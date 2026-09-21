Loạt khoảnh khắc thú vị của dàn Anh Trai sau đêm Chung kết 1 Tinh Hà 'Say Hi'

Chung kết 1 Tinh Hà “Say Hi” chính thức lên sóng với 8 sân khấu solo cùng 2 tiết mục nhóm. Không còn áp lực loại trực tiếp như các Livestage trước, các Anh Trai có thêm không gian để kể những câu chuyện mang màu sắc cá nhân. Thế nhưng, bên cạnh những màn trình diễn được đầu tư kỳ công, cộng đồng người hâm mộ nhanh chóng “soi” ra loạt chi tiết thú vị. Những khoảnh khắc vốn được xây dựng khá nghiêm túc trên sân khấu, qua mắt fan lại lập tức trở thành “content” để bàn luận.

Chung kết 1 với những màn trình diễn mang màu sắc riêng của dàn Anh Trai.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý là tiết mục 2179 của JSOL. Nam ca sĩ tự mình đảm nhận cả hát lẫn nhảy, thậm chí thực hiện màn bay lên giữa không trung mà không có dancer hỗ trợ. Điểm nhấn sân khấu là hình ảnh JSOL đứng trên một khối đá đen khổng lồ, giữa hệ thống không gian được dàn dựng theo concept thiên hà.

Tuy nhiên, chính khối đá này lại bất ngờ trở thành “nhân vật” được fan chú ý. Nhiều khán giả vô tình liên tưởng hình ảnh khối đá đen trên sân khấu như than đá - một đặc trưng gắn với quê hương Quảng Ninh của nam ca sĩ. Đáng nói, chính chủ cũng nhanh chóng xuất hiện dưới bài đăng để “đính chính”, trực tiếp tương tác với fan trên mạng xã hội, tạo thêm một màn “tấu hài” ngoài sân khấu.

Nếu JSOL khiến fan bật cười với “cục thiên thạch”, Dương Domic lại gây chú ý với một khoảnh khắc vừa xúc động vừa khiến fan không nhịn được cười. Sau phần trình diễn Tell Me Why - ca khúc được giới thiệu như phần tiếp theo của Mất Kết Nối, nam ca sĩ bật khóc ngay trên sân khấu.

Dù xúc động là thế nhưng khoảnh khắc chiếc giày của anh chàng gặp sự cố lại vô tình được fan bắt lại, sau đó nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi khiến khung hình vốn nhiều cảm xúc bất ngờ có thêm một “phiên bản” hài hước trên mạng xã hội.

"Bí quyết" chọc cười fan sau màn trình diễn đầy cảm xúc của Dương Domic. Nguồn: tieuda_

Với HURRYKNG trong 1000 Thắc Mắc, khác với hình ảnh thường thấy, anh mở đầu sân khấu bằng guitar và giọng hát ngọt ngào. Ca khúc là sự gửi gắm tình cảm của nam rapper dành cho mẹ và những người phụ nữ anh yêu thương, xuất phát từ câu chuyện gia đình khá riêng tư.

Sau phần mở đầu nhẹ nhàng, Vương Bình bất ngờ xuất hiện để đồng hành cùng HURRYKNG và tham gia phần trình diễn cuối. Khoảnh khắc cả hai cùng đứng trên sân khấu nhanh chóng khiến khán giả thích thú, nhất là khi HURRYKNG và Vương Bình vốn đã có sự gắn bó từ những vòng thi trước.

Những bức tranh cũng là một trong những chi tiết khiến fan thích thú ở tiết mục. Từ hình ảnh một chú voi đến bức tranh có cả voi và ngỗng, HURRYKNG dường như đã để lại một “mật mã” nhỏ xuyên suốt tiết mục.

Nếu chú voi xuất hiện ở phần đầu, thì đến cuối sân khấu, sự góp mặt của chú ngỗng khiến bức tranh trở nên trọn vẹn hơn, cũng giống như cách Vương Bình xuất hiện để đồng hành cùng HURRYKNG. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến fan liên tưởng đến tình bạn của cả hai sau những lần cùng sát cánh tại Tinh Hà “Say Hi”.

Hình ảnh chú voi gắn với Vương Bình qua nét vẽ của HURRYKNG.

Voi và ngỗng - Hình ảnh biểu tượng cho tình bạn giữa HURRYKNG và Vương Bình.

Khi ánh đèn sân khấu tắt, những khoảnh khắc được fan bắt trọn lại tiếp tục có đời sống riêng trên mạng xã hội, khiến Chung kết 1 Tinh Hà “Say Hi” chưa thể thực sự hạ nhiệt. Chung kết 1 khép lại cũng là lúc sự tò mò được đẩy lên cao hơn, khi fan tiếp tục chờ đợi những màn kết hợp độc đáo và loạt khoảnh khắc mới từ dàn Anh Trai.

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