Loạt hoạt động giới trẻ không nên bỏ lỡ dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) được đánh dấu bằng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trải rộng trên địa bàn thành phố. Với học sinh, sinh viên và người trẻ, đây cũng là dịp để kết hợp tham quan, chụp ảnh, khám phá các không gian văn hóa và hòa vào không khí kỷ niệm của Hà Nội.

Buổi sáng: Dạo Hồ Gươm, khám phá Hà Nội trong ngày kỷ niệm

Khu vực Hồ Hoàn Kiếm là một trong những lựa chọn phù hợp để bắt đầu hành trình ngày 10/10. Từ đây, các bạn trẻ có thể đi bộ qua các tuyến phố quanh hồ, phố cổ và một số công trình kiến trúc quen thuộc như Nhà hát Lớn, Nhà thờ Lớn... Đây đều là những địa điểm nằm trong khu vực trung tâm, thuận tiện kết hợp tham quan trong một buổi sáng.

Nhiều hoạt động đáng chú ý trong dịp 10/10 tại khu vực Hồ Gươm. (Ảnh minh họa: Traveloka)

Dịp này, Hà Nội giới thiệu 72 gợi ý hành trình khám phá Thủ đô, kết nối các điểm đến lịch sử, văn hóa, di sản, làng nghề, ẩm thực và không gian sáng tạo. Thay vì chỉ ghé một vài địa điểm để chụp ảnh, người trẻ có thể lựa chọn một tuyến phù hợp với sở thích để khám phá Hà Nội theo từng chủ đề.

Nếu muốn tìm một hoạt động nhẹ nhàng hơn, các không gian văn hóa, di tích mở cửa đón khách trong dịp này cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Buổi chiều: Check-in, xem triển lãm và các hoạt động văn hóa

Một trong những điểm có thể ghé là triển lãm “Một Hà Nội. Triệu bước tiến”, giới thiệu 30 tác phẩm nhiếp ảnh về con người, văn hóa và nhịp sống Thủ đô tại khu vực phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng. Triển lãm diễn ra đến ngày 18/10 nên vẫn có thể tham quan trong dịp 10/10.

Đây cũng là khoảng thời gian phù hợp để khám phá các di tích, không gian văn hóa trong khu vực trung tâm. Nếu đi cùng nhóm bạn, có thể dành buổi chiều cho một vòng phố cổ, kết hợp tìm những góc kiến trúc đặc trưng của Hà Nội để chụp ảnh.

Tác phẩm "Bình minh". (Ảnh: Nguyễn Trần Hiếu)

Một sự kiện khác diễn ra trong dịp này là Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026, từ ngày 9-11/10 tại Công viên Thiên Văn học.

Tuy nhiên, nếu chọn các sự kiện có vé hoặc yêu cầu đăng ký, nên kiểm tra thông tin của ban tổ chức trước khi đến. Không nên mặc định tất cả hoạt động trong chuỗi kỷ niệm đều miễn phí.

Tối 10/10: Chương trình nghệ thuật sôi động

Từ buổi tối, các hoạt động kỷ niệm bước vào thời điểm sôi động hơn.

Tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu (nằm ngay ven hồ Hoàn Kiếm), chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” được tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Trong khi đó, tại Nhà hát Hồ Gươm là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản Giao hưởng Hà Nội”. Chương trình sử dụng âm nhạc và sân khấu để kể câu chuyện về Hà Nội từ mùa Thu năm 1954 đến thành phố hôm nay.

Nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức nhân dịp 10/10. (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Ngoài các chương trình tại khu vực trung tâm, nhiều đơn vị nghệ thuật của Hà Nội cũng tổ chức biểu diễn tại các địa bàn khác trong tối 10/10.

Nếu muốn vừa xem chương trình nghệ thuật vừa chờ pháo hoa, cần tính thời gian di chuyển từ địa điểm biểu diễn đến khu vực xem pháo hoa. Không nên đợi đến sát 21h mới bắt đầu di chuyển.

21h: Hồ Tây hay Hồ Hoàn Kiếm để xem pháo hoa?

Điểm nhấn được nhiều người chờ đợi nhất trong ngày 10/10 là màn pháo hoa diễn ra từ 21h đến 21h15. Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại hai trận địa.

Tại Hồ Tây, trận địa được bố trí ở khu vực tuyến phố Quảng Khánh, với 900 giàn pháo. Màn trình diễn kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo nước và hỏa thuật cùng âm nhạc.

Tại Hồ Hoàn Kiếm, trận địa đặt tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội, với 350 giàn pháo, kết hợp pháo hoa và hỏa thuật.

TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào ngày kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô. (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Với thời lượng chỉ 15 phút, nếu muốn xem trực tiếp, bạn nên lên kế hoạch chọn một khu vực từ trước thay vì tính chuyện di chuyển giữa hai khu vực. Các khu vực trung tâm nhiều khả năng sẽ rất đông người, vì vậy việc chủ động đến sớm cũng giúp tránh cảnh ùn tắc, vừa chen giữa dòng người vừa tìm chỗ đứng.

Một ngày 10/10 có thể đi như thế nào?

Nếu muốn dành cả ngày cho các hoạt động kỷ niệm, có thể tham khảo lịch trình dưới đây:

Buổi sáng: Hồ Gươm - phố cổ - các công trình kiến trúc khu vực trung tâm.

Buổi trưa: Nghỉ ngơi, ăn uống tại khu vực trung tâm.

Buổi chiều: Tham quan triển lãm, di tích hoặc một sự kiện văn hóa đang diễn ra.

Buổi tối: Chọn một chương trình nghệ thuật tại khu vực trung tâm, sau đó di chuyển sớm đến điểm xem pháo hoa.

21h-21h15: Xem pháo hoa tại Hồ Tây hoặc Hồ Hoàn Kiếm.

Nếu không thích các điểm quá đông người, bạn cũng không nhất thiết phải chen vào khu vực trung tâm. Có thể chọn một không gian văn hóa vào ban ngày, sau đó tìm vị trí phù hợp để theo dõi pháo hoa vào buổi tối.

Với người trẻ, đây là dịp để nhìn Hà Nội từ nhiều góc khác nhau: một thành phố với những dấu mốc lịch sử, những không gian văn hóa lâu đời nhưng cũng đang thay đổi từng ngày.