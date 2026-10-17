Loạt FC vướng 'chông gai' trước thềm Concert ATVNCG 2026, BTC hỗ trợ kịp thời

Một ngày trước khi Concert ATVNCG 2026 chính thức diễn ra, một loạt fansite, FC, fan cá nhân của các Anh Tài đột nhiên thông báo phải tạm dừng, thậm chí hủy các hạng mục treo cờ, phướn xung quanh khu vực The Global City. Thông báo này khiến nhiều Gai Con lo lắng về nguyên nhân đằng sau.

Nhiều FC, fansite, fan cá nhân của các Anh Tài phải lên thông báo không thể tiếp tục các dự án treo cờ, phướn, banner đã công bố trước đó vì không liên lạc được với bên chịu trách nhiệm thực hiện.

Theo thông tin ban đầu, hơn 20 FC, nhóm fan đã công bố thực hiện dự án không thể liên lạc được với các agency phụ trách thi công dù đã sát ngày chạy dự án. Một trong các fansite bị ảnh hưởng bởi sự việc đã chia sẻ với nhà Hoa, số tiền thiệt hại được thống kê ban đầu đã lên đến hàng trăm triệu đồng.

Song song với việc tập trung các hoạt động ủng hộ còn lại đã công bố trước đó, các bên bị ảnh hưởng đã bắt đầu tìm phương án khắc phục, thống kê thiệt hại ban đầu, đồng thời truy tìm danh tính của người đứng sau đơn vị có dấu hiệu lừa đảo.

Một trong những fan cá nhân của các Anh Tài nhanh chóng lên tiếng về sự việc để tránh thông tin sai lệch bị lan truyền, cho biết ngoài các dự án support Anh Tài, các dự án cá nhân với nhân vật này cũng bị "xếp xó".

Một số đơn vị chuyên thực hiện các hạng mục cờ, phướn, road show được "điểm tên" trên mạng xã hội cũng nhanh chóng lên tiếng về sự việc.

Theo thông tin tổng hợp từ các phía, sự việc bắt nguồn từ một người tên M. đóng vai trò trung gian kết nối giữa các fansite, FC và fan cá nhân có nhu cầu với các agency cung cấp dịch vụ. Người này không phải nhân sự của các đơn vị cung cấp dịch vụ. Một số nhà cung cấp và nạn nhân đã từng hợp tác với cá nhân này suôn sẻ trước đó, nên mới có câu chuyện nhiều bên đặt niềm tin vào nhân vật này.

Các agency khẳng định người tên M. không phải là nhân sự chính thức của mình.

Khi nhận được thông tin về sự việc đáng tiếc này, phía Ban Tổ chức Concert ATVNCG 2026 đã có động thái hỗ trợ. Ngay trong đêm 16/10, Ban Tổ chức đưa ra thông báo sẽ dành ra 25 suất hỗ trợ vị trí treo cờ, phướn, banner xung quanh khu vực tổ chức concert tại The Global City dành cho các đơn vị bị thiệt hại. Sau đó, một số fansite, FC và fan cá nhân cũng thông báo có thể tái khởi động dự án với sự hỗ trợ của Ban Tổ chức.

Trước mắt, nhiều FC, fansite cập nhật đã được hỗ trợ thực hiện được các project treo cờ, phướn trong ngày diễn ra concert.