Loạt dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội chậm tiến độ

Dự án nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long mới đạt sản lượng thi công 523,7 tỷ đồng, bằng 35,5% kế hoạch điều chỉnh; còn 342,9m² đất tại phường Tây Mỗ chưa được bàn giao.

Dự án đường Tây Thăng Long, đoạn Phạm Văn Đồng - Văn Tiến Dũng cũng chậm tiến độ, mới đạt sản lượng thi công 245,8 tỷ đồng, bằng 59,3% kế hoạch, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước. Dự án chưa thi công trở lại do còn vướng phá dỡ công trình, di chuyển tài sản và xử lý tranh chấp.

Hình ảnh nút giao Vành đai 3,5. Ảnh: Xuân Minh.

Dự án Quốc lộ 6, đoạn Hà Đông - Xuân Mai, đạt sản lượng thi công 519,4 tỷ đồng, bằng 22,9% kế hoạch. Dù số liệu tổng hợp ghi nhận đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhưng một số vướng mắc về di dời tài sản, phá dỡ công trình, nghĩa trang và hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tuyến kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 đạt sản lượng thi công 323,4 tỷ đồng, bằng 15,9% kế hoạch; giải phóng mặt bằng đạt 88,61%, còn khoảng 3,66ha chưa bàn giao.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, đạt sản lượng thi công 435,8 tỷ đồng, bằng 31,4% kế hoạch và có nguy cơ chậm tiến độ.

Dự án Vành đai 3,5, đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khởi công ngày 28/8 nhưng đến thời điểm báo cáo chưa có sản lượng xây lắp. Thiết kế bản vẽ thi công chưa hoàn thiện, giải phóng mặt bằng mới đạt 18,5%.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70, đoạn Trịnh Văn Bô - Nam Từ Liêm, mới bàn giao 20,5% mặt bằng, sản lượng thi công đạt 59,7 tỷ đồng, bằng 7,6% kế hoạch. Đoạn Hà Đông - Văn Điển chưa khởi công do đang điều chỉnh chủ trương đầu tư và hoàn thiện hồ sơ.

Theo Sở Xây dựng, các nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là vướng giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện thủ tục đầu tư, xử lý hợp đồng và tổ chức thi công. Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến tiến độ một số công trình.

Các nhà thầu cơ bản duy trì nhân lực, máy móc, thiết bị tại công trường. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường ở một số nơi còn hạn chế.

Sở Xây dựng yêu cầu tiếp tục theo dõi, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của thành phố.