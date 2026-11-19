Sáng 19.11, tiếng trống hội và tiếng chày đâm đuống rộn ràng thôn Măng 1 (xã Long Cốc, Phú Thọ) mở màn lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc năm 2026. Người dân địa phương mang đến ngày hội những tiết mục diễn xướng của người Mường, người Dao Tiền và giới thiệu với du khách các công đoạn làm trà Bát Tiên, từ hái búp đến sao chè, pha trà.

Với chủ đề “Hương sắc trà - Bản sắc Mường - Kết nối thiên nhiên - Lan tỏa giá trị”, chương trình diễn ra từ ngày 18 đến 24.11.

Bà Hà Thị Mai cùng các phụ nữ Mường mang đến buổi lễ màn trình diễn đâm đuống. Đuống vốn là máng giã lúa, được khoét từ một thân cây lớn. Khi diễn tấu, một người giữ nhịp chính, những người còn lại phối hợp, lúc giã đầu chày xuống thành đuống, lúc đập cạnh chày vào máng hoặc gõ hai đầu chày vào nhau.

“Từ nhịp giã lúa hằng ngày, người Mường đã tạo nên các bài đuống để trình diễn vào dịp Tết, hội mùa, gửi gắm ước mong mưa thuận gió hòa”, bà Mai chia sẻ.

Cùng với màn đâm đuống, chương trình khai mạc giới thiệu một số điệu múa của người Dao Tiền qua các tiết mục tái hiện lễ cấp sắc và Tết nhảy.

Cùng với màn đâm đuống, chương trình khai mạc giới thiệu một số điệu múa của người Dao Tiền qua các tiết mục tái hiện lễ cấp sắc và Tết nhảy.

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Long Cốc, phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2026

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Long Cốc cho biết năm 2026, Long Cốc ước đón 50.000 lượt khách, gấp 10 lần năm 2025. Theo ông, địa phương xác định văn hóa là nền tảng, thiên nhiên là tài sản và dịch vụ du lịch là khâu đột phá để phát triển kinh tế.

Đồi chè Long Cốc gồm hàng trăm quả đồi có đỉnh tròn, nối tiếp nhau như những chiếc bát úp. Từ trên cao, các luống chè hiện thành từng đường cong ôm theo sườn đồi.

Đứng giữa nương, du khách nhìn thấy một dáng vẻ khác của Long Cốc. Những đường vòng cung nhìn từ xa hóa ra là từng hàng chè được chăm tỉa ngang tầm tay. Xen giữa các hàng là lối hẹp để người hái bước theo sườn dốc.

Tại khu vực hội trại, du khách có thể ghé không gian Bếp Mường tìm hiểu ẩm thực, xem các sản phẩm OCOP hoặc thưởng trà, nghe dân ca và xem dân vũ trong chương trình giao lưu của Câu lạc bộ Trà và Nghệ thuật dân tộc Long Cốc. Dịp này, xã cũng giới thiệu mô hình du lịch thông minh, giúp khách tra cứu thông tin về các điểm tham quan trên địa bàn.

Bên bếp sao chè, chị Đinh Kim Lan, người dân thôn Măng, vừa đảo chè vừa giải thích cho khách về nghề sao chè truyền thống. Theo chị, để có khoảng nửa cân trà Bát Tiên thành phẩm, người làm chè cần tới 2,5kg búp tươi. Riêng việc sao thủ công một mẻ đã mất hơn một giờ.

Du khách có thể theo dõi các công đoạn từ khi hái búp trên nương đến lúc rót chén trà thành phẩm.

Ở một phần thi khác, “Sáng tạo ẩm thực với chè”, cũng lá chè ấy lại trở thành nguyên liệu để người dự thi chế biến món ăn, pha đồ uống.

Trong hai ngày 20-21.11, các doanh nghiệp lữ hành dự kiến đến khảo sát điểm tham quan, cơ sở lưu trú và dịch vụ tại xã để xem xét xây dựng tour. Chương trình còn có hội thảo xúc tiến đầu tư và kết nối du lịch.

Tối 21.11, người dân và du khách có thể dự đêm giao lưu văn nghệ quần chúng tại Homestay Nếp Na, dự kiến bắt đầu lúc 19h30.

Sáng 22.11, giải Long Cốc Trail lần thứ nhất dự kiến diễn ra tại khu vực thôn Nhội Cạn. Vận động viên tham gia một trong hai cự ly 5km và 10,5km trên các cung đường qua đồi chè. Cùng ngày, địa phương tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu và chung kết các môn thể thao quần chúng.

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm mùa thu tại xã Long Cốc (Phú Thọ)

Trong hai ngày cuối, 23 và 24.11, các điểm du lịch trong xã tiếp tục đón khách tham quan nương chè, thưởng trà, dùng bữa với các món ăn địa phương và tìm hiểu đời sống của đồng bào Mường.

Đồi chè Long Cốc được công nhận là điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh

Tại Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Long Cốc năm 2026, đồi chè Long Cốc cũng trở thành địa điểm đầu tiên của tỉnh Phú Thọ được trao quyết định công nhận điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh kể từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành.

Sớm hơn 4 năm so với mục tiêu được đưa ra trong Nghị quyết của Đảng bộ xã Long Cốc nhiệm kỳ 2025-2030.