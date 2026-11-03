Loạt dự án mới được Tencent công bố: Điền Hi Vi và Tống Uy Long lần đầu đóng chung

Ngày 28/10, Tencent Video tổ chức hội nghị giới thiệu danh sách phim truyền hình dự kiến ra mắt trong năm 2027, thu hút sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ. Trong số hơn 100 dự án thuộc nhiều thể loại được giới thiệu, Đại Đường Tịch Châu Ký nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xác nhận Điền Hi Vi và Tống Uy Long đảm nhận vai chính. Đây cũng là lần đầu hai diễn viên hợp tác trên màn ảnh.

Thông tin casting được công bố trên tài khoản chính thức của Tencent Video. Theo giới thiệu từ nền tảng, tác phẩm mang màu sắc cổ trang, kết hợp yếu tố kỳ án, bí ẩn và hành trình phiêu lưu. Phim do Phí Chấn Tường đạo diễn, Phương Cường Cường chấp bút, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phạn Tạp. Tencent Video và Hân Quang Ảnh nghiệp là những đơn vị tham gia sản xuất, phát hành độc quyền trên nền tảng Tencent Video.

Đại Đường Tịch Châu Ký được dự đoán trở thành phim phá vạn trong năm 2028.

Trong phim, Điền Hi Vi vào vai Lý Bảo Châu, Vạn Thọ công chúa gặp biến cố lớn khi bị cuốn vào âm mưu chốn cung đình. Tưởng rằng đã qua đời, cô thực chất bị chôn sống trong địa cung. May mắn được cứu thoát, nàng công chúa phải rời khỏi cuộc sống nhung lụa, bắt đầu hành trình đến U Châu tìm kiếm người anh trai. Từ một cô gái được nuông chiều trong hoàng cung, Lý Bảo Châu dần trưởng thành, trở nên bản lĩnh và quyết đoán khi đối diện với những hiểm nguy trên đường đi.

Tống Uy Long đảm nhận vai Vi Huấn, một giang hồ du hiệp có xuất thân liên quan đến nghề trộm mộ, sở hữu võ nghệ cao cường nhưng mang trong mình căn bệnh kỳ lạ. Chính Vi Huấn là người cứu Lý Bảo Châu khỏi địa cung. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh, anh đồng hành cùng nàng công chúa trong chuyến đi đến U Châu, cùng nhau đối mặt với những vụ án bí ẩn và các thế lực đứng sau những âm mưu chốn triều đình.

Diễn viên Điền Hi Vi.

Điểm đáng chú ý của câu chuyện nằm ở hành trình hai nhân vật từ những người xa lạ trở thành bạn đồng hành, cùng vượt qua các tình huống sinh tử. Trên đường đi, họ liên tục vướng vào những vụ án kỳ lạ, những bí mật liên quan đến giang hồ và triều đình. Bên cạnh yếu tố phá án, bộ phim còn khai thác quá trình trưởng thành của Lý Bảo Châu cũng như mối quan hệ tình cảm dần hình thành giữa nàng công chúa và chàng du hiệp.

Màn kết hợp giữa Điền Hi Vi và Tống Uy Long được xem là điểm hút chú ý của dự án. Điền Hi Vi vốn quen thuộc với khán giả qua hình tượng nữ diễn viên có ngoại hình ngọt ngào, linh động trong các tác phẩm như Khanh Khanh Nhật Thường, Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế và Trục Ngọc. Trong khi đó, Tống Uy Long ghi dấu ấn với vẻ ngoài điển trai, từng tham gia Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà và Vân Chi Vũ. Sự kết hợp giữa một nàng công chúa thông minh, giàu năng lượng và một chàng hiệp khách lạnh lùng, mang nhiều bí mật hứa hẹn tạo nên màu sắc riêng cho câu chuyện.

Diễn viên Tống Uy Long.

Ngoài Đại Đường Tịch Châu Ký, danh sách dự án mới của Tencent còn có nhiều màn kết hợp đáng chú ý. Dương Dương và Trần Đô Linh xác nhận đóng chính trong Đợi Gió Hôn Em; Đinh Vũ Hề kết hợp Tống Tổ Nhi trong Tư Cung Lệnh; Cảnh Điềm và Trương Bân Bân góp mặt trong Long Cốt Phần Sương. Bên cạnh đó, các dự án có Bạch Lộc, Cao Hải Ninh, Thường Hoa Sâm, Bành Quán Anh hay Trương Nhược Quân, Lưu Thi Thi cũng nhận được sự quan tâm.