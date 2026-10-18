[Loạt Infographic] Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15-10-2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

(ĐN) - Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15-10-2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới là 1 trong 3 nghị quyết lớn về xây dựng Đảng được Hội nghị Trung ương 4 thống nhất ban hành. Nghị quyết kế thừa những quan điểm, nguyên tắc cơ bản đã được khẳng định qua các nhiệm kỳ; đồng thời phát triển tư duy xây dựng Đảng phù hợp với yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hướng mạnh vào nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và năng lực quản trị quốc gia; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chuyển những chủ trương, quyết sách đúng đắn thành kết quả phát triển thực chất, nâng cao đời sống nhân dân.

Dưới đây là loạt Infographic về Nghị quyết số 31-NQ/TW trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.