Loạt giải pickleball sôi động tại TP.HCM

Các giải pickleball trong nước ngày càng mở rộng quy mô, tạo thêm cơ hội cọ xát cho vận động viên.

Ngày 11/11, giải PTA Grand Event Pickleball diễn ra tại cụm sân D-Joy Tên Lửa, TP.HCM, tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động thi đấu pickleball trong nước. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều tay vợt, góp phần duy trì nhịp độ thi đấu trong giai đoạn cuối năm.

Thời gian gần đây, pickleball tại Việt Nam phát triển nhanh về số lượng giải đấu và quy mô tổ chức. Bên cạnh các sân chơi phong trào, ngày càng nhiều giải mở rộng nội dung chuyên nghiệp, tạo điều kiện để vận động viên tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Trước đó, D-Joy Pickleball Tour 2026 tổ chức ba chặng đấu, thu hút nhiều tay vợt trong nước và quốc tế như Quang Dương, Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang hay Megan Fudge. Sau hai chặng đầu, hệ thống ghi nhận hơn 2.800 lượt đăng ký từ trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc thường xuyên đối đầu các đối thủ mạnh giúp tay vợt Việt Nam cải thiện khả năng xử lý bóng, di chuyển và tư duy chiến thuật.

Trong tháng 11, TP.HCM tiếp tục đón giải VTV9 Open 2026, diễn ra từ ngày 20 đến 22/11 với khoảng 600-800 vận động viên dự kiến tham dự. Giải có 9 nội dung, từ phong trào đến chuyên nghiệp, cùng tổng giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, pickleball cũng xuất hiện trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, diễn ra từ ngày 23 đến 29/11. Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung, gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Sang tháng 12, APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 dự kiến quy tụ hơn 1.500 tay vợt, tranh tài ở 51 nội dung với tổng tiền thưởng 50.000 USD. Sự hiện diện của các vận động viên quốc tế hứa hẹn mang đến những cuộc cạnh tranh có chất lượng chuyên môn cao hơn.

Việc liên tục tổ chức các giải đấu giúp pickleball duy trì sức hút và mở rộng lực lượng vận động viên. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, bộ môn cần chú trọng hơn đến chất lượng trọng tài, phân hạng trình độ, đào tạo trẻ và xây dựng lịch thi đấu hợp lý.

Số lượng giải đấu ngày càng tăng là tín hiệu tích cực. Thước đo quan trọng hơn vẫn là khả năng hình thành một hệ thống thi đấu ổn định, giúp các tay vợt Việt Nam từng bước nâng cao trình độ và cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.