[Loạt Infographic] Nghị quyết số 30-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

(ĐN) - Ngày 15-10-2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đòi hỏi đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ và tạo bước phát triển mới về chất của đội ngũ cán bộ.

Nghị quyết xác định rõ các mục tiêu và đột phá cũng như các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ.

Dưới đây là loạt Infographic về Nghị quyết số 30-NQ/TW trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.