Vân (đoàn Thanh Hóa). Cô phá kỷ lục quốc gia với thành tích 27 giây 06 (kỷ lục cũ 27 giây 31 do VĐV Nguyễn Thúy Hiền thiết lập tại Giải Bơi vô địch quốc gia 2023); phá kỷ lục cũ của Đại hội là 27 giây 58 do chính Phạm Thị Vân lập năm 2022 tại Đại hội lần thứ IX.

Đối với nội dung 200m tự do nữ, bất ngờ xảy ra khi Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) để vuột mất tấm HCV vào tay Võ Thị Mỹ Tiên (đoàn Tây Ninh). Dẫn đầu ở phần lớn thời gian, tuy nhiên ở những mét cuối cùng, Võ Thị Mỹ Tiên đã bung hết sức để bứt phá, giành tấm HCV với thành tích 2 phút 01 giây 29.

Mỹ Tiên, Ánh Viên trên đường đua xanh

Ánh Viên về thứ hai với 2 phút 01 giây 66, kém đối thủ 0,37 giây. Dù không giành được HCV, thành tích này vẫn giúp kình ngư Quân đội vượt qua kỷ lục Đại hội cũ 2 phút 03 giây 23. Trong khi đó, Mỹ Tiên phá sâu kỷ lục này gần 2 giây.