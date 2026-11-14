Loạt dự án nhà ở tại Bình Dương cũ được công khai pháp lý, hai dự án chưa đủ điều kiện giao dịch

Vừa qua, UBND phường Tân Hiệp đã có thông báo về các dự án bất động sản trên địa bàn. Theo đó, qua rà soát của UBND phường, tính đến cuối quý III/2026, địa phương ghi nhận 19 dự án khu nhà ở trên địa bàn. Trong đó, 17 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và có các bước hoàn thiện pháp lý để chủ đầu tư thực hiện chuyển nhượng hoặc bán nhà ở theo quy định.

Đáng chú ý, có 2 dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm Khu nhà ở Nam Tân Uyên do Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư, tại khu phố Khánh Bình; và Khu đô thị Hill-Land 19 do Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Phương Thành Công làm chủ đầu tư, tại khu phố Phước Chánh.

Theo UBND phường Tân Hiệp, hai dự án này hiện chưa đủ điều kiện giao dịch.

Trong nhóm dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, địa phương công bố 8 dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền.

Một số dự án có quy mô đáng chú ý như Khu nhà ở thương mại Phúc Đạt do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt làm chủ đầu tư, với 559 lô/căn; Khu nhà ở Tuấn Điền Phát của Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phát, quy mô 604 lô/căn; Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Hiệp của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thái Bình Dương, quy mô 546 lô/căn.

Một dự án tại Bình Dương đã đủ điều kiện bán.

Các dự án còn lại gồm Khu nhà ở Thăng Long House (186 lô/căn), Khu nhà ở thương mại Thanh Duy (423 lô/căn), Chợ và Khu phố chợ Khánh Bình - QV1 (66 lô/căn), Khu nhà ở thương mại Kim Thanh (480 lô/căn) và Khu nhà ở Đại Khánh Bình (147 lô/căn).

Phần lớn các dự án trong nhóm này đã đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm đủ điều kiện chuyển nhượng cần được phân biệt với tổng quy mô dự án.

Đơn cử, tại Khu nhà ở Đại Khánh Bình, trong tổng số 147 lô/căn, mới có 57 lô đủ điều kiện theo Văn bản số 777/SXD-PTĐT ngày 9/1/2026. Đây là điểm người mua cần lưu ý khi tìm hiểu thông tin và thực hiện giao dịch.

Đối với phân khúc nhà ở thương mại, UBND phường công bố 5 dự án đủ điều kiện bán nhà ở.

Trong đó, Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt làm chủ đầu tư có quy mô công bố 936 căn, đang thi công với tiến độ đạt khoảng 50%.

Khu nhà ở Kim Kim Trần do Công ty TNHH Kim Kim Trần làm chủ đầu tư có quy mô 187 căn, đã hoàn thành xây dựng 155 căn.

Dự án Chợ và Khu nhà ở thương mại Khánh Bình - QV2 do Công ty TNHH Quang Vinh làm chủ đầu tư có quy mô 98 căn, đã đầu tư hạ tầng và có 9 căn nhà được cấp giấy chứng nhận.

Trong khi đó, Khu nhà ở Hướng Dương của CTCP Đầu tư Bất động sản Hướng Dương có quy mô 150 căn, đang thi công nhà liền kề và đã có 119 căn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Khu nhà ở Trúc Quyên - nhà liền kề do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Trúc Quyên làm chủ đầu tư có quy mô 128 căn, đang thi công và đủ điều kiện bán.

Bên cạnh các dự án đã đủ điều kiện giao dịch, danh sách của địa phương cũng cho thấy một số dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh hoặc chưa triển khai.

Nhóm này gồm Khu nhà ở xã hội thấp tầng thuộc Phúc Đạt (23 căn), Khu nhà ở Thành Lợi (176 căn), Khu nhà ở Tân Hiệp City (147 căn) và Khu nhà ở Nam Tân Uyên của Công ty U&I (671 căn).

Ngoài ra, 3 dự án đang trong quá trình thi công hạ tầng hoặc xây dựng nhưng chưa đủ điều kiện kinh doanh thương mại gồm Khu nhà ở Hoàng Hùng (191 căn), Khu nhà ở Thạch Bàn (271 căn) và Chung cư Trúc Quyên (326 căn).

Cùng với việc công bố danh sách dự án, UBND phường Tân Hiệp yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 4 Nghị định 96/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 54/2026/NĐ-CP.

Theo đó, chủ đầu tư phải công khai đầy đủ, chính xác thông tin về hồ sơ pháp lý, tiến độ triển khai và số lượng lô đất, căn nhà đủ điều kiện giao dịch bằng biển bảng tại lối vào dự án. Đồng thời, doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ chứng minh điều kiện giao dịch cho UBND phường thông qua Phòng Hạ tầng để phục vụ công tác theo dõi, cập nhật.

Địa phương cũng lưu ý thông tin tổng hợp trong thông báo không thể thay thế hồ sơ pháp lý riêng của từng sản phẩm. Các tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện kinh doanh không được quảng cáo, chào bán hoặc nhận đặt cọc trái phép.

Đối với người mua nhà, UBND phường khuyến cáo chỉ giao dịch với chủ đầu tư hoặc đơn vị có đầy đủ điều kiện kinh doanh bất động sản; yêu cầu kiểm tra giấy chứng nhận, giấy phép xây dựng, văn bản xác nhận đủ điều kiện kinh doanh cũng như tình trạng thế chấp, tranh chấp của tài sản. Đặc biệt, người dân không nên đặt cọc, góp vốn, giữ chỗ hoặc ký giấy tay tại những dự án chưa đủ điều kiện giao dịch.