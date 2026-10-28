Loạt đường gom đường sắt ở Hà Nội được đề xuất giao về địa phương quản lý

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất giao xã Chương Dương và xã Phú Xuyên tiếp nhận, quản lý 6 hạng mục đường gom thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM, với tổng chiều dài khoảng 1,89km, nguyên giá hơn 4 tỷ đồng.

Sở Xây dựng đề xuất Hà Nội giao xã quản lý 6 tuyến đường gom đường sắt. Ảnh minh hoạ.

Trong đó, xã Chương Dương tiếp nhận một tuyến dài khoảng 748m, kết nối đường tỉnh 429 với đường gom thôn Tử Dương. Xã Phú Xuyên tiếp nhận 5 tuyến còn lại, dài tổng cộng khoảng 1,14km, kết nối các tuyến đường thôn, khu dân cư và trường học. Các tuyến hiện đang được khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo Sở Xây dựng, việc bàn giao phù hợp với phân cấp quản lý đường bộ của thành phố, giúp địa phương chủ động duy tu, bảo trì, khai thác các tuyến đường và góp phần bảo đảm an toàn hành lang đường sắt. Đề xuất hiện chờ UBND TP Hà Nội xem xét, chấp thuận.