Hãng Reuters đưa tin hôm thứ Sáu (27/11) rằng vụ xâm nhập vào nền tảng Cloud One của không quân Mỹ có thể gây nguy hiểm cho an ninh của các dữ liệu chiến thuật, nhân sự và hậu cần nhạy cảm.

Theo nguồn tin, vụ xâm nhập được phát hiện vào tháng trước trong quá trình nâng cấp hệ thống, gây ra sự gián đoạn trên toàn bộ nền tảng. Không quân Mỹ cho biết họ “không bình luận về tình trạng an ninh, các lỗ hổng hoặc trạng thái hoạt động của các mạng và hệ thống cụ thể”.

Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao. Ảnh: CC/Touch Of Light

Cloud One được thiết kế để đóng vai trò là trung tâm công nghệ thông tin của không quân Mỹ, bao gồm dữ liệu nhân sự, lương bổng, hậu cần và bảo trì. Hệ thống này sử dụng dịch vụ của bốn nhà cung cấp dịch vụ đám mây – Microsoft, Amazon, Oracle và Alphabet.

Bên cạnh đó, nền tảng này còn phục vụ hoạt động chỉ huy, kiểm soát và vận hành Hệ thống Đạn dược Chiến đấu Tích hợp Chiến trường (TICMS), giúp theo dõi và quản lý kho đạn dược tại hơn 200 địa điểm trên toàn cầu.

Vụ xâm nhập này diễn ra sau các báo cáo về các vụ tấn công mạng vào FBI, bộ phận thông tin nhân sự của Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tài chính và hai cơ quan tình báo.

Trong một vụ tấn công mạng khác vào Lầu Năm Góc, tin tặc đã truy cập được vào hệ thống trung tâm dữ liệu nhân lực quốc phòng, ảnh hưởng đến 2,76 triệu người còn sống và 294.000 người đã khuất, theo một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Military.com.

Theo nguồn tin, thông tin bị lộ bao gồm số an sinh xã hội và, tùy thuộc vào từng cá nhân, tên, ngày sinh, thông tin liên lạc và chuyên ngành quân sự.

Đầu tuần này, còn có thông tin cho rằng tin tặc đã đột nhập vào một hệ thống được CIA và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia của Mỹ sử dụng để truy cập thông tin không mật.

Theo tờ New York Times, hệ thống bị ảnh hưởng này là một công cụ phân tích tình báo, có chức năng quét các tài liệu công khai và không mật để tìm kiếm thông tin và dữ liệu quan trọng.