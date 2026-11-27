Ngày 27/11, nhiều môn thi đấu như điền kinh, bắn súng, bắn cung... vẫn tiếp tục diễn ra tại các địa điểm khác nhau. Dù Đại hội mới đi qua khoảng một nửa chặng đường nhưng tới nay, nhiều kỷ lục Đại hội, thậm chí kỷ lục quốc gia đã bị vượt qua, thiết lập các cột mốc mới.

Nữ kình ngư Ánh Viên đã thiết lập nhiều kỷ lục mới cho bơi lội dù đã 30 tuổi. Ảnh: BTC.

Nổi bật là nữ kình ngư Ánh Viên (đoàn Quân đội). Trở lại thi đấu sau nhiều năm giải nghệ, cô gái 30 tuổi đã liên tiếp phá 2 kỷ lục của Đại hội, trong đó có 1 kỷ lục cá nhân do chính cô thiết lập 8 năm trước. Cụ thể, ở nội dung 100m bơi ngửa nữ, Ánh Viên xuất sắc giành HCV với thành tích 1 phút 02 giây 75, vượt qua thành tích 1 phút 03 giây 71 do chính cô thiết lập ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 diễn ra ở Hà Nội. Ngoài ra, Ánh Viên cùng đồng đội cũng giành HCV và phá kỷ lục Đại hội ở nội dung tiếp sức nam nữ 4x100m với thành tích 3 phút 59 giây 95.

Là vận động viên tiêu biểu của Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế những năm qua, Ánh Viên từng thiết lập nhiều kỷ lục cho thể thao nước nhà nhưng nhiều năm sau giải nghệ, nữ kình ngư này quay trở lại và phá kỷ lục của chính mình thời đỉnh cao là điều vô cùng thú vị.

Nữ kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên, một trong những gương mặt xuất sắc của Đại hội lần thứ X. Ảnh: FBNV.

Cũng tại đường đua xanh, cái tên nổi bật khác là Võ Thị Mỹ Tiên với thành tích xuất sắc 6 HCV cá nhân. Cô gái tới từ Tây Ninh không chỉ là vận động viên giành toàn bộ các HCV cho thể thao tỉnh nhà tới ngày 27/11 mà còn thiết lập nhiều cột mốc kỷ lục mới.

Tại nội dung 400m tự do nữ, Mỹ Tiên đã xuất sắc về nhất với thành tích 4 phút 18 giây 44, thiết lập cột mốc mới của Đại hội ở nội dung này. Trước đó, cô cũng giành HCV ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 2 phút 14 giây 38, phá kỷ lục cũ là 2 phút 19 giây 43 do Ánh Viên thiết lập từ năm 2018. Điều thú vị, Mỹ Tiên cũng vượt qua chính Ánh Viên trong màn tranh tài nội dung này ở Nhà thi đấu Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM) vừa qua.

Nhiều kỷ lục Quốc gia được vận động viên thiết lập ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: BTC.

Cũng rất xuất sắc là vận động viên bơi Nguyễn Thúy Hiền (đoàn Quân đội) khi đã giành được 5 HCV (4 HCV cá nhân) và phá nhiều kỷ lục của Đại hội lẫn kỷ lục quốc gia.

Ở nội dung 50m bơi ếch nữ, cô gái 17 tuổi về nhất với thời gian 31 giây 73, phá kỷ lục quốc gia 31 giây 95 và kỷ lục Đại hội 32 giây 46. Tương tự, ở nội dung 100m tự do, Thuý Hiền đã giành chiến thắng với thành tích 56 giây 10, xô đổ kỷ lục Đại hội.

Nữ kình ngư trẻ sinh năm 2009 còn thể hiện phong độ ấn tượng ở nội dung 50m tự do với thời gian 25 giây 85, phá kỷ lục Đại hội cũ 26 giây 20. Ở nội dung 100m bơi ếch, Thuý Hiền tiếp tục về nhất với thành tích 1 phút 10 giây 24, đồng thời phá cả kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục Đại hội, thiết lập những tiêu chuẩn mới cao hơn.

Ngoài ra, ở một số nội dung khác của môn bơi lội cũng có thêm những cột mốc khác được thiết lập, tạo ra những tiêu chuẩn mới cao hơn để vận động viên nỗ lực cố gắng. Dự kiến, trong ngày hôm nay 27/11, khi môn điền kinh bước vào nội dung tranh huy chương, các kỷ lục mới sẽ được các vận động viên thiết lập trên sân Thống Nhất (phường Diên Hồng, TPHCM).

Tới sáng ngày 27/11, thống kê từ ban tổ chức cho thấy, đoàn TPHCM tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 237 huy chương (86 HCV, 61 HCB, 90 HCĐ) trong khi đoàn Hà Nội giữ vững vị thứ 2 với 188 huy chương (66 HCV, 54 HCB, 68 HCĐ).

Ở vị trí thứ 3 là đoàn Quân đội với 127 huy chương (37 HCV, 38 HCB, 52 HCĐ), tạo cách biệt đáng kể với đoàn Công an (29 HCV, 21 HCB, 33 HCĐ) ở vị trí tiếp theo. Các đoàn phía sau như Hải Phòng, Cần Thơ, Vĩnh Long… đang nỗ lực để duy trì vị thế và vị trí trong tốp những đoàn mạnh của Đại hội.