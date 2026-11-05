Loạt dự án ở Bình Dương cũ vướng khiếu nại kéo dài được thông báo chấm dứt giải quyết đơn thư

UBND phường Bình Hòa vừa niêm yết công khai các thông báo chấm dứt xem xét, giải quyết đơn thư liên quan đến ba dự án bất động sản trên địa bàn, gồm Khu nhà ở thương mại - dịch vụ Contentment Plaza (Roxana Plaza), Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ Minh và Khu dân cư Vĩnh Phú II.

Theo địa phương, việc này được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP HCM và Kế hoạch 96/KH-TTCP và KH 329/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Văn bản thông báo của phường Bình Hoà.

Đáng chú ý, cả ba dự án đều có quá trình phát sinh khiếu nại, tranh chấp trong nhiều năm, liên quan đến quyền lợi người mua nhà, đất đai và việc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư.

Trong ba dự án, Roxana Plaza là trường hợp thu hút nhiều sự chú ý khi tranh chấp giữa chủ đầu tư và đơn vị hợp tác phát triển dự án kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 1.080 khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ.

Dự án Contentment Plaza tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13, có diện tích hơn 8.423 m², do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đầu tư Bất động sản Tường Phong làm chủ đầu tư.

Từ đầu năm 2017, Tường Phong và ông Nguyễn Anh Đào, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Viethome, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để thành lập pháp nhân mới là CTCP Naviland, cùng tham gia phát triển dự án. Tuy nhiên, những bất đồng giữa các bên liên quan đến hoạt động hợp tác và điều hành khiến dự án rơi vào tình trạng đình trệ trong thời gian dài.

Năm 2023, UBND tỉnh Bình Dương trước đây tiến hành thanh tra dự án. Kết luận thanh tra xác định Tường Phong là chủ đầu tư hợp pháp, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục thực hiện dự án và các hợp đồng mua bán căn hộ do Naviland ký với khách hàng.

Sau kết luận thanh tra, Tường Phong tiếp tục triển khai thi công và tổ chức đối thoại với khách hàng nhằm tìm phương án giải quyết. Tuy nhiên, quá trình tái khởi động dự án lại phát sinh bất đồng giữa chủ đầu tư và người mua căn hộ.

Cụ thể, Tường Phong đề xuất khách hàng thanh lý hợp đồng đã ký với Naviland để chuyển sang ký hợp đồng mua bán trực tiếp với chủ đầu tư. Phương án này không nhận được sự đồng thuận của một bộ phận lớn người mua do lo ngại những thay đổi về quyền và nghĩa vụ đã được xác lập trong hợp đồng cũ. Khách hàng cũng cho rằng Kết luận thanh tra không yêu cầu họ phải ký lại hợp đồng với Tường Phong.

Trước đó, như Doanh Nhân Việt Nam đã thông tin, tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND TP HCM khóa XI ngày 30/10, đại biểu Trần Thành Trọng đã kiến nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết tranh chấp tại Roxana Plaza giữa người mua căn hộ với Tường Phong và Naviland.

Theo nội dung kiến nghị, từ năm 2017, Naviland đã ký hợp đồng bán căn hộ tại dự án cho hơn 1.080 khách hàng với mức giá khoảng 20-21 triệu đồng/m². Người mua đã thanh toán từ 30-70% giá trị hợp đồng, trong khi thời hạn bàn giao dự kiến từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa được nhận nhà.

Khu nhà ở thương mại - dịch vụ Contentment Plaza (Roxana Plaza) đã xây dựng hoàn thiện.

Đại biểu Trần Thành Trọng cho biết, sau thời gian dự án đình trệ do tranh chấp giữa Tường Phong và Naviland, chủ đầu tư hiện yêu cầu khách hàng ký lại hợp đồng theo mức giá thị trường khoảng 36-40 triệu đồng/m². Điều này khiến nhiều người mua bức xúc và tiếp tục gửi đơn khiếu nại, kêu cứu.

Đại biểu kiến nghị Chánh án TAND TP HCM và TAND Khu vực 16 xem xét giải quyết vụ việc trên cơ sở bản chất giao dịch ban đầu, căn cứ Kết luận thanh tra số 308/KL-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Bình Dương, nhằm bảo đảm quyền lợi cho những khách hàng đã đóng tiền nhưng chưa được nhận nhà.

Đồng thời, đại biểu đề nghị Sở Tài chính và UBND TP HCM chưa thực hiện các thủ tục đầu tư đối với những dự án khác của Tường Phong và Naviland trên địa bàn thành phố cho đến khi tranh chấp tại Roxana Plaza được giải quyết.

Không chỉ Roxana Plaza, hai dự án còn lại tại phường Bình Hòa cũng ghi nhận những vướng mắc kéo dài liên quan đến đất đai và quá trình triển khai.

Tại Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ Minh, dự án do Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư và Kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 26 ha và được chấp thuận đầu tư từ năm 2005.

Sau hơn 20 năm, dự án vẫn chưa hoàn thành, trong khi quá trình triển khai phát sinh nhiều sai phạm, ảnh hưởng đến hiện trạng khu dân cư.

Trước đó, khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Bánh tại dự án đã được TAND tỉnh Bình Dương giải quyết bằng bản án phúc thẩm số 01/2011/HCPT năm 2011.

Đối với tranh chấp đất đai giữa một cá nhân và Công ty Tân Vũ Minh, UBND phường Bình Hòa đã tổ chức hòa giải nhưng không thành. Địa phương cũng hướng dẫn gửi đơn đến TAND Khu vực 16, TP HCM để được xem xét theo thẩm quyền. Sau đó, UBND TP HCM ban hành Thông báo 584 về việc kết thúc thụ lý vụ việc.

Trong khi đó, tại Khu dân cư Vĩnh Phú II, người dân kiến nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND phường Bình Hòa đã có văn bản trả lời, giải thích những vướng mắc pháp lý và hướng dẫn người dân khởi kiện tại tòa án. UBND TP HCM sau đó ban hành Thông báo 585 về việc chấm dứt giải quyết đơn thư liên quan đến dự án.

Theo tìm hiểu, Khu dân cư Vĩnh Phú II do CTCP Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương làm chủ đầu tư, trước đây là CTCP Xây dựng Công trình Giao thông 135, với quy mô hơn 47 ha.

Dự án từng được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thanh tra, ban hành Kết luận số 4038 ngày 6/9/2018. Theo UBND phường Bình Hòa, sau ngày 1/7/2025, Thanh tra TP HCM nhiều lần mời doanh nghiệp làm việc nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan.