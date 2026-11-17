Từng được truyền thông quốc tế ước tính sở hữu khối tài sản 17 triệu USD (khoảng 437 tỷ đồng), Lý Nhã Kỳ gây chú ý với hàng loạt bất động sản, du thuyền, xe sang và bộ sưu tập kim cương đắt giá. Đằng sau hình ảnh nữ đại gia của showbiz Việt là hành trình kinh doanh bất động sản, đầu tư và phát triển nhiều lĩnh vực từ trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên.

Lý Nhã Kỳ là một trong những gương mặt nổi bật của showbiz Việt, không chỉ bởi hoạt động nghệ thuật mà còn vì cuộc sống xa hoa và khối tài sản được truyền thông nhiều lần đề cập.

Năm 2022, tờ South China Morning Post (SCMP) từng ước tính nữ diễn viên sở hữu tài sản khoảng 17 triệu USD (khoảng 437 tỷ đồng). Vài năm gần đây, Lý Nhã Kỳ thường xuyên chia sẻ hình ảnh về các bất động sản, trang sức và bộ sưu tập hàng hiệu có giá trị lớn, điều đó cho thấy, khối tài sản của cô không còn dừng lại ở con số hơn 400 tỷ đồng.

Lý Nhã Kỳ gây chú ý với hàng loạt bất động sản, du thuyền, xe sang và bộ sưu tập kim cương đắt giá.

Đằng sau hình ảnh một nữ diễn viên sở hữu cuộc sống xa hoa, Lý Nhã Kỳ cho biết cô đã tham gia kinh doanh trước khi bước chân vào showbiz. Đây cũng là lĩnh vực được cô xác định là một trong những nền tảng quan trọng tạo nên nguồn lực tài chính.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh cho thấy, bà Trần Thị Thanh Nhàn nắm quyền chi phối tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái LYNK.

Doanh nghiệp hạt nhân là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ LYNK, được thành lập ngày 18/12/2007. Đến năm 2015, đơn vị này đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Vạn Vượng.

Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của Vạn Vượng ghi nhận nhiều biến động: từ 200 tỷ đồng tăng lên 400 tỷ đồng, đến tháng 6/2018 giảm xuống 50 tỷ đồng và đến ngày 24/6/2020 được điều chỉnh lên 57 tỷ đồng. Tại công ty này, bà Nhàn nắm giữ 56,9 tỷ đồng, tương ứng 99,825% vốn điều lệ.

Tiếp đó, ngày 24/1/2015, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng LYNK được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp này từng tăng vốn lên 30 tỷ đồng vào tháng 3/2015, đạt 100 tỷ đồng vào tháng 12/2016, sau đó giảm về 50 tỷ đồng vào tháng 6/2018. Trong suốt quá trình thay đổi vốn điều lệ, bà Nhàn luôn duy trì tỷ lệ sở hữu 99,82%.

Gần đây nhất, vào ngày 4/4/2024, bà Nhàn đứng tên thành lập Công ty TNHH Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Việt Nam với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bà góp 9,5 tỷ đồng (95%) và trực tiếp giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc.

Ngoài các pháp nhân trên, hệ thống kinh doanh của bà còn có Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí LYNK cùng một số doanh nghiệp địa ốc vệ tinh như Vạn Vượng Lộc, Vạn Vượng Thông, Vạn Phát. Tuy nhiên các công ty địa ốc vệ tinh hiện đều trong trạng thái ngừng hoạt động.

Bên cạnh các pháp nhân thương mại, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu khối tài sản cá nhân giá trị lớn, gồm nhiều bất động sản rải rác trên cả nước.

Nữ diễn viên từng giới thiệu nhiều cơ ngơi có kiến trúc và quy mô khác nhau, từ dinh thự mang phong cách châu Âu tại Thành phố Hồ Chí Minh đến biệt thự sân vườn và khu nghỉ dưỡng.

Cô từng khiến công chúng chú ý khi giới thiệu một dinh thự được thiết kế theo phong cách châu Âu, trang bị nhiều tiện ích cao cấp. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục xây dựng một căn biệt thự khác có quy mô lớn hơn tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ việc dành tặng mẹ một biệt phủ rộng khoảng 10.000m2. Khác với những cơ ngơi mang kiến trúc châu Âu, công trình này được thiết kế theo phong cách truyền thống Việt Nam.

Năm 2025, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi giới thiệu một biệt thự sân vườn tại Đồng Nai, được xây dựng phục vụ việc tổ chức tiệc và tiếp đón bạn bè.

Từ một diễn viên truyền hình, Lý Nhã Kỳ dần xây dựng hình ảnh doanh nhân với hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực.

Trước đó, cô sở hữu một khu nghỉ dưỡng gồm 16 biệt thự phong cách châu Âu, cùng các tiện ích như nhà hàng, siêu thị, được định giá 1 triệu USD. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ cũng đầu tư trang trại hữu cơ rộng hàng chục hecta, chuyên trồng hoa, rau và cây ăn quả.

Bên cạnh bất động sản, bộ sưu tập phương tiện cá nhân của Lý Nhã Kỳ cũng có nhiều tài sản giá trị. Năm 2016, cô sở hữu du thuyền Ferretti 360, được công bố có giá khoảng 4,4 triệu USD. Trên du thuyền được trang bị phòng khách, phòng ăn, quầy bar, khu giải trí và ba cabin ngủ...

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2006, nhưng phải đến năm 2008 mới được đông đảo khán giả biết đến qua vai diễn trong bộ phim Kiều nữ và Đại gia. Một năm sau, bộ phim Gió nghịch mùa tiếp tục giúp tên tuổi nữ diễn viên được chú ý.

Từ một diễn viên truyền hình, Lý Nhã Kỳ dần xây dựng hình ảnh doanh nhân với hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực. Những bất động sản, phương tiện hạng sang và bộ sưu tập trang sức được chia sẻ phần nào cho thấy cuộc sống xa hoa bậc nhất của "đại gia kim cương" này.