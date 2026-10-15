Loạt giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông ở TP.HCM

Ưu tiên các dự án hạ tầng

Ngày 15/10, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố triển khai kế hoạch giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026–2030. Kế hoạch tập trung kết hợp đầu tư hạ tầng với các giải pháp điều hành, tổ chức giao thông phù hợp thực tế, hướng đến xử lý những khu vực thường xuyên xảy ra ùn ứ.

Về đầu tư xây dựng, thành phố rà soát, phân nhóm các dự án chuyển tiếp, dự án có thể triển khai ngay, dự án đầu tư mới và các công trình thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT).

Đối với nhóm dự án chuyển tiếp, Thành phố tiếp tục thúc đẩy tiến độ các công trình như nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, đường Nguyễn Khoái, Quốc lộ 50, đường TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành (đoạn 2), đường TP.HCM – Mộc Bài, đường Phạm Văn Bạch và đường song hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Toàn cảnh buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 15/10.

Một số công trình quy mô phù hợp, có thể triển khai trong giai đoạn 2026–2027 bằng nguồn chi thường xuyên, cũng được xem xét thực hiện nhằm sớm cải thiện điều kiện lưu thông. Các hạng mục gồm khu vực đường Tôn Đức Thắng phía dưới cầu Ba Son, sửa chữa các cầu Bông, Điện Biên Phủ, Xáng; đồng thời đầu tư hệ thống đỗ xe buýt tự động tại các bến xe buýt Chợ Lớn A, Chợ Lớn B, Sài Gòn, Tân Phú và bổ sung nhà chờ, điểm dừng xe buýt.

Với nhóm dự án mới, Thành phố nghiên cứu xây dựng các cầu vượt tại khu vực Công trường Dân Chủ, nút giao đường 3/2 với Lê Đại Hành – Lý Thường Kiệt; triển khai cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Rạch Dơi và hầm chui đường Tôn Đức Thắng.

Các phương án mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Đinh Bộ Lĩnh cũng được đưa vào danh mục xem xét nhằm tăng khả năng lưu thông tại những khu vực có mật độ phương tiện cao.

Bên cạnh đó, các dự án có thể triển khai theo phương thức PPP, BOT được chú trọng, trong đó có Vành đai 2 đoạn 3 từ đường Phạm Văn Đồng đến Gò Dưa, mở rộng Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương, cùng các tuyến Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 đoạn từ Trạm 2 đến Tân Vạn.

Theo kế hoạch, trong tổng số 98 dự án được rà soát, có 33 dự án đã đáp ứng điều kiện về nguồn vốn và các yêu cầu cần thiết để triển khai.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

Song song với đầu tư xây dựng, TP.HCM sẽ triển khai các giải pháp tổ chức giao thông linh hoạt, phù hợp với tình hình phương tiện tại từng khu vực. Các biện pháp được xem xét gồm điều chỉnh hướng lưu thông, bổ sung biển báo, cải tạo hình học nút giao, mở hoặc đóng dải phân cách tại những vị trí cần thiết, tối ưu hóa làn đường và khung giờ lưu thông.

Thành phố cũng tăng cường theo dõi tình hình giao thông tại các khu vực chịu tác động bởi quá trình thi công dự án, đặc biệt là dọc tuyến Metro số 2 trên các trục Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh; khu vực nút giao An Phú và ngã tư Đình trên đường Đỗ Mười. Việc theo dõi thường xuyên nhằm kịp thời điều chỉnh phương án phân luồng, hạn chế phát sinh ùn tắc kéo dài.

Trong công tác quản lý, điều hành, Thành phố định hướng nâng cấp Trung tâm điều hành giao thông thông minh, kết nối hệ thống đèn tín hiệu trong phạm vi Vành đai 2 và từng bước ứng dụng công nghệ Digital Twins (bản sao số) để hỗ trợ theo dõi, phân tích và mô phỏng tình hình giao thông.

TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong điều hành giao thông.

Cùng với đó, TP.HCM chú trọng phát triển vận tải hành khách công cộng, tăng cường kết nối vận tải đường thủy và phối hợp điều tiết giao thông tại các khu vực sân bay, cảng biển.

Thành phố cũng đặt ra yêu cầu nghiên cứu di dời một số cơ sở y tế, giáo dục quy mô lớn, khu công nghiệp và cảng ra khỏi khu vực trung tâm, gắn với định hướng phát triển các tuyến vành đai, đường thủy và đường sắt.

Việc kết hợp đầu tư hạ tầng, tổ chức giao thông hợp lý, ứng dụng công nghệ và phát triển vận tải công cộng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực phương tiện, nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới đường bộ và từng bước xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc trên địa bàn TP.HCM trong những năm tới.

28 điểm nguy cơ ùn tắc phân bố tại 9 khu vực 28 điểm có nguy cơ ùn tắc được phân bố tại 9 khu vực, gắn với các nhóm dự án hạ tầng tương ứng.

Khu vực trung tâm thành phố có 3 điểm, gồm khu vực Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn); ngã tư Bốn Xã (phường Bình Trị Đông và phường Phú Thạnh); đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu).

Khu vực Đông Bắc có 6 điểm, gồm giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Phạm Ngũ Lão (phường Hạnh Thông); Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị (phường Gò Vấp); Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị (phường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn); Đinh Bộ Lĩnh – Bạch Đằng (phường Bình Thạnh); ngã tư Hàng Xanh (phường Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây) và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ Bạch Đằng đến ngã 5 Đài liệt sĩ (phường Bình Thạnh, phường Thạnh Mỹ Tây).

Khu vực Tây Bắc có 2 điểm, gồm giao lộ Vĩnh Lộc – Nguyễn Thị Tú – Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc và xã Tân Vĩnh Lộc); đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn từ cầu Ông Lớn đến ngã ba Giồng (xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn). Khu vực phía Đông có 2 điểm, gồm nút giao thông An Phú (phường Bình Trưng) và ngã tư Tây Hòa (phường Thủ Đức và phường Phước Long). Khu vực phía Nam có 4 điểm, gồm giao lộ Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 50 (xã Bình Hưng); nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng); đường Dương Bá Trạc – khu vực cầu Kênh Xáng (phường Chánh Hưng); giao lộ Nguyễn Văn Linh – Phạm Hùng (xã Bình Hưng).

Khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có 3 điểm, gồm giao lộ Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình và phường Bảy Hiền); vòng xoay Lăng Cha Cả (phường Tân Sơn Nhất và phường Tân Sơn Hòa); đường Trường Chinh, đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Bình và phường Tân Sơn Nhì). Khu vực cảng Cát Lái có 2 điểm, gồm nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái) và đường Nguyễn Thị Định, đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái (phường Cát Lái).

Tại khu vực Bình Dương trước đây, 2 điểm được xác định là giao lộ Quốc lộ 13 – đường dẫn cầu Phú Long (phường Lái Thiêu) và giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Lợi).

Trong khi đó, khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây có 4 điểm, gồm giao lộ Quốc lộ 51 – đường Tập đoàn 7 Phước Bình; Quốc lộ 51 – đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân; Quốc lộ 51 – đường Trần Hưng Đạo (đều thuộc phường Phú Mỹ) và Quốc lộ 51 – đường vào cảng Cái Mép – Thị Vải (phường Tân Phước).

Từ việc xác định các điểm nghẽn và xây dựng nhóm giải pháp phù hợp, TP.HCM dự kiến xử lý được 15/28 điểm có nguy cơ ùn tắc trong giai đoạn 2026–2027. Các điểm còn lại sẽ tiếp tục được xử lý trong giai đoạn 2028–2030.