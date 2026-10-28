Loạt doanh nghiệp bất động sản tại TP HCM nợ thuế hàng chục đến hàng nghìn tỷ đồng

Thuế TP HCM vừa công khai danh sách 4.323 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 9/2026. Tổng số tiền nợ được công bố hơn 11.003 tỷ đồng.

Trong danh sách nhóm nợ thuế lớn, có nhiều doanh nghiệp có số tiền nợ từ hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp có khoản nợ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, mã số thuế 0303830539, có địa chỉ tại 465-467 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa. Số tiền nợ thuế được ghi nhận ở mức gần 1.978 tỷ đồng.

Tiếp theo là CTCP Đầu tư Golden Hill, mã số thuế 0314205128, địa chỉ tại số 08 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, với khoản nợ khoảng 1.659 tỷ đồng.

CTCP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC), mã số thuế 0300446236, địa chỉ tại số 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, có khoản nợ hơn 518 tỷ đồng. Trong khi đó, CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, mã số thuế 0301120371, địa chỉ tại số 136 Hàm Nghi, phường Bến Thành, được ghi nhận nợ hơn 314 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp khác có số tiền nợ trên từ 100 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ, gồm CTCP Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế với hơn 256 tỷ đồng; Công ty TNHH The Forest City (thuộc hệ sinh thái Novaland), nợ gần 210 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ với hơn 175 tỷ đồng; CTCP Dệt may Thắng Lợi với hơn 172 tỷ đồng; CTCP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Số 8 với gần 157 tỷ đồng.

CTCP Sài Gòn One Tower với gần 132 tỷ đồng; Công ty TNHH Timatex (Việt Nam) với hơn 127 tỷ đồng; CTCP Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA với hơn 117 tỷ đồng; CTCP Kim loại màu và Nhựa Đồng Việt với hơn 114 tỷ đồng; Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận PTL với hơn 111 tỷ đồng và CTCP Địa ốc Ngân Hiệp, (thành viên của Novaland), nợ hơn 100 tỷ đồng.

Danh sách công khai cũng ghi nhận nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và đầu tư.

CTCP Tập đoàn Việt Phát, mã số thuế 0108558671, địa chỉ tại tầng 5 và 6, tòa nhà Fimexco, số 231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, có số tiền nợ hơn 96,6 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584, mã số thuế 0304967631, địa chỉ tại số 1, đường số 01, khu dân cư và căn hộ cao tầng 584, ấp 3, phường Tân Tạo, nợ hơn 87,1 tỷ đồng. CTCP BCG Land, mã số thuế 0314922132, địa chỉ tại 22A đường số 7, phường Bình Trưng, có khoản nợ hơn 78,7 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát, mã số thuế 0305020360, địa chỉ tại khu thương mại dịch vụ tầng lửng, chung cư Linh Đông, số 65 Linh Đông, phường Hiệp Bình, nợ hơn 76,9 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp khác có khoản nợ từ 30 tỷ đồng trở lên, gồm CTCP Bất động sản Tiến Phước, nợ hơn 45 tỷ; Công ty TNHH Khang Linh, nợ 60 tỷ; CTCP Đầu tư Phát triển Thịnh Phát, nợ hơn 35 tỷ; CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, nợ 35 tỷ; CTCP Bất động sản Trung Quân, nợ 32 tỷ; CTCP Xây dựng Công trình 585, nợ 31 tỷ.

Ngoài ra, danh sách còn có CTCP Tập đoàn Asanzo với số tiền nợ hơn 60,3 tỷ đồng; CTCP Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình với hơn 57,7 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Xây dựng - Sản xuất Tân Thành với hơn 57,1 tỷ đồng; CTCP Bột mì Bình An - Vinabomi với hơn 45,7 tỷ đồng và CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn với hơn 44,1 tỷ đồng…

Theo Thuế TP HCM, việc công khai được thực hiện căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 10/12/2025 và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ. Theo cơ quan thuế, các trường hợp có tên trong danh sách thuộc diện công khai do vi phạm quy định liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.