Loạt dự án cao tốc qua Đồng Nai sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng

Theo ghi nhận của PV, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án cao tốc, đường tỉnh trọng điểm trên địa bàn TP Đồng Nai đang được đẩy nhanh. Nhiều dự án đã đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng từ 95% trở lên.

Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt nhằm bảo đảm tiến độ các công trình giao thông kết nối TP Đồng Nai với TP.HCM, Lâm Đồng và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ba dự án cao tốc đạt trên 95% mặt bằng

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, 3 dự án cao tốc lớn gồm Dầu Giây - Tân Phú, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành qua địa bàn TP Đồng Nai đều đã đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng trên 95%.

Trong đó, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 đã bàn giao hơn 95% diện tích mặt bằng; cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đạt khoảng 98%; dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành đạt khoảng 97%.

Nhiều dự án cao tốc qua Đồng Nai đã đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng trên 95%. Ảnh: DK

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 dài khoảng 60km, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h.

Để triển khai dự án, TP Đồng Nai phải thu hồi, GPMB hơn 390ha đất qua địa bàn 8 xã, phường. Đến nay, hơn 95% diện tích mặt bằng đã được bàn giao, tạo điều kiện triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Tại các địa phương như Dầu Giây, Định Quán, Tân Phú…, các tổ vận động bàn giao mặt bằng được thành lập, kết hợp tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và trực tiếp đến từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Trong khi đó, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tổng chiều dài hơn 52km, đi qua TP.HCM và TP Đồng Nai. Đoạn qua địa bàn TP Đồng Nai dài khoảng 6,6km, đi qua xã Nha Bích và phường Chơn Thành, với diện tích đất cần thu hồi hơn 84ha.

Riêng đoạn tuyến qua TP Đồng Nai được đầu tư phần đường cao tốc quy mô 6 làn xe, trong giai đoạn 1 xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe và làn dừng khẩn cấp. Hai tuyến đường song hành cũng được đầu tư với quy mô 2 làn xe mỗi bên. Tổng mức đầu tư đoạn tuyến qua địa bàn Đồng Nai hơn 1.400 tỷ đồng.

Đến nay, khoảng 98% diện tích mặt bằng dự án đã được bàn giao phục vụ thi công. Ban Quản lý dự án công trình giao thông TP Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan, địa phương hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ; tiếp tục vận động các hộ dân còn lại nhận tiền và bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong tháng 9/2026.

Song song với công tác GPMB, các hạng mục xây dựng trên công trường cũng được triển khai đồng loạt. Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Đồng Nai, gói thầu xây dựng cao tốc đoạn qua địa bàn thành phố hiện đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng; gói thầu xây dựng khu tái định cư đã hoàn thành.

Trên công trường, máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động thi công nền đường, hầm chui, hệ thống thoát nước cùng các hạng mục liên quan. Nhà thầu đã bố trí gần 100 phương tiện, thiết bị cùng hàng trăm công nhân để đẩy nhanh tiến độ.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành đoạn tuyến trong năm 2026 và đưa vào khai thác trong năm 2027.

Kết nối sân bay Long Thành

Cùng với các dự án cao tốc, công tác GPMB các tuyến giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng đang được đẩy mạnh.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành có chiều dài gần 22km, trong đó đoạn qua TP Đồng Nai dài khoảng 13km. Để phục vụ dự án, thành phố phải thu hồi hơn 4ha đất trên địa bàn các phường Nhơn Trạch, Long Thành và xã An Phước.

Đường 25B qua khu vực Nhơn Trạch - Long Thành đã đạt gần 66% giá trị hợp đồng. Ảnh: DK

Đến nay, khoảng 97% diện tích mặt bằng đã được bàn giao. Tiến độ thi công dự án cũng đang được đẩy nhanh, nhiều đoạn tuyến đã được thảm nhựa, các hạng mục cầu từng bước thành hình.

Dự kiến dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026, riêng cầu Long Thành dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Tương tự, đường 25B - một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực Nhơn Trạch với quốc lộ 51 và mạng lưới giao thông đến sân bay Long Thành cũng đang được đẩy nhanh GPMB.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai, đến nay gần 99% tổng diện tích mặt bằng của dự án đã được bàn giao phục vụ thi công.

Dự án nâng cấp đường 25B, đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến quốc lộ 51, có chiều dài hơn 9,2km, đi qua 2 phường Nhơn Trạch và Long Thành. Tuyến được đầu tư nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch hoàn chỉnh với mặt cắt ngang 80m, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Tổng diện tích đất phải thu hồi, bồi thường, GPMB khoảng 39ha.

Khởi công từ đầu năm 2025, đến đầu tháng 9/2026, dự án đã đạt gần 66% giá trị hợp đồng. Trong đó, tuyến chính bên trái đã hoàn thành, nhà thầu đang triển khai tuyến chính bên phải, 2 tuyến song hành, các hạng mục cống kỹ thuật, cống chui dân sinh, cầu Bà Ký 1 và hệ thống chiếu sáng.

Đường 25B giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với các trục giao thông khu vực. Việc sớm hoàn thành dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực lưu thông khu vực Nhơn Trạch - Long Thành mà còn mở thêm hướng tiếp cận sân bay từ các khu vực lân cận.