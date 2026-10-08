Loạt dự án trọng điểm TP.HCM đang thi công đến đâu?

Những tháng cuối năm 2026 là giai đoạn TP.HCM tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, qua đó thúc đẩy giải ngân đầu tư công và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đoạn cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đang được triển khai thi công.

Theo ghi nhận, trong số này, dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) đã khởi công tuyến chính từ ngày 1/7/2026. Hiện dự án được triển khai với nhiều mũi thi công trên toàn tuyến, tập trung vào các hạng mục san lấp, xử lý nền đất yếu và một số công trình cầu.

Công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 75% tại TP.HCM và 98% tại Tây Ninh. Các đơn vị đang tiếp tục chi trả cho những trường hợp bị ảnh hưởng, đồng thời thực hiện thủ tục pháp lý để phê duyệt 2 gói thầu xây lắp còn lại.

Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vào cuối năm 2027.

Trong khi đó, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên đang bước vào giai đoạn tăng tốc với khối lượng thực hiện đạt khoảng 80%.

Các gói thầu xây lắp được triển khai đồng loạt, tập trung vào đường giao thông, vỉa hè, kè bờ kênh và hoàn thiện mặt đường. Đến nay, khoảng 62 km tuyến kè đã hoàn thành và 48 km đường giao thông dọc hai bên kênh đã được thông xe.

Chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực để phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục thuộc phạm vi dự án được phê duyệt vào cuối năm 2026.

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên đang thi công tăng tốc để hoàn thành trong năm 2026.

Tại dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, 3 gói thầu xây lắp đang được triển khai.

Gói thầu xây lắp 1 đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, khối lượng thi công đạt khoảng 60%. Gói thầu xây lắp 2 đang thi công cọc sàn giảm tải, cọc khoan nhồi mố trụ và cừ ván dự ứng lực, đạt khoảng 77%. Gói thầu xây lắp 3 đang triển khai đóng cừ, khối lượng đạt khoảng 30%.

Đối với metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), dự án đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Công tác di dời, tái lập hạ tầng kỹ thuật tại 12/12 vị trí đang được triển khai, khối lượng thực hiện đạt khoảng 72,3%.

Các hạng mục thi công nhà ga cũng đang được triển khai đồng loạt tại nhiều vị trí trên tuyến.

Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM (giai đoạn 2) gồm 29 gói thầu. Trong đó, 7/9 gói thầu xây lắp đã hoàn thành, 1 gói thầu chấm dứt hợp đồng.

Các hạng mục còn lại đang được tập trung triển khai, trọng tâm là Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè có công suất 480.000 m³/ngày đêm.

Các hạng mục xây dựng, lắp đặt và đấu nối thiết bị công nghệ đang được đẩy nhanh để chuẩn bị vận hành thử nghiệm. Đến giữa tháng 9/2026, khối lượng thực hiện nhà máy đạt trên 75%. Dự kiến công trình hoàn thành vào quý III/2027.

Một đoạn dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm trước Trường ĐH Văn Lang.

Tại dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, 3 gói thầu xây lắp đang được triển khai đồng loạt.

Gói XL-01 đạt khoảng 4% khối lượng, XL-02 đạt khoảng 10%, trong khi XL-03 đạt khoảng 80% và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Thành phố phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2027.

Một công trình giao thông khác cũng đang được tăng tốc là dự án tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với vòng xoay đường 2 Tháng 9, phường Phước Thắng.

Dự án có chiều dài hơn 16 km, tổng mức đầu tư khoảng 13.900 tỷ đồng. Hiện các hạng mục đang được đẩy nhanh thi công, trong đó tại khu vực cuối tuyến, các hạng mục cầu vượt và trụ cầu đang được triển khai. Mặt bằng phục vụ thi công cầu đạt khoảng 70%.

Thành phố phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2026.

Với nhiều dự án đồng loạt tăng tốc, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công; đồng thời huy động nguồn lực để các công trình bảo đảm tiến độ, qua đó góp phần thúc đẩy giải ngân đầu tư công và tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng của TP.HCM.

Theo Sở Xây dựng, trong quý IV/2026, TP.HCM dự kiến khởi công khoảng 9 công trình, hoàn thành khoảng 10 dự án trọng điểm và trình HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư 12 dự án nhóm A. Các dự án tập trung vào giao thông kết nối vùng, chỉnh trang đô thị, thoát nước và cải thiện môi trường. Trong 9 tháng qua, đơn vị đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo khởi công 22 công trình, dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 647.379 tỷ đồng. Thành phố cũng đã thông qua chủ trương đầu tư 8 dự án nhóm A với tổng vốn khoảng 61.092 tỷ đồng. Trong danh mục dự kiến triển khai từ nay đến cuối năm có nhiều công trình giao thông lớn như cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, quốc lộ 22 và các dự án chỉnh trang, cải tạo môi trường khu vực kênh Đôi, rạch Văn Thánh, rạch Ông Bé - rạch Bà Lớn...