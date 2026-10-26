[Loạt Infographic] Quyết định số 495-QĐ/TW ban hành Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026-2030

(ĐN) - Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Quyết định số 495-QĐ/TW ngày 20-10-2026 ban hành Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026-2030.

Tại quyết định này, Ban Bí thư nhấn mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan đảng là nội dung quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV; gắn với tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh trọng tâm sắp xếp tổ chức bộ máy sang nâng cao chất lượng vận hành, phối hợp và tổ chức thực hiện; gắn cải cách hành chính với đổi mới tư duy, lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Về lộ trình, Ban Bí thư yêu cầu: Giai đoạn 2026-2027, tập trung hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa quy trình, thủ tục, chế độ thông tin, báo cáo và dữ liệu; giai đoạn 2028-2029 mở rộng đồng bộ các nghiệp vụ, ứng dụng số đến cấp xã, tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu; đến năm 2030, cơ bản hình thành mô hình quản trị số trong các cơ quan đảng.

Về mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ trọng tâm, Chương trình xác định 8 nội dung trọng tâm. Để hoàn thành mục tiêu, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện đồng bộ 5 giải pháp.

Dưới đây là loạt infographic về Quyết định số 495-QĐ/TW ban hành Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026-2030 trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc: