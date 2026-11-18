Nhiều doanh nghiệp nằm trong danh sách thanh tra về việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Ảnh minh họa

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm 2027 của cơ quan này, gồm 108 cuộc thanh tra, trong đó 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Vietlott và loạt công ty xổ số thuộc diện thanh tra năm 2027

Tại các cuộc chính thức, Thanh tra Chỉnh phủ giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) trong hai quý cuối năm 2027 sẽ thanh tra tại Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung thanh tra về việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong thời kỳ từ năm 2025 - 2026.

Trong quý 3/2027, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía nam (Cục III) được giao tổ chức thanh tra việc quản lý vốn và tài sản, giai đoạn 2024 - 2026, tại Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty Xổ số kiến thiết Long An.

Loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng trong danh sách thanh tra năm 2027

Với các cuộc thanh tra dự phòng, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX) dự kiến được giao thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý tại một số doanh nghiệp (trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng và trang sức, mỹ nghệ).

Các doanh nghiệp vào danh sách thanh tra gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI; Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ); Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý; Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu và một số đơn vị khác có liên quan.

Nếu triển khai, cuộc thanh tra này sẽ bắt đầu vào quý IV/2027, diễn ra trong 45 ngày. Thời kỳ thanh tra từ năm 2024 đến năm 2026.

Phát hiện nhiều vi phạm trong kinh doanh vàng, chuyển hồ sơ tới Bộ Công an

Trước đó, ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ công khai Kết luận thanh tra số 243/KL-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan tại Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty trách nhiệm hữu hạn Mi Hồng.

Ngoài 3 doanh nghiệp trên, kết luận thanh tra xác định một số vi phạm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.

Thanh tra đã chuyển tới Bộ Công an thông tin về 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với số tiền khoảng 2.084 tỷ đồng, có khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường.

Số liệu của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến tháng 9/2025 được Thanh tra Chính phủ trích dẫn cho thấy 14.612 doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh liên quan đến thị trường vàng.

Trong đó có 38 đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh vàng miếng; 6.960 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; 26 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề khai thác quặng kim loại quý hiếm và 14.061 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề bán buôn, bán lẻ vàng, bạc, đá quý.