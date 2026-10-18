[Loạt Infographic] Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

(ĐN) - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững (Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15-10-2026).

Theo đó, trong giai đoạn phát triển mới, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia ngày càng gay gắt; nhân tài, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, tự chủ của quốc gia. Yêu cầu cấp thiết là phát triển đội ngũ nhân tài có khả năng dẫn dắt và hiện thực hoá các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược.

Vì vậy, cần tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, tư duy, thể chế và phương thức quản trị nhân tài; gắn công tác nhân tài với các nhiệm vụ chiến lược, tập trung vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Từ tình hình trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt 5 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, 6 nhiệm vụ và giải pháp đột phá chiến lược.

Dưới đây là loạt infographic về Kết luận số 105-KL/TW trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.