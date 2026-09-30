Loạt dự án tại TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh của Nam Long bị thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG) đầu tư.

Theo kết luận, cơ quan thanh tra tập trung vào 5 dự án của Nam Long tại TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Các dự án này có tổng cộng 20.064 căn nhà các loại, tương ứng hơn 3,84 triệu m² đất. Trong giai đoạn 2020–2025, các đơn vị đã bán 11.967/13.780 căn, đạt 86,8%.

Trong thời gian này, Nam Long báo cáo đã nộp ngân sách khoảng 6.016,4 tỷ đồng; riêng 5 dự án được thanh tra đã nộp khoảng 2.538 tỷ đồng.

Một trong những nội dung được Thanh tra Chính phủ chỉ ra liên quan đến việc tính tiền sử dụng đất tại dự án Khu nhà ở Nguyễn Sơn.

Theo kết luận, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho CTCP Bất động sản Nguyễn Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM đã tính thiếu tiền sử dụng đất đối với 137,77 m² đất.

Trách nhiệm được xác định thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM trong việc xác định nghĩa vụ tài chính trước khi đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Sau kết quả thanh tra, ngày 29/6/2026, cơ quan thuế TP HCM ban hành thông báo về khoản phải nộp. Đến ngày 30/6, CTCP Bất động sản Nguyễn Sơn đã nộp khoảng 1,56 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Tại dự án Đồng Nai Waterfront, vấn đề nghĩa vụ tài chính cũng được đặt ra. Năm 2025, dự án được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm tăng 10.387,94 m² đất khu ở. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra vào tháng 6/2026, các cơ quan chuyên môn của TP Đồng Nai chưa xác định và thu tiền sử dụng đất bổ sung đối với phần diện tích này.

Thanh tra xác định, tại dự án Đồng Nai Waterfront, TP Đồng Nai chưa xác định và thu tiền sử dụng đất bổ sung đối với hơn 10,387m² đất

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm liên quan đến Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính TP Đồng Nai.

Tại dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam, Nam Long giữ lại một club house diện tích 280 m² để kinh doanh nhưng chưa nộp khoảng 357,1 triệu đồng kinh phí bảo trì.

Theo kết luận, phần diện tích nhà, công trình mà chủ đầu tư giữ lại, không bán hoặc cho thuê mua thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị phần diện tích này vào tài khoản kinh phí bảo trì.

Sau kết quả thanh tra, ngày 20/7/2026, Nam Long đã nộp 357,139 triệu đồng vào tài khoản kinh phí bảo trì tại OCB.

Bên cạnh các vấn đề về nghĩa vụ tài chính, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra một loạt nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án.

Tại dự án Khu tái định cư và Khu cao tầng đa chức năng và dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam, Nam Long được xác định đã ký hợp đồng bán sản phẩm trước thời điểm công khai thông tin về bất động sản.

Riêng tại dự án Khu tái định cư và Khu cao tầng đa chức năng, bất động sản được đưa vào kinh doanh khi hạ tầng chưa hoàn thành.

Tại Akari Hoàng Nam, chủ đầu tư còn bàn giao nhà cho khách hàng khi trạm y tế của dự án chưa được xây dựng.

Kết luận cũng nêu CTCP Bất động sản Nguyễn Sơn và CTCP Southgate chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án Khu nhà ở Nguyễn Sơn và Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate.

Một nội dung đáng chú ý khác liên quan đến dự án Akari Hoàng Nam là việc Nam Long ký hợp đồng bán căn hộ tại Block D khi chưa có bảo lãnh ngân hàng.

Thanh tra cho rằng, Nam Long ký hợp đồng bán căn hộ tại Block D thuộc dự án Akari Hoàng Nam khi chưa có bảo lãnh ngân hàng

Tại Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate, Thanh tra Chính phủ cũng nêu việc UBND tỉnh Long An cũ chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án. Cụ thể, Nam Long VCD và CTCP Southgate đã ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án trước khi quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Sau đó, dự án được điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để cụ thể hóa các quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Tây Ninh chưa xác định, thu tiền sử dụng đất bổ sung.

Kết luận thanh tra cũng dành một phần nội dung cho việc quản lý, thu và bàn giao kinh phí bảo trì tại các dự án.

Tại Akari Hoàng Nam, Nam Long mở tài khoản tại OCB nhưng tài khoản không thể hiện là tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư. Hợp đồng mua bán căn hộ cũng không ghi số tài khoản, tên tài khoản và tổ chức tín dụng nhận tiền kinh phí bảo trì; đồng thời có tình trạng chậm nộp khoản kinh phí này.

Thanh tra còn ghi nhận Nam Long chậm chuyển giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị tại Akari Hoàng Nam; việc quyết toán và bàn giao kinh phí cũng chưa được thực hiện đúng thời gian.

Tại một số dự án khác, trong đó có Khu nhà ở Nguyễn Sơn và Mizuki, kết luận cũng nêu các vấn đề tồn tại liên quan đến việc thu, thông báo và bàn giao kinh phí bảo trì.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh chỉ đạo rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại các dự án.

Các địa phương được yêu cầu kiểm tra từng hành vi vi phạm được nêu trong kết luận để xác định thời điểm thực hiện, chủ thể vi phạm, quy định xử phạt và thời hiệu xử phạt, từ đó lập hồ sơ xử lý đối với các hành vi còn thời hiệu và đủ điều kiện xử phạt.

Thanh tra Chính phủ đồng thời yêu cầu Nam Long chấm dứt các hành vi vi phạm đã được phát hiện qua thanh tra và khẩn trương khắc phục hậu quả của các vi phạm được nêu tại kết luận.

Kết luận cũng nêu, trong quá trình rà soát, thanh tra, kiểm tra và thực hiện kết luận, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ phải chuyển thông tin, hồ sơ liên quan đến cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định.