Dự án Hoàn thiện đường ven biển Võ Chí Công qua Khu kinh tế mở Chu Lai, theo quy mô mặt cắt quy hoạch 38m. Ảnh minh họa: Đỗ Trưởng/TTXVN

Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 10/2026, thành phố có 18 giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I, nhóm II còn hiệu lực, trong đó: 6 giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gồm: 1 than đá, 1 đá ốp lát, 1 cát trắng, 1 đá vôi xi măng, 2 nước khoáng; 12 giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố, cụ thể: 11 vàng gốc, 1 than. Nhu cầu vật liệu xây dựng của 3 Ban Quản lý khoảng 15,94 triệu m3; cần bổ sung khoảng 8,94 triệu m3 trong quý IV/2026 và năm 2027.

Làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn thành phố để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác, cung ứng vật liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, khoáng sản là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội thành phố, không chỉ liên quan đến hoạt động khai thác, đóng góp vào tăng trưởng mà còn tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân đầu tư công, triển khai các công trình, dự án và nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản được chuyển giao từ Sở Nông nghiệp và Môi trường sang Sở Công Thương, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung phức tạp. Do vậy, các cơ quan, đơn vị phải tạo chuyển biến thực chất trong thời gian tới, không để tình trạng hồ sơ, vướng mắc được trao đổi qua nhiều cuộc họp nhưng chậm được giải quyết. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Sở Công Thương Đà Nẵng chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường tập trung xử lý các nội dung liên quan đến đấu giá, gia hạn, cấp phép, đấu thầu và các thủ tục khác trong hoạt động khoáng sản theo quy định. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tổng hợp nhu cầu vật liệu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Việc tính toán nhu cầu phải gắn với các dự án đang triển khai và các dự án lớn dự kiến được triển khai trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, thành phố xây dựng các giải pháp vừa giải quyết nhu cầu trước mắt, vừa có tính căn cơ, lâu dài, bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ các công trình, dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Công Thương chủ động rà soát quy hoạch khoáng sản, đánh giá lại hệ thống các mỏ trên địa bàn; xác định rõ những khu vực còn phù hợp, những khu vực cần điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ, qua đó bảo đảm việc khai thác khoáng sản phù hợp với nhu cầu phát triển và yêu cầu quản lý nhà nước. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị rà soát toàn diện cơ chế, chính sách và các quy định thuộc thẩm quyền địa phương liên quan đến lĩnh vực khoáng sản.

Cùng với tháo gỡ thủ tục hành chính, thành phố phải tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, trong đó vừa phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, vừa tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm theo quy định.

Các doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ các cam kết với thành phố, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thuộc trách nhiệm của mình và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản. Thành phố sẵn sàng đồng hành, nhưng doanh nghiệp phải có trách nhiệm với thành phố, tuân thủ pháp luật và chủ động tiếp nhận thông tin...