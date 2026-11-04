Loạt doanh nghiệp lớn rót hơn 40.000 tỷ đồng vào các khu đô thị tại Chu Lai

Một góc cảng biển Thaco Chu Lai, TP Đà Nẵng. Ảnh TL.

Ngày 4/11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về tình hình triển khai thực hiện các dự án động lực, quy mô lớn và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo ông Phan Thái Bình, dự kiến ngày 28/11 tới, UBND TP Đà Nẵng sẽ công bố quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Cùng với đó sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các dự án trong khu vực phía Nam TP Đà Nẵng.

Riêng đối với các dự án khu đô thị nằm trong khu vực Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý, ông Bình đề nghị sớm tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng đúng theo tiến độ và có thể điều chỉnh phân kỳ dự án để khởi công vào dịp lễ lớn của TP Đà Nẵng vào năm 2027.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết hiện có 3 dự án thuộc quản lý của ban đã lựa chọn nhà đầu tư gồm: Khu đô thị Chu Lai; Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành; Khu đô thị ven sông Trường Giang.

Các dự án đã đăng ký danh mục các khu vực phát triển nhà ở theo dự án trên địa bàn vào Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 của TP.

Cụ thể, dự án Khu đô thị Chu Lai, do đại diện Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư có diện tích sử dụng đất 188,5 ha, tại xã Núi Thành. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 18.800 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 27.500 người với khoảng 7.840 căn gồm nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, đất ở phân lô, căn hộ chung cư, nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình. Ảnh XM.

Theo Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, dự án thuộc danh mục dự án động lực, trọng điểm quy mô lớn giai đoạn 2025 - 2030 theo Chương trình hành động số 51 của Thành ủy Đà Nẵng. Hiện, công ty đã ký kết hợp đồng kinh doanh với Ban quản lý và tiếp tục xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết thực hiện dự án và dự kiến dự án sẽ được khởi công vào tháng 12/2026 và nếu các thủ tục chưa hoàn thiện, dự án sẽ được khởi công vào dịp 29/3/2027.

Dự án tiếp theo là Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành, do liên danh Công ty Cổ phần Geleximco Phố Hiến và Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 18.500 tỷ đồng, thực hiện tại phường Quảng Phú, diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 296,2 ha.

Sau khi hoàn thành, khu đô thị này sẽ có quy mô dân số khoảng 8.000 người với các sản phẩm gồm nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, nhà ở xã hội, đất nền, công trình dịch vụ thương mại, du lịch, hỗn hợp, cây xanh... với tiến độ từ năm 2026 - 2038.

Đến nay, Ban quản lý đã phát hành thư chấp nhận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho doanh nghiệp. Ngày 9/11, hai bên sẽ ký kết hợp đồng thực hiện dự án, dự kiến sẽ khởi công vào dịp 30/4/2027.

Tiếp đến là dự án Khu đô thị ven sông Trường Giang, do Công ty CP Green Industrial Chu Lai trúng thầu dự án. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 74 ha với tổng mức đầu tư 3.069 tỷ đồng; quy mô dân số khoảng 3.200 người; thực hiện sản phẩm nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, nhà ở xã hội, đất nền phân lô tái định cư...

Dự án hướng tới hình thành khu đô thị gắn với dịch vụ, du lịch và không gian xanh, góp phần hoàn thiện hạ tầng và chỉnh trang đô thị tại phường Quảng Phú, phường Bàn Thạch. Dự kiến, doanh nghiệp sẽ tổ chức khởi công dự án vào dịp 30/4/2027.