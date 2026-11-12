Loạt fan project tiếp sức 24 Anh Trai trước thềm Concert Tinh Hà 'Say Hi' tại Hà Nội

Không hề thua kém các khán giả ở TP.HCM, các HiMom, HiDad tại Hà Nội cũng rất chịu chi cho những project ủng hộ thần tượng của mình. Hình thức tiếp ứng phổ biến nhất vẫn là các booth check-in đã được các FC chuẩn bị từ nhiều tuần trước. Đây là điểm dừng chân để khán giả cùng FC gặp gỡ lẫn nhau, và còn có cơ hội để giao lưu với thần tượng của mình.

Với thiết kế rực rỡ, đầy màu sắc, những chiếc booth check-in đều được dựng nên với ý tưởng và concept chỉn chu. Các booth đều thể hiện đặc trưng và dấu ấn của mỗi Anh Trai trong hành trình “Say Hi” đáng nhớ của mình.

Ngoài booth check-in, FC của Ali Hoàng Dương, Vương Bình, buitruonglinh, Xuân Định KY... cũng chuẩn bị food truck để tiếp thêm năng lượng cho khán giả “quẩy” hết mình tại concert.

Ngoài ra, các FC cũng chuẩn bị thêm nhiều món quà khác để trao tận tay “người nhà”, tạo thêm khoảnh khắc giao lưu trước thềm concert. Nhiều khán giả cũng tự tay thiết kế những ấn phẩm nhỏ, xinh và chứa đầy tình cảm để gửi tặng cho các thành viên trong cùng FC, tạo nên những khoảnh khắc đáng yêu trong hành trình “đu idol”.

Những món quà thường thấy là banner, móc khóa, photocard mang đậm dấu ấn riêng của từng Anh Trai. - Nguồn: threads dcl.nhi, luc.d_phun, diepmiu

Ngoài những nỗ lực tập luyện của các Anh Trai, tâm huyết của những khán giả cũng khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp, vui tươi hơn trước thềm concert. Từ đó, 2 đêm diễn tại Hà Nội hứa hẹn sẽ mang đến thật nhiều kỷ niệm cho các HiMom, HiDad.