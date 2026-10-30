Loạt hạ tầng tạo dư địa tăng trưởng cho đô thị ven sông Đồng Nai

Hạ tầng từng bước hoàn thiện được kỳ vọng tạo động lực phát triển chuỗi đô thị ven sông, trong đó có Aqua City.

Mạng lưới hạ tầng định hình không gian đô thị mới

Cuối tháng 09 vừa qua cầu Long Hưng và cầu Cát Lái được khởi công sau nhiều năm chờ đợi. Hai dự án được kỳ vọng trở thành những mảnh ghép quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối TP.HCM với Đồng Nai.

Theo quy hoạch, cầu Long Hưng và tuyến đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 9,8 km, kết nối từ khu vực Long Phước (TP.HCM), qua Long Hưng, Tam Phước (Đồng Nai), trước khi đấu nối với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và quốc lộ 51.

Cầu Long Hưng khởi công hồi cuối tháng 09/2026, mở trục kết nối mới cho Aqua City và TP.HCM

Điều đáng chú ý là hiệu ứng của những công trình này không dừng ở chuyện rút ngắn hành trình. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, khoảng cách địa lý giữa các khu vực cũng được thu hẹp. Những nơi trước đây mất nhiều thời gian để tiếp cận TP.HCM có thể từng bước trở thành một phần của không gian đô thị liên kết. Đây cũng là tiền đề để hình thành các chuỗi đô thị mới dọc sông Đồng Nai, nơi giao thông, cảnh quan, nhà ở, thương mại và dịch vụ có thể phát triển cùng nhau.

Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đánh giá: Đồng Nai có lợi thế lớn để phát triển các đô thị ven sông.

Khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hành lang sông Đồng Nai có điều kiện trở thành một không gian đô thị liên kết, trong đó nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch và không gian công cộng bổ trợ cho nhau. Khi đó, dòng sông không chỉ là yếu tố cảnh quan mà còn có thể trở thành trục tổ chức không gian và động lực phát triển đô thị.

Cùng với hai cây cầu, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đang được triển khai nối từ QL51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành. Đáng chú ý, đoạn tuyến kết nối từ khu vực dự án Aqua City với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được kỳ vọng mở thêm hướng lưu thông giữa Đồng Nai với TP.HCM và sân bay Long Thành.

Trong cùng cấu trúc đó còn có Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành và các tuyến đường, Metro kết nối sân bay Long Thành đang từng bước được đầu tư, hoàn thiện.

Đặc biệt, khi sân bay Long Thành đi vào khai thác vào tháng 12 tới, cùng với hệ thống cao tốc và đường vành đai, khu vực sẽ có thêm một cực tăng trưởng về thương mại và dịch vụ. Từ đó, không gian phát triển của Đồng Nai được mở rộng không chỉ về địa lý mà còn theo các chuỗi hoạt động kinh tế mới.

Sân bay Long Thành khai thác thương mại tháng 12/2026 tạo cú hích cho các đại đô thị quy mô vùng phụ cận như Aqua City

Ông Nguyễn Duy Khương, Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ TP Đồng Nai cho rằng, việc đầu tư cầu Long Hưng và cầu Cát Lái sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho các khu vực ven sông Đồng Nai.

Theo ông Khương, giá trị bất động sản ven sông đang dần chuyển từ câu chuyện view sông sang khả năng khai thác thực tế. Cảnh quan vẫn là lợi thế, nhưng để duy trì sức hút trong dài hạn, một khu đô thị còn cần khả năng kết nối, hạ tầng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng, hệ thống tiện ích và cộng đồng cư dân. Nhìn từ góc độ này, các khu vực tại Long Hưng, Tam Phước,… đang đứng trước những thay đổi đáng kể khi các tuyến giao thông lớn được triển khai.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa tại phía Đông TP.HCM, cư dân chỉ mất khoảng 20 phút để di chuyển từ sân bay Long Thành hay trung tâm TP.HCM về Aqua City

Trong đó, Long Hưng là một khu vực đáng chú ý khi nhiều trục giao thông cùng hội tụ. Aqua City nằm trên trục đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, bao quanh bởi sông Đồng Nai và kết nối với quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Khi cầu Long Hưng được triển khai, hướng kết nối từ khu vực này về TP.HCM tiếp tục được mở rộng. Cùng với đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, hệ thống cao tốc và các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, Aqua City đang nằm trong tâm điểm hành lang giao thông được đầu tư đồng bộ.

Sắc màu sống động tại đại đô thị Aqua City

Aqua City cũng đã hình thành một phần không gian đô thị với hơn 1.350 căn nhà phố, biệt thự được bàn giao, hàng trăm gia đình chuyển về sinh sống. Các tiện ích liên tục được đưa vào vận hành. Dự án có quy mô hơn 1.000ha, được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái ven sông, với 32km sông nước bao quanh.

Giá trị bất động sản gắn với khả năng kết nối

Trong cấu trúc mới, cầu Long Hưng và đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh mở hành lang giao thông. Các tuyến cao tốc và Vành đai 3 tăng cường kết nối liên vùng, sân bay Long Thành tạo thêm cực tăng trưởng. Còn các khu đô thị ven sông như Aqua City cung cấp không gian để dân cư, thương mại và dịch vụ hình thành. Khi các yếu tố này cùng xuất hiện, khoảng cách giữa TP.HCM và Đồng Nai không còn được nhìn đơn thuần bằng số kilomet mà ngày càng được quyết định bởi mức độ thuận tiện của kết nối.

Trong bức tranh đó, những khu đô thị như Aqua City và các dự án ven sông có quy hoạch bài bản, có cộng đồng cư dân và nằm trên các trục kết nối chiến lược sẽ không ngừng gia tăng giá trị theo thời gian.