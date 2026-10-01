Loạt doanh nghiệp bất động sản, xây dựng chậm đóng BHXH hàng tỷ đồng

Bảo hiểm Xã hội TPHCM vừa công khai danh sách 30.686 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên cho người lao động (số liệu chỉ tính đến 31/8/2026).

Theo số liệu công bố, có 114.446 người lao động bị chậm đóng bảo hiểm xã hội với tổng số tiền hơn 3.636 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách này có không ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở và xây dựng. Nhiều doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lên tới hàng tỷ đồng.

Đứng đầu nhóm doanh nghiệp này là Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, với số tiền chậm đóng 60,35 tỷ đồng, liên quan đến 188 người lao động.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng tại TPHCM chậm đóng BHXH cho người lao động với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hà

Ở nhóm doanh nghiệp liên quan đến NovaGroup, Công ty CP Dịch vụ Công viên Giải trí NovaDreams có số tiền chậm đóng 3,11 tỷ đồng, liên quan đến 56 người lao động. Công ty CP Tổng công ty Nova Service chậm đóng 541,7 triệu đồng cho 11 người lao động.

Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân (Hoàng Quân Group) chậm đóng 7,45 tỷ đồng cho 55 người lao động. Một bên liên quan của Hoàng Quân Group cũng nằm trong danh sách là Công ty CP Đầu tư - Xây dựng - Phát triển nhà Bảo Linh, với số tiền chậm đóng 5,76 tỷ đồng cho 14 người lao động.

Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (tiền thân là Tập đoàn Danh Khôi) chậm đóng 3,33 tỷ đồng cho 19 người lao động. Công ty CP Đầu tư Bất động sản Thiên Minh chậm đóng 1,1 tỷ đồng cho 1 người lao động.

Theo chỉ đạo mới của UBND TPHCM về thực hiện các giải pháp thu hồi tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Xã hội TPHCM được giao chủ trì đánh giá tình hình thu hồi nợ. Định kỳ hằng tháng, cơ quan này phải cung cấp danh sách các đơn vị vi phạm cho cơ quan Công an, các sở, ban, ngành liên quan và Liên đoàn Lao động Thành phố để phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý.

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