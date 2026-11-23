Thống kê trong tuần từ ngày 23-27/11/2026, có 13 doanh nghiệp thông báo chốt quyền trả cổ tức, trong đó 9 doanh nghiệp thực hiện bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả dao động từ gần 1% đến 40%, bên cạnh một số doanh nghiệp lựa chọn trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Loạt doanh nghiệp niêm yết dồn dập công bố kế hoạch trả cổ tức tiền mặt cuối năm, tỷ lệ cao nhất lên tới 40%.

CTCP May Sông Hồng (MSH) dẫn đầu về tỷ lệ cổ tức tiền mặt trong nhóm doanh nghiệp chốt quyền tuần này. Công ty dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 40%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 4.000 đồng.

Với hơn 112,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Sông Hồng dự kiến chi hơn 450 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/11, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 19/1/2027.

Khoản chi trả đáng kể này cũng mang lại nguồn thu lớn cho các cổ đông nội bộ. Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT May Sông Hồng, hiện nắm giữ gần 26,9 triệu cổ phiếu, tương đương 23,91% vốn điều lệ. Ước tính, ông Thịnh sẽ nhận khoảng 108 tỷ đồng cổ tức.

Ông Bùi Việt Quang, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty, dự kiến nhận hơn 51 tỷ đồng; bà Bùi Thu Hà, thành viên HĐQT, có thể nhận gần 35 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp quy mô lớn khác là Tập đoàn FPT (FPT) cũng chuẩn bị chi khoản cổ tức tiền mặt đáng kể. Công ty thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/11, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11.

Với gần 1,886 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, FPT dự kiến chi khoảng 1.886 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Theo kế hoạch, tiền cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 10/12.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, là một trong những cá nhân hưởng lợi lớn từ đợt phân phối lợi nhuận. Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:1 hồi tháng 9, lượng cổ phiếu ông Bình nắm giữ ước tăng lên khoảng 129 triệu đơn vị, tương đương gần 6,85% vốn điều lệ. Với tỷ lệ cổ tức 10%, ông dự kiến nhận khoảng 129 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kế hoạch trả cổ tức được công bố trong bối cảnh cổ phiếu FPT chịu áp lực điều chỉnh. Thị giá FPT đang ở mức khoảng 45.000 đồng/cp, giảm hơn 10% chỉ sau một tuần và xuống vùng thấp nhất trong hơn 3 năm.

Làn sóng chi trả cổ tức tiền mặt không chỉ tập trung trong tuần cuối tháng 11 mà còn kéo dài sang tháng 12, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bia, thực phẩm, thủy sản và công nghệ.

Nổi bật là Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB). Doanh nghiệp dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cp. Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự kiến chi trả khoảng 3.848 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 29/12/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 2/2/2027.

CTCP Sữa Quốc tế Lof (IDP) cũng thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 32%, tương ứng 3.200 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến chi trả khoảng 198 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 4/12 và thời gian thanh toán vào ngày 23/12.

Trong khi đó, CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) dự kiến chi khoảng 628 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là 10/12, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 22/12.

Một cái tên khác là FPT Telecom (FOX), với kế hoạch trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cp. Tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi ra khoảng 1.477,5 tỷ đồng, thanh toán vào ngày 29/12. Cùng đợt này, công ty còn phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 100:15.

Như vậy, riêng các kế hoạch cổ tức tiền mặt của Sabeco, FPT Telecom, FPT, Vĩnh Hoàn, May Sông Hồng và Lof đã tạo ra dòng tiền phân phối hàng nghìn tỷ đồng cho cổ đông trong giai đoạn cuối năm và đầu năm 2027.

Tuy nhiên, tỷ lệ cổ tức cao không đồng nghĩa cổ phiếu chắc chắn mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Nhà đầu tư cần phân biệt tỷ lệ cổ tức tính trên mệnh giá với tỷ suất cổ tức tính theo thị giá đang giao dịch. Chẳng hạn, mức cổ tức 40% của May Sông Hồng tương ứng 4.000 đồng/cp, chứ không phải lợi suất 40% trên số tiền nhà đầu tư bỏ ra mua cổ phiếu.

Bên cạnh đó, giá cổ phiếu thường được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền để phản ánh giá trị cổ tức được phân phối. Do đó, việc lựa chọn cổ phiếu chỉ dựa trên tỷ lệ chia tiền mặt có thể khiến nhà đầu tư bỏ qua những yếu tố quan trọng như triển vọng kinh doanh, dòng tiền, định giá và khả năng duy trì chính sách cổ tức trong dài hạn.